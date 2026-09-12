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వినాయక చవితికి కిటకిటలాడుతున్న మార్కెట్లు - ఏర్పాట్లపై మంత్రుల సమీక్ష

వినాయక చవితికి మార్కెట్లు కొనుగోలుదారులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. మంత్రులు మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, అనిత సమీక్ష నిర్వహించి అధికారులకు సూచనలు చేశారు.

వినాయక చవితకి కిటకిటలాడుతున్న మార్కెట్లు
వినాయక చవితకి కిటకిటలాడుతున్న మార్కెట్లు (ETTV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 4:37 PM IST

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Vinayaka Chavithi Markets Buzz : వినాయక చవితి అంటేనే పెద్ద పండుగ. నెల రోజుల ముందు నుంచే సందడి నెలకొంటుంది. ఈ నెల 14న జరగబోయే ఈ పర్వదినం కోసం విభిన్న రకాల వినాయక విగ్రహాలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. పందిళ్లు, వీధులు, బహుళ అంతస్తు భవనాల్లోనూ ఉత్సవాల సన్నాహాలు జోరందుకున్నాయి. పర్యావరణహితం కోసం మట్టి విఘ్నేశ్వరుడ్నే పూజించాలన్న ఆసక్తి ప్రజల్లో పెరుగుతోంది. గణేశ్ ఉత్సవాలపై మంత్రులు మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి, అనిత సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.

కొనుగోలుదారులతో కిటకిట : వినాయక చవితి సందర్భంగా మార్కెట్లన్నీ కొనుగోలుదారులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. చవితి వేడుకలకు ఒకరోజే సమయం ఉండడంతో మార్కెట్లకు పెద్ద సంఖ్యలో జనం తరలిరావడం వల్ల సందడి వాతావరణం నెలకొంది. గతంతో పోలిస్తే పూజా సామగ్రి ధరలు మరింత పెరిగాయని ప్రజలు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. అలాగే గణేశుని మట్టి బొమ్మలు సైజును బట్టి రూ.30 నుంచి రూ.200 మధ్య ధరల్లో అమ్ముతున్నారని కొనుగోలుదారులు వాపోతున్నారు.

కొనుగోళ్లు పెరగడంతో : వినాయక విగ్రహాలు, పూజా సామగ్రి, మోదకాలు, పండ్లు, పువ్వుల అమ్మకాలు పెరగడంతో చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారుల్లో ఆశావాదం నిండింది. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే అమ్మకాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. "వినాయకుడు వచ్చి మా వ్యాపారాలకు కూడా శుభం కలిగిస్తాడని నమ్మకంగా ఉన్నాం" అని వ్యాపారులు ఆనందంగా చెబుతున్నారు. పండుగ సమయంలో కొనుగోళ్లు పెరగడంతో మార్కెట్లలో సందడి నెలకొంది.

ఎస్పీలతో టెలికాన్ఫరెన్స్ : గణేష్ ఉత్సవాలు ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేలా పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని హోం మంత్రి అనిత ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలోని జిల్లాల ఎస్పీలతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన మంత్రి, గణేష్ ఉత్సవాల నిర్వహణ, మండపాలు, ఊరేగింపులకు అనుమతులపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. అనుమతుల కోసం అమలు చేస్తున్న సింగిల్‌ విండో విధానంపై ఉత్సవ కమిటీలు, ప్రజలకు విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. మండపాలు, ఊరేగింపుల విషయంలో నిబంధనలను ప్రజలకు వివరించి ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావులేకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. నిన్న సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో జరిగిన శాంతి భద్రతల సమీక్షలోని అంశాలపై కూడా ఎస్పీలతో చర్చించిన అనిత శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో ఎక్కడా నిర్లక్ష్యానికి తావులేదని స్పష్టం చేశారు.

అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తే కఠిన చర్యలు : వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రయాణికుల నుంచి అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని రవాణా శాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. పండుగ రద్దీ దృష్ట్యా ప్రైవేట్ బస్సులపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టాలని, అధిక ఛార్జీల వసూళ్లపై ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రయాణికులను దోపిడీ చేస్తే సహించేది లేదని స్పష్టం చేసిన మంత్రి, వాహనాలు 80 కిలోమీటర్ల వేగం దాటకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ప్రయాణికుల భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించే బస్సులను సీజ్ చేయాలని ఆదేశించారు. అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేసే ప్రైవేట్ బస్సులపై ప్రయాణికులు వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు.

ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు : వినాయక చవితి పండగ సందర్భంగా పర్యావరణ పరిరక్షణ, ప్రజా భద్రత కోసం కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మట్టి వినాయక విగ్రహాలను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాలు నీటి కాలుష్యానికి దారితీస్తాయి. విసర్జన సమయంలో కృత్రిమ చెరువులు లేదా అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన ప్రాంతాల్లోనే చేయాలని సూచిస్తున్నారు. విద్యుత్ దీపాలు, డెకరేషన్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. శబ్ద కాలుష్యం నివారించి, లౌడ్ స్పీకర్లను నిర్ణీత సమయాల్లోనే ఉపయోగించాలి. పిల్లలు, వృద్ధుల భద్రతకు ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే పండగ ఆనందంగా, సురక్షితంగా జరుగుతుందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

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TAGGED:

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ECO FRIENDLY GANESHA
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