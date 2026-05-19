చీకట్లు తరిమే కోనసీమ పల్లె - నేత్రదానంలో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న 'పేరవరం'
అంధుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్న పేరవరం గ్రామస్థులు - మరణానంతరం తమ కళ్లను దానం చేస్తూ రాష్ట్రంలో ప్రత్యక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న గ్రామం - 10 ఏళ్లలో ఏకంగా 170 మంది నేత్రదానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 12:44 PM IST
Peravaram Villagers Donating their Eyes after Death : బతికున్నన్ని రోజులు చాలానే చూసి ఉంటాం. కానీ నేత్రదానం చేస్తే మరణానంతరం కూడా మన కళ్లు మరో ప్రపంచాన్ని చూస్తాయి. ‘సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం’ అంటారు పెద్దలు. మానవ శరీరంలో అత్యంత కీలకమైనవి కళ్లు. రంగుల ప్రపంచాన్ని వీక్షించే కంటిచూపు లేకపోతే ఆ జీవనం నరకప్రాయం. అంధత్వంతో బాధపడుతున్న ఎంతోమంది బాధితులకు పునర్జన్మ ప్రసాదించేందుకు, వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఆత్రేయపురం మండలంలోని ‘పేరవరం’ గ్రామం అద్భుతమైన మార్గదర్శిగా నిలుస్తోంది. మరణానంతరం తమ కళ్లను దానం చేస్తూ సామాజిక బాధ్యతలో ఈ పల్లె రాష్ట్రంలో ప్రత్యక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటోంది.
అంధుల జీవితాల్లో చీకట్లు తొలగిపోయి కొత్త చూపు: సుమారు 5 వేల జనాభా ఉన్న ఈ చిన్న గ్రామంలో ఎవరైనా మరణిస్తే, ఆ కుటుంబ సభ్యులు పుట్టెడు దుఃఖంలోనూ గొప్ప సామాజిక బాధ్యతను చాటుకుంటున్నారు. బాధపడుతూ కూర్చోకుండా తక్షణమే సమీపంలోని ఐ బ్యాంక్లకు సమాచారం అందిస్తున్నారు. ఐ బ్యాంక్ వైద్య సిబ్బంది కూడా నిర్దేశిత సమయంలోగా గ్రామానికి చేరుకుని మృతుల నుంచి కార్నియాలను అత్యంత జాగ్రత్తగా సేకరిస్తున్నారు. ఇలా గత 10 ఏళ్ల కాలంలో ఈ ఒక్క గ్రామం నుంచే ఏకంగా 170 మంది నేత్రదానం చేయడం విశేషం. వీరి త్యాగం వల్ల ఎందరో అంధుల జీవితాల్లో చీకట్లు తొలగిపోయి కొత్త చూపు లభించింది.
పేరవరం గ్రామస్థుల అచంచలమైన స్ఫూర్తిని చూసి ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు సైతం నేత్రదానానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తున్నారు. ఈ బృహత్తర ఉద్యమం వెనుక స్థానిక సామాజిక కార్యకర్తలు ముళ్లపూడి సత్యనారాయణ, కృష్ణమోహన్ తదితరుల నిరంతర కృషి ఎంతో దాగి ఉంది. వీరు గ్రామస్థులకు నేత్రదానం ఆవశ్యకతపై నిత్యం విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. పల్లెలో ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు ఆయా కుటుంబ సభ్యులను స్వయంగా కలిసి ఓదార్చి కళ్ల దానం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరించి వారిని ఒప్పించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. మరణించినా ఇతరుల కళ్ల రూపంలో ఈ ప్రపంచాన్ని చూడవచ్చనే గొప్ప సందేశాన్ని ఇస్తున్న పేరవరం గ్రామస్థుల సేవాతత్పరతను ప్రతి ఒక్కరూ అభినందిస్తున్నారు.