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ఊరూ, వాడా 'గణేష్ మహరాజ్' - ఆకట్టుకున్న గోల్డ్ ప్లేటెడ్ వినాయక విగ్రహం

గణనాథుడి నామస్మరణతో తెలంగాణ మార్మోగుతోంది. నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో గణపతి మండపాలను అత్యంత ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దారు. విభిన్న రూపాల్లో కొలువుదీరిన విఘ్నేశ్వరుడు భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్నాడు.

తెలంగాణలో ఘనంగా వినాయక చవితి వేడుకలు
తెలంగాణలో ఘనంగా వినాయక చవితి వేడుకలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2026 at 10:42 PM IST

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Telangana Ganesh Chaturthi Festival : ఊరూవాడా గణేషుడి విగ్రహాలు, మండపాలు భక్తులతో సందడిగా మారాయి. ఉదయం నుంచే భక్తులు విఘ్నేశ్వరుడిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రధాన కూడళ్లు, కాలనీలు, వీధుల్లో ఏర్పాటు చేసిన మండపాలు విద్యుత్ దీపాలు, పూల అలంకరణలతో కనువిందు చేస్తున్నాయి.

సీఎం ఇంట్లో వేడుకలు : గణేష్‌ ఉత్సవాలకు మారుపేరైన హైదరాబాద్‌లో ప్రతికాలనీకో ప్రతిమ ప్రతిష్టించారు. భక్తిపాటలు, డీజే సాంగ్‌లతో గల్లిగల్లీ మారుమోగుతోంది. గణేశ్‌ చతుర్ధి సందర్బంగా జూబ్లీహిల్స్‌లోని నివాసంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబ సమేతంగా లంబోదరుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. విఘ్నేశ్వరుడి ఆశీస్సులతో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో విఘ్నాలు తొలగి ఆనందం, ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం, విజయాలు కలగాలని ఆకాంక్షించారు. నవరాత్రులను దృష్టిలో పెట్టుకుని హైదరాబాద్‌తోపాటు జిల్లా కేంద్రాల్లో ట్రాఫిక్‌కు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను ఆదేశించారు.

ఊరూ, వాడా 'గణేష్ మహరాజ్' - ఆకట్టుకున్న గోల్డ్ ప్లేటెడ్ వినాయక విగ్రహం (ETV Bharat)

ఆధ్యాత్మిక విలువలకు ప్రతీక : హైదరాబాద్ గాంధీభవన్‌లో జరిగిన వేడుకల్లో మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్‌ దంపతులతోపాటు జగ్గారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. గణనాథుడికి పూజలు చేసిన మహేశ్‌గౌడ్​ చవితి ఆధ్యాత్మిక విలువలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ భవన్‌లో వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. నవరాత్రుల్లో భాగంగా మట్టి గణపతిని ప్రతిష్టించారు. బీఆర్ఎస్​ ప్రధాన కార్యదర్శి రావుల చంద్రశేఖర్, పార్టీ నేతలు పూజల్లో పాల్గొన్నారు. బీజేపీ కార్యాలయంలో రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు రామచందర్‌రావు ఆది దేవుడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

72 అడుగుల భారీ ఎకో ఫ్రెండ్లీ గణనాధుడు : ఇక దర్శనానికే కాకుండా అదృష్టాన్ని కూడా ఇచ్చే లడ్డూ ప్రసాదానికి కేరాఫ్ అడ్రస్‌ అయిన బాలాపూర్ గణేశ్‌ మండపం వద్ద భక్తుల కోలాహలం నెలకొంది. బేగంబజార్‌లో ఏర్పాటు చేసిన గోల్డ్ ప్లేటెడ్ వినాయక విగ్రహం ప్రత్యేక ఆకర్షణ నిలుస్తోంది. బంగారు కాంతులతో మెరిసిపోతున్న గణనాథుని రూపం చూపరులను మంత్రముగ్దులను చేస్తోంది. నాగోల్‌లో ప్రతిష్టించిన భారీ గణనాథుడి విగ్రహం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. త్రిరంగ యూత్ అసోషియేషన్ అధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలోనే అత్యంత ఎత్తైన 72 అడుగుల భారీ ఎకో ఫ్రెండ్లీ మట్టి గణనాథున్ని ప్రతిష్టించారు.

