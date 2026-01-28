మా ఊరి పేరు పలికేందుకు సిగ్గుగా ఉంది - ఇప్పుడైనా మార్చండి!
రెవెన్యూ రికార్డులో బూతు పదం ఉండటంతో పేరు చెప్పడానికి సిగ్గు పడుతున్న గ్రామస్థులు - ఊరు బోర్డు మార్చినా రికార్డుల్లో మాత్రం పాత పేరే! - వినతిపత్రాలు అందించినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన
Published : January 28, 2026 at 2:19 PM IST|
Updated : January 28, 2026 at 2:25 PM IST
Village Name Change Embarrassing Nandiguda Residents : సాధారణంగా ఏ ఊరికైనా ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఆ పేరు చెప్పగానే అక్కడి జీవనవిధానం, ప్రజల కట్టుబాట్లు ఇలా అన్ని గుర్తుకు వస్తాయి. అలాంటి ఊరి పేర్లు ఉంటే చెప్పడానికి సంతోషపడతారు. మరికొంత మంది అయితే గ్రామాల పేర్ల పలకడానికి రాక అసభ్యకరంగా పలుకుతుంటారు. దీంతో వినేవారికి ఆ ప్రాంత ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్నీ దెబ్బతీస్తాయి. ఇలా కారణం ఏదైనా సరే కొన్నింటి పేర్లు చెప్పడానికి ఇష్టపడరు. అలానే ఇక్కడ ఓ గ్రామం పేరులో బూతు పదం ధ్వనిస్తుండటంతో ఆ గ్రామస్థులు చెప్పేందుకు వెనుకడుగేస్తుంటారు. దీంతో ఈ ఊరు పేరును మార్చాలని ఇటీవల సిర్పూరు ఎమ్మెల్యే పాల్వాయి హరీశ్బాబు అసెంబ్లీలో మాట్లాడటంతో ఈ గ్రామం పేరు రాష్ట్రస్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
మరి రికార్డులో ఏం ఉంది? : కాగజ్నగర్ మండలం వంజీరి గ్రామ పంచాయతీలోని నందిగూడలో 150 కుటుంబాలు ఉంటాయి. అంతా వ్యవసాయంపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. కాగజ్నగర్ మండలానికి కేవలం మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. పూర్వీకుల నుంచి ఈ గ్రామం పేరు రెవెన్యూ రికార్డులో బూతు పదం కలిగి ఉండటంతో వారు పేరు చెప్పడానికే సిగ్గుగా ఉన్నందున ఆ గ్రామస్థులు 20 సంవత్సరాల క్రితం ఆ ఊరు పేరును కాస్త నందిగూడగా మార్చుకుని బోర్డు కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. దీంతో ఆ గ్రామస్థుల ఆధార్కార్డులోనూ మిగతా శాఖల్లోనూ నందిగూడగానే ఉంది. కాని రెవెన్యూ రికార్డుల్లో మాత్రం ఆ పాత పేరే ఇప్పటికీ కొనసాగుతుంది.
వినతిపత్రాలు అందించినా ఎవరూ పట్టించుకోలేదు : ఆ ఊరు వారు పలు అవసరాల కోసం రెవెన్యూ కార్యాలయానికి వెళ్లి అక్కడ ఊరు పేరు చెప్పాలంటే తమకు సిగ్గుగా ఉందని పలువురు గ్రామస్థులు వాపోతున్నారు. సాగు భూములకు సంబంధించిన వివిధ సర్టిఫికేట్ పొందటానికి రెవెన్యూ ఆఫీస్కి వెళ్లిన పలువురు మహిళా ఉద్యోగులు ఉన్న సందర్భాల్లో గ్రామం పేరు చెప్పలేని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో ఎప్పుడూ కార్యాలయానికి వెళ్లిన ఆ ఊరు పేరుని చెప్పకుండా కాగితంపై రాసి ఇస్తున్నారు. గ్రామం పేరు మార్చాలని ఎన్నిసార్లు సంబంధిత అధికారులకు వినతిపత్రాలు అందజేశారు. అయినప్పటికి ఎలాంటి ఫలితం లేదు. ఎవరూ పట్టించుకోనందున స్థానిక ఎమ్మెల్యే హరీశ్బాబును ఆశ్రయించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఊరి పేరు ప్రస్తావనను ఆసెంబ్లీలో చర్చించారు.
''రెవెన్యూ శాఖలో మా గ్రామం పేరు నందిగూడగా మార్చాలి. విద్యార్థులు విద్య, ఉద్యోగాలకు అవసరమైన సర్టిఫికేట్స్ పొందటానికి వెళ్తే గ్రామం పేరు చెప్పడానికి చెప్పలేనంత బాధపడుతున్నాం. ఊరి పేరు పలికేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నాం. రెవెన్యూ రికార్డులో ఉన్న పేరును మహిళా ఉద్యోగులకు చెప్పాలంటే చాలా బాధగా ఉంటుంది. ఈ సమస్యను ఎమ్మెల్యే అసెంబ్లీలో లేవనెత్తినందున ప్రభుత్వం స్పందించి రెవెన్యూ దస్త్రాల్లో మార్పు చేయాలి.' - ఆదె శంకర్, స్థానికుడు
రెవెన్యూ రికార్డులో ఆ పేరును మార్చాలి : తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాల్లో భాగంగా సిర్పూర్ ఎమ్మెల్యే పాల్వాయి హరీష్ బాబు మాట్లాడుతూ కాగజ్నగర్ మండలంలో ఒక గ్రామం ఉన్నది. దాని పేరు ఉచ్చరించడానికి కూడా వెనుకడుగు వేస్తున్నాను అంటూ ఆ ఊరు పేరును పలుకుతూ అది ఎప్పుడో రెవెన్యూ రికార్డులో తప్పుగా పడింది. రెవెన్యూ రికార్డుల ప్రకాం ఎప్పుడు ఆ పేరు ఉచ్చరించడానికి వచ్చినప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. దీంతో ఆ గ్రామస్థులు అందరూ కలిసి దానికి నందిగూడ అని పేరు పెట్టారు. కాగజ్నగర్కు ఒక కిలో మీటర్ దూరంలో ఉంటుంది. ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతుండటంతో రెవెన్యూ రికార్డులో ఆ పేరును మార్చాలని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రిని కోరారు.
