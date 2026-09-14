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కర్నూలు జిల్లాలో చవితి శోభ - ఎమ్మిగనూరులో కొలువుదీరిన గోల్డ్ గణపతి

కర్నూలు జిల్లాలో గణేశుడి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. భిన్న రూపాల్లో తీర్చిదిద్దిన వినాయక విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి, ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. గణపయ్యకు ప్రీతికరమైన పత్రి,పూలు,పండ్లు, నైవేద్యాలను సమర్పించారు.

Ganesh Chaturthi 2026
ఎమ్మిగనూరులో కొలువుదీరిన గోల్డ్ గణపతి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 4:38 PM IST

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Yemmiganur Gold Ganesh 2026 : కర్నూలు జిల్లా వ్యాప్తంగా వినాయక చవితి ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. హైదరాబాద్ తర్వాత అంత భారీ స్థాయిలో కర్నూలు నగరంలోనే నవరాత్రి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. ఏటా మూడు వేలకు పైగానే గణేశ్ విగ్రహాలను మండపాల్లో ప్రతిష్ఠిస్తారు. ఈసారి నిమజ్జనానికి నీళ్లు లేకపోయినా భారీ విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు. కొందరు భక్తులు, నిర్వాహకులు వినూత్నంగా ఆలోచించి విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేశారు.

దీంతో దండాలయ్యా ఉండ్రాలయ్యా అంటూ తొమ్మిదిరోజుల పాటు గణేశుడిని కొలుచేందుకు మండపాల వద్ద భక్తులు బారులు తీరారు. అదేవిధంగా గణపతి దేవాలయాలను రంగు రంగుల పూలతో అలంకరించారు. చిన్న, పెద్ద తారతమ్యం లేకుండా లంబోదరుడుని భక్తులు దర్శించుకున్నారు. స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు చేశారు. కుడుములు, ఉండ్రాళ్లు నైవేద్యంగా సమర్పించారు.

ఎమ్మిగనూరులో కొలువుదీరిన గోల్డ్ గణపతి (ETV Bharat)

ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలో శక్తి వినాయక మండలి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన గోల్డ్ వినాయక విగ్రహం విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. స్వామివారికి కిలో బరువున్న బంగారు ఆభరణాలతో పాటు కిలో బంగారు నాణేలతో అలంకరించారు. వినూత్నంగా కొలువు దీరిన గణేశుడికి మండలి సభ్యులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. స్వర్ణ అలంకరణలో ఉన్న గణనాథుడిని దర్శించకునేందుకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. వర్షాలు సంవృద్దిగా కురిసి అందరూ బాగుండే విధంగా గణపయ్య ఆశీర్వదించాలని కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్​ డాక్టర్​ ఏ. సిరి కోరారు. కలెక్టర్ కార్యాలయంలో రెవెన్యూ అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహానికి ఆమె పూజలు చేశారు.

Ganesh Chaturthi 2026 : కర్నూలు పాత బస్టాండు సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన 25 అడుగుల వినాయక మట్టి విగ్రహం ఆకట్టుకుంటోంది. చివరి రోజు ఇక్కడే మండపంలోనే నిమజ్జనం చేసే విధంగా మట్టి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు. ఈసారి నగరంలో కొత్తగా వినాయకీదేవి విగ్రహం కొలువుదీరింది. అష్టమమాత్రికగా చెప్పుకునే గణేశుడి స్త్రీ రూపమైన వినాయకీదేవి విగ్రహాన్ని కర్నూలు మించన్ బజార్​లో ఏర్పాటు చేశారు. అదేవిధంగా మద్దూర్ నగర్, సి.క్యాంప్, బీ.క్యాంప్, బంగారుపేట, పూలబజార్ వీధుల్లో కొలువుదీరిన భారీ గణనాథులు భక్తులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

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