తెలంగాణలో ఘనంగా వినాయక చవితి వేడుకలు (ETV Bharat)

చెరువులు జ‌లక‌ళ‌ను సంత‌రించుకోవాలి : బుద్ధభవన్‌లోని హైడ్రా కార్యాలయంలో జరిగిన గణపతి పూజలో అధికారులు, సిబ్బందితో క‌లిసి క‌మిష‌న‌ర్ రంగ‌నాథ్ శాస్త్రోక్తంగా పూజ‌లు నిర్వహించారు. ల‌క్ష్యసాధ‌న‌లో ఆదిదేవుడు అనునిత్యం అండ‌గా ఉంటారని ఆయన స్పూర్తితో నగరంలోని చెరువులు జ‌లక‌ళ‌ను సంత‌రించుకోవాల‌ని రంగనాథ్ ఆకాంక్షించారు.

భక్తులను ఆకట్టుకున్న మట్టి గణపతి : ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లావ్యాప్తంగా గణనాథుడి మండపాలు భక్తులతో సందడిగా మారాయి. ప్రధాన కూడళ్లు, కాలనీలు, వీధుల్లో ఏర్పాటు చేసిన గణపతి మండపాలు విద్యుత్ దీపాల వెలుగుల్లో కనువిందు చేస్తున్నాయి. హనుమకొండ జిల్లా కాజీపేటలోని శ్రీశ్వేతార్క మూల గణపతి ఆలయంలో చవితి పూజలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఆలయాన్ని పుష్పాలతో విశేషంగా అలంకరించారు. వరంగల్ నగరంలోని ఎల్లంబజార్‌లో ఏర్పాటు చేసిన 51 అడుగుల భారీ మట్టి గణపతి భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

గుండు పిన్నుపై మట్టి వినాయకుడు : వేములవాడ ప్రభుత్వ విప్ ఆది శ్రీనివాస్ ఆలయం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. జగిత్యాల జిల్లాలో సూక్ష్మ కళాకారుడు గుర్రం దయాకర్ మరోసారి ప్రతిభను చాటారు. చవితి సందర్భంగా గుండు పిన్నుపై మట్టి వినాయకుడిని తయారుచేసి ఔరా అనిపించారు. 10 గంటలపాటు శ్రమించి మట్టి, వాటర్ కలర్స్ సాయంతో గణపతి తయారుచేసినట్లు తెలిపారు.

ఏనుగు తల ఆకారంలో ముఖద్వారం : మహబూబాబాద్‌ జిల్లా కేంద్రంలో నెలకొల్పిన గోమయ గణపతి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. ఆవుపేడ, చింతగింజల పొడి, వేప ఆకుల పొడి, పసుపు, జిగురు, మట్టి తదితర సహజ పదార్థాలతో విగ్రహాన్ని తయారు చేశారు. పదకొండేళ్లుగా గోమయ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టిస్తున్నట్లు చెప్పారు. నిమజ్జనం చేసిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే నీటిలో ఈ విగ్రహం కరిగిపోతుంది. కరీంనగర్ చైతన్యపురి కాలనీలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక మండపం భక్తులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది. ఏనుగు తల ఆకారంలో ముఖద్వారాన్ని మలచి లోపలికి వెళ్లే మార్గాన్ని గుహలా తీర్చిదిద్దారు. అడవి జంతువుల బొమ్మలు, చెట్ల ఊడలతో ఉన్నగుహలో వినాయకుడు కొలువు తీరినట్లుగా తీర్చిదిద్దారు.

గణనాథుడి వద్ద భక్తుల సందడి : సంగారెడ్డి జిల్లా రుద్రారంలో సుమారు 300 ఏళ్ల నాటి గణనాథుడి వద్ద భక్తుల సందడి నెలకొంది. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి మార్కెట్లో ఏర్పాటుచేసిన గణేశుడి వద్ద మంత్రి వివేక్ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఎల్‌నినో ప్రభావం రాష్ట్రంపై ఉండకుండా లంబోదరుడు కరుణించాలని ఆకాంక్షించినట్లు తెలిపారు.

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వినాయక చవితి వేడుకలు
GANESH CHATURTHI FESTIVAL 2026
GANESH CELEBRATIONS
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