ఆ రోడ్డుపై వెళ్తే 'దొర'కు కప్పం కట్టాల్సిందే - బండిమెట్ట పేరుతో ఏళ్లుగా భారీ దోపిడీ
కర్నూలు జిల్లా కోసిగిలో ‘బండిమెట్ట’ రుసుం పేరుతో భారీ దోపిడీ - అధికారులు ఏటా వేలం పాటలు నిర్వహించి అక్రమ వసూళ్లకు ఆమోదముద్ర
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 11:48 AM IST
Collecting Money on Bandimetta Tax in Kurnool District : సాధారణంగా గ్రామాల్లో మార్కెట్లు, సంతలు, జాతరలు జరుగుతున్నప్పుడు నిర్వాహకుల నుంచి పంచాయతీ అధికారులు కొంత మొత్తం వసూలు చేయటం చూస్తుంటాం. ఆయా మార్కెట్లకు సరకు తెచ్చే వాహనదారులు సైతం కొంత రుసుం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. వాస్తవానికి వాహనాలు నిలిపే స్థలాన్ని చూపినందుకు వాహనదారుల నుంచి పార్కింగ్ రుసుం వసూలు చేస్తుంటారు.
కానీ ఇందుకు భిన్నంగా కర్నూలు జిల్లా కోసిగిలో రోడ్డుపై ప్రయాణించినందుకు రుసుం వసూలు చేసే సంస్కృతి కొనసాగుతోంది. ఒకప్పుడు రుసుములు నామమాత్రంగా ఉండడంతో చెల్లించేందుకు వాహనదారులు పెద్దగా వెనకాడేవారుకాదు. వసూళ్ల టెండరు దక్కించుకున్నవారికి రూ.లక్షల్లో ఆదాయం లభిస్తుండటంతో పోటీ నెలకొంది. ఈ ఏడాది టెండరు దక్కించుకున్న ఓ వ్యక్తి రూ.27 లక్షలకు పాడుకున్నారు. ఆ మొత్తాన్ని రికవరీ చేసుకునేందుకు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ నుంచి భారీగా రుసుము వసూలు చేస్తున్నారు.
‘బండిమెట్ట’ రుసుం పేరుతో భారీ దోపిడీ : కర్నూలు జిల్లా కోసిగి నడిబొడ్డున ‘బండిమెట్ట’ రుసుం పేరుతో ఏళ్లుగా భారీ దోపిడీ జరుగుతోంది. గ్రామం మీదుగా వెళ్లాలంటే వాహనదారులు కప్పం చెల్లించాల్సిందే. కోసిగి దొరకు కప్పం కట్టకుండా వెళ్లేందుకు వీలులేదంటూ బెదిరిస్తున్నారు. చేసేదిలేక వారడిగిన మొత్తాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. దీనికి పంచాయతీ ఆమోదం ఉండడం గమనార్హం. అధికారులు ఏటా వేలం పాటలు నిర్వహించి అక్రమ వసూళ్లకు ఆమోదముద్ర వేస్తున్నారు.
నిత్యం రూ.20 వేలు వసూలు : గ్రామం వీదుగా లారీ వెళ్తే రూ.130, మినీ లారీ, ట్రాక్టర్లు రూ.80, జీపు రూ.70, ఆటోకు రూ.30 వసూలు చేస్తున్నారు. టెండరు పాడుకున్న వ్యక్తుల మనుషులు వాల్మీకి సర్కిల్లో ఉంటారు. వాహనం రాగానే డబ్బులు వసూలు చేస్తారు.
కౌతాళం మండలంలోని ఉరుకుంద ఈరన్న స్వామి ఆలయానికి వెళ్లాలంటే అత్యధికులు కోసిగి మీదుగానే వెళ్తుంటారు. వ్యాపారాలు చేసేవారు భారీగానే వస్తుంటారు. కోసిగి మీదుగా రోజుకు 300 వాహనాలు వెళ్తుంటాయి. నిత్యం రూ.20 వేలకు తక్కువ కాకుండా ఆదాయం ఉంటోంది.
70 ఏళ్లుగా డబ్బులు వసూలుచేసే పద్ధతి : వాహనదారులు చెల్లించాల్సిన రుసుముల వివరాలతో కూడిన బోర్డును వాల్మీకి సర్కిల్ వద్ద ఏర్పాటుచేయాలని సూచించామని కోసిగి ఎస్సై రమేశ్రెడ్డి తెలిపారు. డబ్బులు వసూలు చేసేవారికి ఒక డ్రస్ కోడ్ ఉండాలని చెప్పామన్నారు.
వాహనాలు రహదారిపై తిరిగినందుకు డబ్బులు వసూలుచేసే పద్ధతి 70 ఏళ్లుగా జరుగుతోందని తాము ఏటా కొనసాగిస్తున్నామని పంచాయతీ కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ తెలిపారు.
నాయకులిద్దరూ కుమ్మక్కై అక్రమాలు : పంచాయతీ నిర్వహించిన వేలంలో మధు అనే వ్యక్తి టెండరు దక్కించుకున్నాడు. ఆయన టీడీపీకు చెందిన వ్యక్తి. వసూళ్ల బాధ్యతను మాత్రం వైఎస్సార్పీపీకు చెందిన ‘కోసిగి దొర’ అనే వ్యక్తికి అప్పగించారు. రసీదులో గుత్తేదారు పేరు కోసిగి దొర అనే ముద్రించారు. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీకు చెందిన నాయకులిద్దరూ కుమ్మక్కై అక్రమాలకు బరితెగిస్తున్నారన్న ఆరోపణలున్నాయి.
ఎంత రుసుం వసూలు చేసేందుకు పంచాయతీ అనుమతిచ్చిందన్న వివరాలు తెలిపే బోర్డు కూడా ఏర్పాటు చేయలేదు. పంచాయతీ దస్త్రాల ప్రకారం ఆటోకు రూ.20, టెంపో ట్రాలీ రూ.30, ట్రాక్టరు రూ.60, లారీ రూ.100, వ్యాను, ట్యాక్సీల నుంచి రూ.50 వసూలు చేసుకోవచ్చని ఉంది. అందుకు భిన్నంగా వాల్మీకి సర్కిల్లో బండిమెట్ట పేరుతో అధిక మొత్తాలు వసూలు చేస్తుండడం గమనార్హం.
