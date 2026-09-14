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నారీకేళ గణపతి మనసా స్మరామి - రాజమహేంద్రవరంలో వెరైటీ వినాయకులు

రాజమహేంద్రవరంలో వినాయకుడి మండపాల వద్ద భక్తులు బారులు తీరారు. స్వామి వారిని దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహించారు. వివిధ ఆకృతులతో ఉన్న గణనాథులు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

Rajamahendravaram Unique Ganesh Idols
వివిధ ఆకృతులతో గణనాథులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 5:39 PM IST

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Rajamahendravaram Unique Ganesh Idols : రాజమహేంద్రవరంలో వినాయక చవితి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో మండపాలు ఏర్పాటు చేసి భిన్న రూపాల్లో తీర్చిదిద్దిన వినాయక విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి, ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. పుష్కరఘాట్​లో ఏటా ఒక్కో రీతిలో విభిన్న గణనాథుడిని తయారు చేసి ప్రతిష్టించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఈసారి నందీశ్వర నారీకేళ గణపతిని పేరిట ఏర్పాటు చేసిన వినూత్న విగ్రహం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

కొబ్బరికి ప్రసిద్ది గాంచిన కోనసీమ ప్రాంతాన్ని గుర్తు చేస్తూ కొబ్బరి బోండాలతో వినాయక ప్రతిమను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. కాడెద్దులు ఏర్పాటు చేసి ఎడ్లబండిపై వెళ్తున్నట్లు ప్రతిష్టించి పూజలు చేశారు. 9999 కొబ్బరి బోండాలు వినియోగించి విగ్రహాన్ని అత్యంత ఆకర్షణీయంగా తయారు చేసినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ప్రత్యేకంగా నిలిచిన ఈ స్వామికి పూజలు చేయడం సహా చూసేందుకు భక్తులు తరలివస్తున్నారు.

వనమూలికలతో వినాయకుడు : ఆర్యాపురంలో త్రినేత్రుడి రూపంలో, తలపై కపాలాలతో కూడిన విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తొండంపై శివుడు ప్రతిష్టించిన రూపంలో భక్తులకు స్వామివారు దర్శనమిస్తున్నారు. లక్ష్మీవారపుపేటలో నానాజీ బైడింగ్స్ ఆధ్వర్యంలో ఈ సారి విభిన్నంగా వనమూలికలతో వినాయక ప్రతిమను ఏర్పాటు చేశారు. నేలగుమ్మడి, తామర గింజలు, మోదుగ గింజలు, అర్జున బెరడు, ముసిని గింజలు, పిప్పళ్లతో ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన గణపతి భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

ఇక రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లోనూ వినూత్నంగా వినాయక విగ్రహాలను నెలకొల్పారు.

గోల్డెన్​ గణేశా: కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలో వినాయకచవితి వేడుకల అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. పట్టణంలోని శక్తి వినాయక మండలి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన గోల్డ్ వినాయక విగ్రహం విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. స్వామివారికి కిలో బరువున్న బంగారు ఆభరణాలు కిలో బంగారు నాణేలతో అలంకరించారు. వినూత్నంగా కొలువు దీరిన గణేషుడికి వినాయక మండలి ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. స్వర్ణ అలంకరణలో ఉన్న గణనాథుడిని దర్శించకునేందుకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తున్నారు.

వడ్ల వినాయకుడు: రాష్ట్రంలో వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని కడప నగరంలో వడ్లతో ఏర్పాటు చేసిన వినాయకుడు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాడు. ఊరగాయల వీధిలో ప్రతి సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన గణపతులను ఏర్పాటు చేయటం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. వడ్ల వినాయకుడి కోసం 12 కట్టల వెదురు, 2 వందల కిలోల పేపర్, 250 కిలోల వడ్లు వినియోగించారు. వడ్లతో తయారు చేసిన వినాయకుడిని తిలకించేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పోటెత్తారు.

వన వినాయకుడు: వాడవాడలా వినాయకచవితి వేడుకలు కన్నుల పండువగా జరుగుతున్నాయి. గుంటూరు నగరంలో గణేష్ నవరాత్రుల కోసం అందమైన మండపాలను ముస్తాబు చేశారు. విభిన్న రూపాల్లో ఉన్న ఆకర్షణీయమైన విఘేశ్వరుడి విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేసి పూజలు చేస్తున్నారు. స్థానిక ఏటీ ఆగ్రహారంలో పర్యావరణం పరిరక్షణ ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని తెలియజేసే విధంగా జంగిల్ గణేష్ను(వన వినాయకుడు) ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వన వినాయకుడు భక్తుల్ని, నగరవాసుల్ని ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంటున్నాడు.

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UNIQUE GANESH IDOLS IN RAJAHMUNDRY
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