కలెక్టర్ పేరుతో వెలిసిన ఊరు - ఎందుకంటే?
ప్రాజెక్ట్ కారణంగా సర్వం కోల్పోయిన గ్రామస్థులు - 46 కుటుంబాలకు ఇళ్లు, వ్యవసాయ భూములు ఇచ్చిన కలెక్టర్ గోపాలకృష్ణన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 4:43 PM IST
Gopalakrishnapuram in Kadapa District : సాధారణంగా ప్రతీ ఊరి పేరుకీ ఓ కథ ఉంటుంది. చారిత్రక నేపథ్యమో, అప్పట్లో పరిపాలన జరిపిన రాజుకు సంబంధించిన పేరు గానీ లేదా ఆ ప్రాంతంలో ప్రాచుర్యం పొందిన చెరువు గానీ, ప్రత్యేకమైనది ఏది ఉన్నా దానికి సంబంధించిన పేరు కాలక్రమేణా గ్రామం పేరుగా మారుతుంది. ఇలాకూడా కాకపోతే దేవుళ్లు, ఆలయాల పేర్లు ఉంటారు. కానీ కడప జిల్లాలోని ఓ ఊరికి కలెక్టర్ పేరునే పెట్టారు తెలుసా? తరతరాలకు గుర్తుండిపోయేలా ఆ కలెక్టర్కు గుర్తింపు దక్కింది. ఆయన సేవలకు మెచ్చి కలెక్టర్ పేరునే ఆ గ్రామస్థులు తమ ఊరికి నామకరణం చేసుకున్నారు. ఇంతకీ ఆ గ్రామస్థులు ఆయన పేరు ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? అసలేం జరిగి ఉంటుంది అనే వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
71 ఏళ్ల క్రితం : అధికారులకు బదిలీలు తప్పవు. చాలా మంది ప్రభుత్వాధికారులు సొంత ఊరిని వదిలి వెళ్లి ప్రజలకు సేవ చేస్తారు. కొందరు ఏళ్ల తరబడి కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటూ, వృత్తిలో భాగంగా ప్రజల్లోనే ఎక్కువగా గడుపుతుంటారు. కానీ వీరిలో కొందరు అధికారులు తమకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించుకుంటారు. ఎంతో మందికి ఉపయోగపడే పనులు చేస్తారు. ఈ కోవకు చెందిన వారే కలెక్టర్ గోపాలకృష్ణన్. ఇలా జలాశయ నిర్మాణం కారణంగా సర్వం కోల్పోయిన వారికి చేయూతగా నిలిచారు కలెక్టర్ గోపాలకృష్ణన్. 71 ఏళ్ల క్రితం అప్పటి ఉమ్మడి చిత్తూరులోని ఓ ప్రాంత వాసులకు ఆయన చేసిన మేలుకు వారు ఏకంగా ఆయన పేరునే తమ ఊరికి పెట్టుకున్నారు.
అసలేెం జరిగిందంటే : 1954లో పింఛ జలాశయం నిర్మాణం చేపట్టారు. ఆ సమయంలో చిత్తూరు జిల్లా వాయల్పాడు తాలూకా పరిధిలోని గొంది పల్లె మునిగిపోయింది. పునరావాసంలో భాగంగా ఉమ్మడి కడప జిల్లా సుండుపల్లి మండలం ముడుంపాడుత గ్రామం వద్ద 46 కుటుంబాలకు ఇళ్లు, వ్యవసాయ భూములు కేటాయించారు. అందుకు అప్పటి చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ గోపాలకృష్ణన్ ఎంతగానో కృషి చేశారు. ఆయన సేవలకు కృతజ్ఞతగా ఊరి వాసులు తమ గ్రామానికి గోపాలకృష్ణాపురంగా పేరు పెట్టుకున్నారు. పునరావాసం కల్పించిన అధికారి పేరును అలా సదా స్మరించుకుంటున్నారు.
ఎన్నేళ్లయినా చేసిన మంచిని తగిన ఫలితం దక్కుతుందంటారు పెద్దలు. ఆరోజు నాకెందుకులే అని వదిలేయకుండా గోపాలకృష్ణన్ తీసుకున్న నిర్ణయం నేటికీ వారిలో కృతజ్ఞతని కనబరుస్తుంది. ఇలా గ్రామానికి మంచి చెేసిన కలెక్టర్ను తలుచుకోవడం గొప్పగా ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
'పుల్లరిపాలెం' పేరుంది - కానీ అక్కడ ఊరే లేదు!
మరో విచిత్ర గ్రామం: బాపట్ల జిల్లాలో దాదాపు వంద సంవత్సరాల వారసత్వం కలిగిన పుల్లరిపాలెం పంచాయతీలో కొత్తరెడ్డిపాలెం, పాతరెడ్డిపాలెం, రామచంద్రపురం, ఊటుకూరి సుబ్బయ్యపాలెం, సాయినగర్ వంటి అనేక గ్రామాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ గ్రామాలలో ఏవీ కూడా పుల్లరిపాలెం అనే పేరును కలిగి లేవు. పంచాయతీ కార్యాలయం కొత్తరెడ్డిపాలెంలోనే ఉంది దాని పరిపాలనా కార్యకలాపాలన్నీ అక్కడి నుంచే జరుగుతాయి.
ఆ గ్రామంలో మద్యం సేవించరు, మాంసం ముట్టరు- గిన్నిస్ బుక్లో కూడా ఊరి పేరు!