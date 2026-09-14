ఇంటింటా వినాయక చవితి సందడి - చిన్న పొరపాట్లు చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు
వినాయక చవితి వచ్చిందంటే ఇంటింటా సందడి వాతావరణం మొదలవుతుంది. ఇంట్లో అలకరణ చేసే సమయంలో చిన్న చిన్న తప్పిదాల కారణంగా ప్రమాదాలు సంభవించే అవకాశముంది. వీటిని అధిగమించేందుకు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి.
Published : September 14, 2026 at 10:35 AM IST
Precautions During Ganesh Chaturthi In Telugu : వినాయక చవితి వచ్చిందంటే నగరాలు పట్టణాలు గ్రామాలు అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఇంటా సందడి వాతావరణం మొదలవుతుంది. ప్రతి ఇంట్లో పూజా సామగ్రి సిద్ధం చేయడం నుంచి ఇంటిని మామిడి ఆకుల తోరణాలతో అలంకరించడం వరకు పనులు వేగంగా సాగుతాయి. అయితే ఆకులు, పత్రి సేకరించే క్రమంలో కొందరు చెట్లెక్కడం, భవనాల మేడలపైకి వెళ్లడం చేస్తుంటారు. తాజాగా బోయిన్పల్లిలో మామిడి ఆకులు తెంపేందుకు రెండో అంతస్తుపైకి వెళ్లిన ఓ వ్యక్తి ప్రమాదవసాత్తు కాలు జారి అక్కడి నుంచి పడిపోయారు. స్థానికుల సమాచారంతో సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న 108 సిబ్బంది ఆయనను పరీక్షించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం సిద్దిపేట జిల్లా దౌల్తాబాద్కు చెందిన పాలెం శ్రీనివాస్రెడ్డి ఓల్డ్ బోయిన్పల్లిలోని ఓ గోదాములో పని చేస్తున్నారు. గత ఏడేళ్లుగా ఈయన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి న్యూబోయిన్పల్లి సీతారాంపురం సాయిబాబాకాలనీలోని ఓ భవనం రెండో అంతస్తులో నివాసముంటున్నారు. అయితే వినాయక చవితి సందర్భంగా ఇంటికి మామాడి తోరణాలు కట్టేందుకు బాల్కనీలో నిలుచుని తమ భవనం పక్కనే ఉన్న మామిడి చెట్టు నుంచి ఆకులు తెంపే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కాలుజారడంతో కింద పడి మరణించారు. ఇలాంటి పనుల్లో అప్రమత్తత ఎంత అవసరమో ఈ సంఘటన ఓ పాఠం నేర్పుతోంది. అయితే పండగను సురక్షితంగా జరుపుకునేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై నిపుణులు సలహాలివే.
ఆకుల కోసం మేడ అంచుల వెళ్లొద్దు
మామిడి ఆకుల కోసం మేడ అంచుల వద్దకు వెళ్లడం, బాల్కనీ నుంచి బయట ఉన్న ఆకులు కోయడం, చెట్లపైకి ఎక్కడంతోనే ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయి. ఈ విషయాలు ప్రతి ఒక్కరూ దృష్టిలో ఉంచుకొని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వర్షాల నేపథ్యంలో మేడలు తడిగా ఉంటాయి. దీంతో జారిపడే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుంది. అవసరమైతే మార్కెట్లో ఆకులు కొనుక్కోవడమే మేలు.
అలంకరణ సమయాల్లో నిచ్చెనతో జాగ్రత్త
వినాయక మండపాలు అలంకరించే సమయంలో నిచ్చెనను ఉపయోగించడం సర్వసాధారణం. అయితే వీటిని సమతల నేలపై గట్టిగా ఉండేలా చూడాలి. కింద మరో వ్యక్తి సహాయం తీసుకోవాలి. లేదంటే నిచ్చెన పక్కకు పడిపోయే ప్రమాదముంది. బల్లలు, కుర్చీలు, బకెట్లను నిచ్చెనకు ప్రత్యామ్నాయంగా వినియోగించొద్దు. మరింత ఎత్తును అందుకునేందుకు శరీరాన్ని పక్కకు ఎక్కువగా వంచడం కూడా ప్రమాదకరమే.
దీపాలతో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
అగర్బత్తులు, నూనెదీపాలు, కర్పూరం వెలిగించే సమయంలో చుట్టుపక్కల మండే పదార్థాలు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కాగితాలు, వస్త్రాలు, ప్లాస్టిక్ అలంకరణలు మంటకు దగ్గరగా ఉంచకూడదు. మండపాల లోపలికి వచ్చి, వెళ్లే మార్గాలను అలంకరణ సామగ్రితో మూసివేయకూడదు. మార్గాలు ఎల్లప్పుడూ కనిపించేలా చూసుకోవాలి.
చిన్నారుల విషయంలో జాగ్రత్తలివే
పిల్లలను చెట్లపైకి, మేడలపైకి ఎక్కించి ఆకులు తెంపించకూడదు. విద్యుత్తు తీగలు, మండపాల్లోని విద్యుత్తు పరికరాలు, దీపాల దగ్గరకు వెళ్లకుండా చూసుకోవాలి. పండగ పనుల్లో పిల్లల ఉత్సాహం కంటే వారి భద్రతకే ప్రాధాన్యమివ్వాలి. పత్రి, పూలు, మామిడి ఆకులు తదితరాలను ముందుగానే సమకూర్చుకోవాలి. అందుకు చెట్లెక్కడం, ఎత్తైన ప్రదేశాలకు వెళ్లడం, విద్యుత్తు తీగల సమీపంలోకి వెళ్లడం వంటివి నివారించాలి.
కేవలం నిపుణులతోనే కరెంటు పనులు
గణేశుని మండపాలు, ఇళ్ల అలంకరణల్లో విద్యుత్తు దీపాలు ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇలా చేసేటప్పుడు తీగలు ఓవర్హెడ్ లైన్లకు దగ్గరగా వెళ్లకుండా చూసుకోవాలి. కరెంటు స్తంభాలకు కేబుళ్లు, బ్యానర్లు, అలంకరణ సామగ్రిని కట్టకూడదు. తెగిపడిన లేదా వేలాడుతున్న విద్యుత్తు తీగలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తాకకూడదు. కేవలం నిపుణులతోనే కరెంటు పనులు చేయించాలి. పండగ అలంకరణల కోసం నాణ్యమైన ప్లగ్లు, వైర్లను మాత్రమే వినియోగించడం ఉత్తమం.
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