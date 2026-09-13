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మొదలైన వినాయక చవితి సందడి - మట్టి గణపతికే జై అంటున్న ప్రజలు

వినాయక చవితికి పర్యావరణ హిత మట్టి విగ్రహాలకు ప్రాధాన్యం పెరిగింది. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్‌కు బదులు మట్టి గణేశుల అమ్మకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి.

మట్టి వినాయకులకే ప్రాధాన్యం
మట్టి వినాయకులకే ప్రాధాన్యం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 8:40 PM IST

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Clay Ganesha Idols : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వినాయకచవితి ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి. గణేశుడు విగ్రహాలు పట్టణాల నుంచి పల్లెలకు తరలివెలుతున్నాయి. చిన్న, పెద్ద అనే తేడా లేకుండా ఉత్సవాలకు సన్నద్దమవుతున్నారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ విగ్రహాలు కంటే పర్యావరణ హితంగా మట్టి ప్రతిమలకు ప్రజలు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. మార్కెట్లు కూడా కిటకిటలాడుతున్నాయి. మరోవైపు గజేంద్రుని భక్తులు వినాయకుని ప్రతిమలను పంపిణి చేశారు.

ఉచితంగా ప్రతిమల పంపిణీ : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరులో మట్టి వినాయక ప్రతిమలను మంత్రి సంధ్యారాణి పంపిణీ చేశారు. కృష్ణా జిల్లా మంగినపూడి బీచ్‌లో తీర్చిదిద్దిన 63 అడుగుల భారీ మట్టి గణపతి విగ్రహాన్ని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర సందర్శించారు. చీరాలలో మట్టి గణపతులను కొనుగోలు చేసేందుకు భక్తులు పోటీ పడుతున్నారు. కొంతమంది మట్టి ప్రతిమలను ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు. నెల్లూరులో స్నేహిత్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 500 మట్టి వినాయక విగ్రహాలను మంత్రి నారాయణ కుమార్తె షరణి భక్తులకు అందజేశారు.

ఏకత్వ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో : విజయనగరం జిల్లా గజపతినగరంలో మట్టి గణేషుడి విగ్రహాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో జనసేన నాయకురాలు పడాల అరుణమ్మ పాల్గొన్నారు. పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలి ప్రతి ఇంట్లో ఒక మొక్క ఉండాలన్న నినాదంతో అనకాపల్లిలోని సిరిసిపల్లిలో చింతామణి గణపతి దత్త క్షేత్రంలో 60 వేల మొక్కలతో గణపతి ప్రతిమను ఏర్పాటు చేశారు. నంద్యాల కలెక్టర్ కార్యాలయ ఆవరణలో మూడు వేల మట్టి విగ్రహాలను కలెక్టర్ రాజకుమారి ప్రజలకు పంపిణీ చేశారు. అనంతపురంలో పీటీసీ మైదానంలో ఏకత్వ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 1350 మట్టి వినాయక విగ్రహాలతోపాటు మొక్కలు పంపిణీ చేశారు.

మహాకాళ్ వినాయకుడు : తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేట పాత గ్రంధాలయం వద్ద వ్యాపారులు ప్రతేడాదిలాగే ఈ సారి భారీ మహాకాళ్ వినాయకుడు విగ్రహాన్ని అమర్చారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అంబాజీపేటలో సినీ నటుడు రామ్ చరణ్ అభిమాన సంఘం ఆధ్వర్యంలో మట్టి బొమ్మలు ప్రజలకు అందజేశారు. అయినవిల్లిలో వినాయక చవితి సందర్భంగా గ్రామోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు.

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