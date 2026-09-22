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కర్నూలులో ప్రశాంతంగా గణేశ్‌ నిమజ్జనం - అధికారుల ఏర్పాట్లపై మాజీ ఎంపీల ప్రశంసలు

కర్నూలు నగరంలో వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమం ప్రశాంత వాతావరణంలో అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతోంది. నగరంలోని ప్రసిద్ధ వినాయక ఘాట్ వద్ద ఉన్న కేసీ కెనాల్‌లో ఈ వేడుకలను ప్రారంభించారు.

Vinayaka Immersion in Kurnool City
కర్నూలులో ప్రశాంతంగా గణేశ్‌ నిమజ్జనం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 7:10 PM IST

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Vinayaka Immersion in Kurnool City : కర్నూలు నగరంలో వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమం ప్రశాంత వాతావరణంలో అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతోంది. నగరంలోని ప్రసిద్ధ వినాయక ఘాట్ వద్ద ఉన్న కేసీ కెనాల్‌లో ఈ వేడుకలను ప్రారంభించారు. మాజీ ఎంపీలు టీజీ వెంకటేశ్​, గోకరాజు గంగరాజు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై, గణనాథులకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి జలప్రవేశ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు.

నీటి కొరత అధిగమించి : ఈ ఏడాది అనావృష్టి కారణంగా సరైన వర్షాలు కురవలేదు. దీంతో నిమజ్జన వేదికైన కేసీ కాలువలో నీటి కొరత ఏర్పడింది. విగ్రహాల నిమజ్జనానికి నీరు లేక ఇబ్బందులు తలెత్తే పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ, జిల్లా అధికార యంత్రాంగం, నగరపాలక సంస్థ ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టాయి. నిమజ్జన ఘాట్ వద్ద కేసీ కాలువలో కృత్రిమంగా నీటిని నిల్వ చేసి వేడుకలకు అనుకూలంగా మార్చారు. నీటి ఎద్దడి ఉన్నా భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా అధికారులు చేసిన పకడ్బందీ ఏర్పాట్లను మాజీ ఎంపీలు ఇరువురూ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

సందడిగా శోభాయాత్రలు : మండపాల్లో కొలువుదీరిన నగర గణపయ్యల నిమజ్జన వేడుకలను కన్నులారా వీక్షించేందుకు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున వినాయక ఘాట్ వద్దకు చేరుకున్నారు. డప్పు చప్పుళ్లు, భజనలు, యువత కేరింతల మధ్య శోభాయాత్రలు కన్నుల పండువగా సాగుతున్నాయి. భారీ క్రేన్ల సాయంతో విగ్రహాలను సురక్షితంగా జలప్రవేశం చేయిస్తున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసు శాఖ పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసింది.

"ఈ సంవత్సరం అనావృష్టి కారణంగా వర్షాలు లేవు. కేసీ కెనాల్‌లో నీరు లేకపోయినా నిమజ్జనాలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా అధికారులు నీటిని ఏర్పాటు చేయడం నిజంగా అభినందనీయం. ఏర్పాట్లు ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నాయి." -టీజీ వెంకటేశ్​, మాజీ ఎంపీ

రాష్ట్రానికే ఆదర్శం : కర్నూలు నగరంలో జరిగే వినాయక చవితి ఉత్సవాలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉందని మాజీ ఎంపీ గోకరాజు గంగరాజు పేర్కొన్నారు. ఇక్కడి ప్రజలు కుల, మతాలకు అతీతంగా కలిసికట్టుగా పండుగ జరుపుకోవడం ఎంతో సంతోషకరం అన్నారు. కర్నూలు నిమజ్జన వేడుకల స్ఫూర్తిని రాష్ట్రమంతా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.

"కర్నూలులో జరిగే వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమం రాష్ట్రమంతటికీ ఆదర్శం. కులమతాలకు అతీతంగా ఇక్కడి ప్రజలంతా ఒకే తాటిపైకొచ్చి పండుగను ఇంత ప్రశాంతంగా, ఘనంగా జరుపుకోవడం చాలా సంతోషకరం." -గోకరాజు గంగరాజు, మాజీ ఎంపీ

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కర్నూలులో గణేశ్‌ నిమజ్జనానికి సర్వం సిద్ధం - నీటి కొరత ఉన్నా పక్కాగా ఏర్పాట్లు

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