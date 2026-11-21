"ప్రాణాలు పోతున్నా బస్సు ఆపలేదు" - రోడ్డుపై గ్రామస్థుల బైఠాయింపు
Villagers Dharna About RTC Driver Negligence:దేవరాపల్లి మండలంలోని కాశీపురం గ్రామస్థులు ఆర్టీసీ బస్సులు నిలపడం లేదంటూ ప్రయాణికులు, గ్రామస్థులు ధర్నాకు దిగారు. దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 4:56 PM IST
మనిషి ప్రాణం ఎప్పుడు ఎలా పోతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. అయితే గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు గోల్డెన్ అవర్లో అత్యవసర వైద్యం అందిస్తే బ్రతికే అవకాశాలుంటాయి. కానీ ఇలాంటి పరిస్థితిలో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళనకు గురవుతుంటారు. త్వరగా ఆస్పత్రికి తరలించాలని ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే పరిస్థితులు అనుకూలించకపోతే, సకాలంలో ఆస్పత్రికి చేరక ప్రాణాలు కోల్పోతారు. అలాంటి ఘటనే తాజాగా చోటు చేసుకుంది.
అనకాపల్లి జిల్లా దేవరాపల్లి మండలంలోని కాశీపురం సమీపంలో సంజీవమెట్ట వద్ద ఓ రోగిని గురువారం విశాఖ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేందుకు 12డి నంబరు బస్సును ఆపారు. కానీ డ్రైవర్ ఆపకుండా వెళ్లిపోయాడు. ఆర్టీసీ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం వల్లే వ్యక్తి గుండెపోటుతో మరణించాడని స్థానికులు ఆరోపించారు. ఆలస్యం కావడంతో సదరు వ్యక్తి మృతి చెందాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఆర్టీసీ బస్సులు నిలపడం లేదంటూ ప్రయాణికులు, గ్రామస్థులు ఆందోళనకు దిగారు. రోడ్డుపై బైఠాయించి బస్సులను అడ్డుకున్నారు. దేవరాపల్లి నుంచి విశాఖపట్నం, అనకాపల్లితో పాటు ఇతర డిపోలకు చెందిన బస్సులను జంక్షన్లో నిలపాలని డిమాండ్ చేశారు. డిపో మేనేజర్లు ఆదేశించినా డ్రైవర్లు పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు.
సమాచారం తెలుసుకున్న దేవరాపల్లి ఎస్ఐ సత్యనారాయణ అక్కడకు చేరుకున్నారు. వారితో మాట్లాడి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. గొడవ జరిగిన ప్రాంతం వేపాడ మండల పరిధిలోనిది కావడంతో ఆ పోలీసు స్టేషన్కి సమాచారం అందించారు. అక్కడి పోలీసులు, దేవరాపల్లి ఎస్ఐ ఇరువర్గాల వారికి సర్దిచెప్పడంతో ఎట్టకేలకు వివాదం సద్దుమణిగింది. ట్రాఫిక్ను నియంత్రించారు.
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