ఆక్రమణలతో కళ తప్పిన కొల్లేరు - రెగ్యులేటర్ల నిర్మాణం ఎప్పుడు?
Kolleru Lake Regulators: ఆక్రమణలతో కొల్లేరు సరస్సు కళ తప్పింది. ఎగువ నుంచి వచ్చిన వరద నీరు సముద్రంలో కలుస్తోంది. కూటమి ప్రభుత్వంలోనైనా రెగ్యులేటర్లు నిర్మించి నీటి వృథా అరికట్టాలని స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:47 AM IST
ప్రకృతి సోయగాల హరివిల్లు కొల్లేరు. చిత్తడి నేలలు, వలస పక్షులు, మత్స్య జాతుల ప్రత్యేక నిలయమైన కొల్లేరు, ఆక్రమణలతో కళ తప్పింది. వర్షాలొస్తే ముంపుతో సతమతమవుతోంది. ఎగువ నుంచి వచ్చిన వరద మత్స్య సంపదనూ సముద్రం పాల్జేస్తోంది. కొల్లేరుపై రెగ్యులేటర్ల నిర్మాణంతోనే అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం దొరికి సరస్సుకు పూర్వ వైభవం సాధ్యపడుతుందని కొల్లేరువాసుల ఆకాంక్ష. కానీ ఏటికేడూ వాటి నిర్మాణంపై నీలినీడలు కమ్ముకుంటున్నాయి. సమస్యకు పరిష్కారంగా భావిస్తున్న రెగ్యులేటరీ వ్యవస్థల నిర్మాణం ప్రతిపాదనల దశ దాటడం లేదు.
ఆసియాలోనే అతిపెద్ద సహజసిద్ధ మంచినీటి సరస్సుల్లో ప్రధానమైన కొల్లేరు ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల పరిధిలోని సుమారు లక్షా 20 వేల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో విస్తరించింది. దానిపై ఆధారపడి సుమారు 3 లక్షల మంది జీవనం సాగిస్తున్నారు. పెరుగుతున్న ఆక్రమణలు కొల్లేరు స్వరూపాన్నే మార్చేస్తున్నాయి. భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు బుడమేరు, తమ్మిలేరు సహా ఇతర వాగుల నుంచి వచ్చే వరద కొల్లేరులో కలుస్తోంది. వచ్చిన వరద మొత్తం ఉప్పుటేరు ద్వారా సముద్రంలో చేరుతోంది.
ఆగస్టు, సెప్టెంబరులో వచ్చే వరద డిసెంబరు, జనవరి వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. ఈలోపే సరస్సులో నీరు ఆవిరై అడుగంటిపోతోంది. దీంతో ఖండాలను దాటి కొల్లేరుకు వస్తున్న అరుదైన జాతి పక్షులకు ఆహారం, అద్భుత నల్లజాతి చేపలకు ఆవాసం కరవవుతోంది. దీంతో స్థానికంగా కొల్లేరును నమ్ముకుని జీవిస్తున్న మత్స్యకారులు ఉపాధి లేక ఇతర రాష్ట్రాలకు వలసపోవాల్సి వస్తోంది.
"కొల్లేరు ప్రాంతమంతా ఆక్రమణలకు గురైంది. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద నీరంతా సముద్రంలో చేరుతోంది. దశాబ్దాలుగా రెగ్యులేటర్లు నిర్మిస్తామని నాయకులు హామీలు ఇస్తున్నారే తప్ప, అది కలగానే మిగిలిపోయింది. అధికారులు కొల్లేరుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి సరస్సులో కనీసం 10 అడుగుల నీటిమట్టం ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటేనే మాకు సంప్రదాయ సాగు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది" - స్థానికులు
పరిష్కారం కోసం 40 ఏళ్లుగా నిరీక్షణ: కొల్లేరులో నీరు నిల్వ ఉండాలంటే రెగ్యులేటర్ల నిర్మాణమే ఏకైక మార్గమనే అభిప్రాయం ఉంది. కొల్లేరు-ఉప్పుటేరు మధ్యలో ఒకటి, ఉప్పుటేరు సముద్ర ముఖ ద్వారం వద్ద మరో రెగ్యులేటర్ నిర్మించాలని 2016లో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం భావించింది. అధికారులు సర్వే చేసి అంచనాలు సిద్ధం చేసేసరికి ప్రభుత్వం మారిపోయింది.
2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చింది. అప్పట్లో రూ.468 కోట్లతో టెండర్లు పిలిచినా ఒక్క గుత్తేదారు ముందుకు రాలేదు. నాలుగేళ్ల తర్వాత మళ్లీ టెండర్లు పిలిచినా బిల్లులు సరిగా చెల్లించక కాంట్రాక్టర్ల నుంచి స్పందన కరవైంది. సమస్య పరిష్కారం కోసం కొల్లేరు లంక గ్రామాల వాసులు 40 ఏళ్లుగా నిరీక్షిస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వమైనా కొల్లేరుపై రెగ్యులేటర్లు నిర్మించి ఆదుకోవాలని కోరుతున్నారు.
"ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షపాతం తగ్గి, కొల్లేరులో నీటిమట్టం బాగా పడిపోయింది. రెగ్యులేటర్ల నిర్మాణం చేపడితే మత్స్యకార వేటకు, ఆక్వా రంగానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు ఎగువ నుంచి వచ్చే వరద కొల్లేరులో కలుస్తోంది. వచ్చిన వరద మొత్తం ఉప్పుటేరు ద్వారా సముద్రంలో చేరుతోంది. మత్స్యకారులు ఉపాధి లేక ఇతర రాష్ట్రాలకు వలసలు వెళుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ విషయంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి, తక్షణమే రెగ్యులేటర్ల నిర్మాణ పనులు చేపట్టాలని కోరుతున్నాం" - స్థానికులు
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