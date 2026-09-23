కర్నూలులో ఘనంగా గణేశ్ నిమజ్జనం - గంగమ్మ ఒడికి బొజ్జ గణపయ్యలు
కర్నూలు నగరంలో వినాయక నిమజ్జన శోభాయాత్ర భక్తిభావంతో కూడిన వాతావరణంలో అత్యంత ఉత్సాహంగా సాగింది. మంగళవారం ఉదయం మొదలై ఈ రోజు తెల్లవారుజాము వరకు ఈ వేడుక కొనసాగింది. 2,000 విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 2:13 PM IST
Vinayaka Immersion Ceremony In Kurnool : కర్నూలు నగరంలో భక్తిభావంతో నిండిన వాతావరణంలో వినాయక నిమజ్జన ఊరేగింపు జరిగింది. మంగళవారం ఉదయం నుంచి ఇవాళ తెల్లవారజాము వరకు సాగిన నిమజ్జన పర్వంలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. కేసీ కెనాల్, హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ కాల్వలు భక్తుల జై గణేశ్ నినాదాలతో మార్మోగాయి. ఏకంగా 2,000 విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేశారు.
అమ్మవారి రూపంలో గణనాథుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణ : కర్నూలు నగరంలో తొమ్మిది రోజుల పాటు భక్తుల పూజలందుకున్న బొజ్జ గణపయ్యలు కన్నులపండువగా గంగమ్మ ఒడికి చేరారు. వినాయక నిమజ్జనాలకు కేసీ కెనాల్, కర్నూలు శివారులోని హంద్రీనీవా కాలువలో ఘాట్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ రెండు ప్రాంతాలకు మంగళవారం ఉదయం 10 గంటలకు మెుదలైన వినాయక శోభాయాత్రలు సాయంత్రం వరకు సాగాయి. శోభాయాత్ర ఆద్యంతం అంబరాన్ని తాకింది. డీజే పాటలకు యువత కేరింతలు, జానపద నృత్యాలు, రంగుల కేళి మధ్య శోభాయాత్ర అంగరంగ వైభవంగా సాగింది. అమ్మవారి రూపంలో కొలువుదీరిన గణనాథుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ప్రధాన రహదారులకు ఇరువైపులా బారులు తీరిన ప్రజలు వేడుకను తిలకించారు.
బుధవారం ఉదయం వరకు నిమజ్జన ఉత్సవం : కేసీ కెనాల్, హంద్రీనీవా కాల్వల వద్ద నిమజ్జన ప్రక్రియ కోలాహలంగా సాగింది. వినాయక ఘాట్ను విద్యుత్ దీపాల అలంకరణతో సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. వినాయక ఘాట్లకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. రాత్రి 8 గంటలకు గంగా హారతి ఇస్తున్న సమయంలో భారీ వర్షం కురిసినప్పటికీ భక్తుల ఉత్సాహం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. భారీ క్రేన్ల సహాయంతో దాదాపు రెండు వేల విగ్రహాలను తెల్లవారుజాము వరకు నిమజ్జనం చేశారు.
నగరంలోని గాంధీ టవర్స్ అపార్ట్మెంట్స్ వారు ఏర్పాటు చేసిన ఐదున్నర అడుగుల మట్టి గణేశ్ విగ్రహాన్ని నీటిపైపుతో నిమజ్జనం చేశారు. పోలీసుల పటిష్ట బందోబస్తు మధ్య ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా కర్నూలు నగరంలో నిమజ్జన ఉత్సవం విజయవంతం కావడంతో అధికార యంత్రంగం ఊపిరి పీల్చుకుంది. శానిటేషన్ సిబ్బంది ఘాట్ల వద్ద వ్యర్థాలను తొలగిస్తూ పరిశుభ్రతా చర్యలు చేపట్టారు.
కర్నూలులో ప్రశాంతంగా గణేశ్ నిమజ్జనం - అధికారుల ఏర్పాట్లపై మాజీ ఎంపీల ప్రశంసలు
కర్నూలులో గణేశ్ నిమజ్జనానికి సర్వం సిద్ధం - నీటి కొరత ఉన్నా పక్కాగా ఏర్పాట్లు