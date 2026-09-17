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వెళ్లిరావయ్య బొజ్జ గణపయ్యా - రాష్ట్రంగా మెుదలైన వినాయక నిమజ్జనాల సందడి

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయక నిమజ్జన ఉత్సవాలు కోలాహలంగా సాగుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మూడు రోజుల పూజల అనంతరం గణేశుని విగ్రహాలు నిమజ్జనం కోసం జలాశయాలకు తీసుకెళ్తుండగా వీధులన్నీ "గణపతి బప్పా మోరియా" అనే నినాదాలతో మార్మోగుతున్నాయి.

Vinayaka Immersion Festivities Across The State
వెళ్లిరావయ్య బొజ్జ గణపయ్యా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 8:18 AM IST

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Vinayaka Immersion Festivities Across The State : రాష్ట్రంలో వినాయక చవితి ఉత్సవాలు సందడిగా సాగుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 3 రోజుల పాటు భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు చేసిన భక్తులు బొజ్జగణపయ్యను గంగమ్మ చెంతకు చేరుస్తున్నారు. డప్పు వాయిద్యాలు బ్యాండ్ మేళాలు టపాసుల మోతల మధ్య 'గణపతి బప్పా మోరియా' అంటూ భక్తులు ఊరేగింపుగా నిమజ్జనాలు నిర్వహించారు. వినాయకా వెళ్లి రావయ్యా వచ్చే ఏడాది మళ్లీ రావయ్యా అంటూ చిన్నాపెద్దా నిమజ్జన వేడుకల్లో సందడి చేశారు.

పోలీసుల పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాట్లు : కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో పర్యావరణ హితానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ అధికారులు పెద్దశెట్టి పల్లెలోని చెరువులో నిమజ్జనం ఏర్పాట్లు చేశారు. దేవుని కడప చెరువులో నీరు లేకపోవడంతో కడపలోని వినాయక విగ్రహాలన్నింటిని కేసీ కెనాల్ కాలువలో నిమజ్జనం చేస్తున్నారు. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

రాష్ట్రంగా మెుదలైన వినాయక నిమజ్జనాల సందడి (ETV Bharat)

బాయ్ బాయ్ గణేశా : తిరుపతిలో వరసిద్ధి వినాయక మహోత్సవ కమిటీ, నగరపాలక సంస్ధ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన కృత్రిమ కొలనులో వినాయకుడి విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేశారు. నిమజ్జనం కోసం మొత్తం 4 క్రేన్లను అందుబాటులో ఉంచారు. భక్తులు బాయ్ బాయ్ గణేశా గణేశ్​ మహారాజ్ కీ జై అంటూ గణనాథుడికి వీడ్కోలు పలికారు. రైల్వే కోడూరు నియోజకవర్గంలో వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ఊరేగింపుగా నిమజ్జన వేడుకలు నిర్వహించారు.

కేరింతలతో గణపయ్యల ఊరేగింపు : అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ మండలం రాయంపల్లి గ్రామంలో వినాయకుడిని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లి భక్తి శ్రద్దల నడుమ హెచ్​ఎల్​సీ కాలువలో భక్తులు నిమజ్జనం చేశారు. కళ్యాణదుర్గంలో డప్పుల చప్పుళ్ల మధ్య యువత కేరింతలతో గణపయ్యలను ఊరేగింపుగా నిమజ్జనానికి తరలించారు.నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరులో వినాయక నిమజ్జనోత్సవాలకు మంత్రి ఆనం సారథ్యంలో గణేశ్​ ఉత్సవ కమిటీ, కూటమి నేతలు వినూత్న ఏర్పాట్లు చేశారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చే గణనాథుని విగ్రహాలకు స్వాగతం పలికి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించేలా ఆత్మకూరు మున్సిపల్ బస్టాండ్ సెంటర్ వద్ద ప్రత్యేక స్వాగత వేదికను ఏర్పాటు చేశారు.

సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో సందడి : కర్నూలులో వినాయక ఉత్సవాలు భక్తిశ్రద్ధలతో కొనసాగుతున్నాయి. నగరంలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహాల వద్ద భక్తులు పూజా కార్యక్రమాలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో సందడి చేస్తున్నారు. బంగారుపేటలోని బాల వినాయక భక్త బృందం ఆధ్వర్యంలో రాత్రి చిన్నారులు ఆటల పోటీలు నిర్వహించారు. ఎమ్మిగనూరులో వినాయక విగ్రహాల శోభా యాత్ర పట్టణంలోని ప్రధాన రహదారి గుండా సాగింది. వినాయక విగ్రహాలను ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లి తుంగభద్ర దిగువ కాల్వలో నిమజ్జనం చేశారు.

"పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం, మేము పర్యావరణహితమైన మట్టి వినాయక విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి, మూడు రోజుల పాటు భక్తిశ్రద్ధలతో పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాము. ఆ తర్వాత, విగ్రహాన్ని చెరువులో నిమజ్జనం చేయడానికి బదులుగా, అపార్ట్‌మెంట్ ప్రాంగణంలోనే నిమజ్జన ప్రక్రియను పూర్తి చేశాము"-భక్తులు

వినాయకుడిని గంగమ్మ ఒడికి చేర్చిన భక్తులు : మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలో శ్రీవాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి ఆలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన లంబోదరుడిని. నృత్య ప్రదర్శనలు, మేళతాళాల మధ్య గంగమ్మ ఒడికి చేర్చారు. నిమజ్జనోత్సవంలో వివిధ రకాల వేషాధారణలు ఆకట్టుకున్నాయి సాధారణంగా గణనాథుడి నిమజ్జనానికి ప్రతిమలను నదులు ,కాలువల్లో నిమజ్జనం చేస్తుంటారు విజయవాడ నగరంలో భిన్నంగా అపార్ట్‌మెంట్‌లోనే నిమజ్జనం చేసి ఆలోచింపజేశారు. పర్యావరణహితంగా ఉంటూ అందరూ కలిసి వేడుకను సంతోషంగా జరుపుకుంటున్నామని స్థానికులు తెలిపారు.

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TAGGED:

వినాయక నిమజ్జనాల సందడి
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