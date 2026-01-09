ETV Bharat / state

పాత గాయాలను మాన్పుతాయా - కొత్త వివాదాలను తీసుకొస్తాయా - రాష్ట్రంలో బకాయిల 'పంచాయితీలు'

ఆర్థిక సంఘం నిధులు నిలిచిపోవడంతో గాడి తప్పిన గ్రామ పాలన - పంచాయతీ ట్రాక్టర్​లో డీజిల్​ కూడా పోయలేని దుస్థితి - సిబ్బందికి జీతాలు ఇవ్వలేక చేతులెత్తేసిన కార్యదర్శులు

Panchayat Bills Pending In Telangana
Panchayat Bills Pending In Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 9, 2026 at 2:49 PM IST

3 Min Read
Panchayat Bills Pending In Telangana : ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లోని గ్రామపంచాయతీల్లో రెండేళ్లుగా పాలకవర్గాలు లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. కేంద్రం నుంచి 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు నిలిచిపోవడం, నిధుల మంజూరులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జాప్యం ప్రదర్శించటం తదితర కారణాలతో గ్రామ పాలన గాడితప్పింది. కొన్ని గ్రామాల్లో పారిశుద్ధ్యం అస్తవ్యస్తమైంది. పంచాయతీ ట్రాక్టర్​లో డీజిల్​ కూడా పోయలేని దుస్థితి దాపురించింది. సిబ్బందికి జీతాలు ఇవ్వలేక కార్యదర్శులు చేతులెత్తేశారు. అనేక చోట్ల గత పాలకవర్గాలతో పాటు, ప్రత్యేకాధికారుల పాలనలో కార్యదర్శులు సొంత డబ్బులతో చేపట్టిన పనులకు ఇప్పటికీ పైసా విడుదల కాలేదు.

ఎదురుచూపులు ఫలించేనా ? : ఇటీవల పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిసి నూతన పాలకవర్గాలు కొలువుదీరాయి. కేంద్రం నుంచి 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులు విడుదల కానుండటంతో పాత సర్పంచుల్లో ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి. అప్పులు తెచ్చి ఊరి కోసం ఖర్చు చేశాం. ఇప్పుడు ఆ నిధులు తమకు అందుతాయా అని మాజీ సర్పంచులు ఆరా తీస్తున్నారు. అయితే పంచాయతీ అభివృద్ధి పద్దు నుంచి బకాయిలను నూతన పాలకవర్గాలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ తరుణంలో కేంద్రం నిధులు పాత గాయాలను మాన్పుతాయా కొత్త వివాదాలను తీసుకొస్తాయా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

ఇంకో వైపు ప్రత్యేకాధికారుల పాలనలో అత్యవసర పనుల కోసం సొంతంగా ధనం వెచ్చించిన కార్యదర్శులు సైతం బిల్లుల కోసం దస్త్రాలు సిద్ధం చేస్తుండటం గమనార్హం. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మంజూరు చేసే పంచాయతీ నిధులను ప్రాధాన్య క్రమంలో వెచ్చిస్తామని ఖమ్మం జిల్లా పంచాయతీ నిధులను ప్రాధాన్య క్రమంలో వెచ్చిస్తామని ఖమ్మం జిల్లా పంచాయతీ అధికారి రాంబాబు తెలిపారు.

నూతన పాలకవర్గాలకు పెనుసవాల్ : నూతనంగా ఎన్నికైన సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులు బాధ్యతలు చేపట్టగానే నిధుల కొరత పెనుసవాల్​గా మారింది. కేంద్రం ఇచ్చే 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో కొత్త పనులు చేపడతారా? లేదా పాత బాకీలు తీర్చుతారా? అనే అంశంపై సందిగ్ధం నెలకొంది. ఉభయ జిల్లాల్లో గత సర్పంచులకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలే సుమారు రూ.60 కోట్లు ఉన్నాయి.

ఖమ్మం జిల్లాలో ప్రత్యేకాధికారుల పాలనలో చేప్టటిన పనులకు సంబంధించి రూ. 19.31 కోట్లు చెల్లించాలి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ప్రత్యేకాధికారుల పాలనలో చేపట్టిన పనుల లెక్కలు ఇంకా తేలలేదు. ఇవి సుమారు రూ. 10 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చు. పాత బాకీలను తీర్చుకూనే గ్రామాల్లో పాలనను గాడిన పెట్టాల్సిన బాధ్యత కొత్త పాలక వర్గాలపై ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

గ్రామ పంచాయతీలకు ఈ విధంగా నిధులు సమకూరుతాయి :

  • కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం నిధులు : పంచాయతీల్లో వివిధ అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం జనాభా ప్రాతిపాదికన నిధులు మంజూరు చేస్తోంది. నెలకు ఒక్కో వ్యక్తికి రూ. 80 నుంచి రూ. 90 చొప్పున కేటాయిస్తోంది. ఇవి ప్రతి మూడు నెలలకు ఒక్క సారి, సంవత్సరంలో నాలుగు విడతలుగా అందిస్తోంది.
  • రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం : రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం నిధులు సైతం క్రమం తప్పకుండా మంజూరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవి కూడా గ్రామపంచాయతీ జనాభా ప్రాతిపదికన ఇస్తారు. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ నిధులు విడుదల కావడం లేదు. దీనికి బదులుగా ప్రభుత్వం మల్టీ పర్పస్ వర్కర్లకు వేతనాలు, విద్యుత్తు బిల్లులు చెల్లిస్తోంది.
  • సాధారణ నిధులు : ఇవి గ్రామ పంచాయతీలు సొంతంగా సమకూర్చుకునే నిధులు. వీటిని పెంచుకునేందుకు పంచాయతీలు ప్రణాళికలు రచించి వాటిని అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • పన్నుల వసూలు : గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో వివిధ రకాల పన్నులు వసూలు చేస్తారు. ఇంటి పన్ను, గృహ నిర్మాణ అనుమతుల కోసం చెల్లించే పన్ను, ఆస్తి మార్పిడి, కుళాయి పన్ను, దాతల నుంచి అందేవి దీని పరిధిలోకే వస్తాయి.

డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి? - కార్యదర్శులకు 'పంచాయతీ ఖర్చుల' తలనొప్పి

