4 కేటగిరీలు - 318 పనులు : వీబీ జీరాంజీ జాబితా విడుదల చేసిన కేంద్రం
ప్రస్తుతం ఉన్న ఎమ్జీఎన్ఆర్ఈజీఏలో 266 పనులు మాత్రమే - జీరాంజీలో మౌలిక సదుపాయాలు కాకుండా మిగిలిన మూడింటిలో మార్పు - వీబీ జీ - రామ్జీ పై కేంద్రానికి సీతక్క లేఖ
Published : June 19, 2026 at 3:08 PM IST
Vb-g Ram G Scheme Starts From July : జులై నెల 1 నుంచి వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ ఆజీవికా మిషన్ గ్రామీణ్(వీబీ-జీ రాం జీ) ప్రారంభం కానుంది. ఈ పథకంలో గ్రామీణ జీవనోపాధి, జల సంరక్షణ, మౌలిక వసతులు, విపత్తు నిర్వహణ కేటగిరీల్లో 318 పనులు చేపట్టాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. గురువారం దానికి సంబంధించిన పనుల జాబితాను విడుదల చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో విబీ-జీ రాం జీ పథకం అమలుకు ఇప్పటికే మార్గదర్శకాలను జారీ చేసి, నిధులను కేటాయించింది.
ప్రస్తుతం నడుస్తున్న మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకంలోనూ వ్యవసాయ, అనుబంధ కార్యకలాపాలు, సహజ వనరుల నిర్వహణ, వ్యక్తిగత లబ్ధిదారుల పనులు, గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాలు వంటివి నాలుగు కేటగిరీల్లో 266 పనులు ఉండేవి. తాజాగా జీరాంజీలో మౌలిక సదుపాయాలు కాకుండా మిగిలిన మూడింటిని మార్చేశారు.
జల సంరక్షణలో ఈ పనులు చేయాలి : జల సంరక్షణలో చెక్డ్యామ్లు, కాలువలు, గల్లీప్లగ్లు, భూగర్భ డైక్ల నిర్మాణం, వర్షపు నీటి కాలువల మరమ్మతులు, చెరువులు, నిర్వహణ, ఇంకుడు గుంతలు, రీఛార్జీ షాప్టులు, బావులు, రీఛార్జి పిట్లు మొదలైన నీటి సంరక్షణ కట్టడాల నిర్మాణం లేదా పునరుద్ధరణ, సాగునీటి బావులు, సూక్ష్మ - సాగునీటి కాలువలు మరమ్మతులు, నిర్వహణ, స్ప్రింక్లర్ సాగునీటి వ్యవస్థ ఏర్పాటు, బంజరు భూముల్లో మొక్కల పెంపకం, అటవీకరణ, భవనాలపై వర్షపు నీటి సంరక్షణ పనులు.
గ్రామాల్లో ఏ పనులు చేయాలంటే? : గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల్లో గ్రామ పంచాయతీ భవనాలు, అంగన్వాడీ, సామాజిక భవనాలు, క్రీడా మైదానాలు, ఆరోగ్య కేంద్రాలు, పశువైద్య కేంద్రాలు, మార్కెట్ యార్డులు, శ్మశాన వాటికలు, సంతలు, గ్రంథాలయాలు, కల్యాణ మండపాలు, పాఠశాలల అదనపు గదులు, ప్రయోగశాలలు, వ్యాయామశాలలు, ప్రజా శౌచాలయాలు, వంట గదులు, ఘన, ద్రవ వ్యర్థాల నిర్వహణ కేంద్రాలు, రోడ్లు, కల్వర్టుల నిర్మాణ పనులు, ప్రహరీలు.
జీవనోపాధిలో భాగంగా ఈ పనులు : భూమి అభివృద్ధి, రాతిగట్లు, పండ్ల తోటల పెంపకం, సంరక్షణ పనులు, పశువులు, మేకలు, పట్టు పరిశ్రమ, చేపల చెరువులు, కల్లాలు, చేపలు ఎండబెట్టే ప్లాట్ఫారాలు, గిడ్డంగులు, కోల్డ్ స్టోరేజీలు, శుద్ధికేంద్రాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి, గ్రామీణ హస్తకళల శిక్షణ కేంద్రాలు, కుటీర పరిశ్రమ వసతుల నిర్మాణాల పనులు.
విపత్తుల నిర్వహణలో పనులు ఇవే : విపత్తుల నిర్వహణలో భాగంగా వరద రక్షణ గోడలు, మరమ్మతులు, గట్ల నిర్మాణం, కొండ చరియలు, విరిగిపడకుండా నివారించే పనులు, విపత్తుల అనంతరం పునరావాస పనులు, నేల స్థిరీకరణ, గ్రామీణ రోడ్లు, సామాజిక ఆస్తుల పునరుద్ధరణ, అడవుల్లో మంటల నివారణ, మొక్కల పెంపకం, అగ్నిమాపక పరికరాల నిల్వ కేంద్రాల నిర్మాణం, అటవీ జంతువులు, పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రాల పునరుద్ధరణ పనులు.
జీరాంజీపై కేంద్రానికి సీతక్క నిరసన లేఖ : జులై 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్న జీరాంజీ పథకంపై కేంద్రానికి అధికారికంగా లేఖ రాయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తమ అభిప్రాయాలను, అభ్యంతరాలను లేఖ ద్వారా తెలియజేయాలని ప్రజాభవన్లో పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి సీతక్క అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కొత్త చట్టంలో వ్యవసాయ సీజన్లో 60 రోజుల పాటు ఉపాధి పనులకు విరామం ఇవ్వాలని నిబంధన సరికాదని మంత్రి సీతక్క అభిప్రాయపడ్డారు.
'పంటల సీజన్లోనే రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని అదే సమయంలో వనమహోత్సవం, మొక్కలు నాటడం వంటి కార్యక్రమాలు ఉపాధి హామీ ద్వారా చేపడతాం. 60 రోజుల విరామంతో మొక్కలు నాటే ప్రక్రియ నిలిచిపోతోంది. అది కేంద్రం చేపట్టిన హరితభారత లక్ష్యానికి విరుద్ధం. ఈ విరామం వల్ల ఆదివాసీలు, కొండ ప్రాంతాల్లో నివసించే వారి ఉపాధి అవకాశాలు దెబ్బతింటాయి.' అని సీతక్క తెలిపారు.
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