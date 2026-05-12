రాష్ట్రంలో జులై 1 నుంచి వీబీ జీరామ్జీ అమలు - పథకం అమలుకు రాష్ట్ర వాటా రూ.3,189 కోట్లు
రూ. 7,973 కోట్లతో వీబీ జీరామ్జీ పథకం అమలు - దేశవ్యాప్తంగా అమలుపరిచేందుకు కేంద్రం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల - కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి రాష్ట్రాలకు సమాచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 11:43 AM IST
VB- G Ram G To Be Implemented From July 1 In State : రాష్ట్రంలో జులై 1వ తేదీ నుంచి దాదాపు రూ.7,973 కోట్లతో వీబీ జీరామ్జీ (వికసిత్ భారత్-గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్, ఆజీవిక మిషన్-గ్రామీణ్) పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించారు. ఇందులో కేంద్ర వాటా సుమారు రూ.4,784 కోట్లు (60%), రాష్ట్ర వాటా రూ.3,189 కోట్లు (40%). జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం (నరేగా) స్థానంలో వీబీ జీరామ్జీని జులై 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అమలుపరిచేందుకు కేంద్రం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
ఈ మేరకు కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి రాష్ట్రాలకు సమాచారం పంపారు. ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలు చేయాలని మొదట భావించినా పరిపాలన, సాంకేతిక కారణాలతో జూన్ ఆఖరు వరకు నరేగానే కొనసాగించనున్నారు. జీరామ్జీ అమలుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చే నెలలో నోటిఫై చేయనుంది. ఇప్పటికే 2026-27 బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించింది. రాష్ట్రంలో పథకం ప్రభావవంత అమలుకు ముఖ్యమంత్రి, ఛైర్మన్గా రాష్ట్ర గ్రామీణ రోజ్గార్ గ్యారంటీ కౌన్సిల్ను త్వరలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఛైర్మన్గా రాష్ట్రస్థాయి స్టీరింగ్ కమిటీ ఏర్పాటు కానుంది.
ఏడాదికి 100 పని దినాలు : పథకం అమలుకు అధికారులు రూపొందించిన కార్యాచరణ ప్రణాళికను కమిటీ చర్చించి ఆమోదించనుంది. ప్రతి కుటుంబానికీ సంవత్సరానికి 125 రోజుల ఉపాధి కల్పించనున్నారు. నరేగాలో ఏడాదికి 100 పని దినాలు కల్పిస్తున్నారు. బీశ్రామికులకు ముఖ ఆధారిత హాజరు, ఈ-కేవైసీ తప్పనిసరి. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో 80% ఈ-కేవైసీ పూర్తయింది. ముఖ ఆధారిత హాజరు గత నెలలో ప్రారంభమైంది. శ్రామికుల కుటుంబాలకు గ్రామీణ రోజ్గార్ గ్యారంటీ కార్డులు జారీ చేయనున్నారు. వ్యవసాయ పనుల సమయంలో కూలీలకు ఇబ్బంది లేకుండా 60 రోజులపాటు జీరామ్జీ పనులకు విరామం ప్రకటించనున్నారు.
పరిపాలన ఖర్చు కింద రూ.500 కోట్లు : ఉపాధి హామీ పథకంలో పరిపాలన ఖర్చులకు (అడ్మిన్ కాస్ట్) కింద మొత్తం వ్యయంలో కేటాయిస్తున్న 5.5% నిధులు జీరామ్జీలో 9%కి పెరగనున్నాయి. ఉపాధి, మెటీరియల్ పనుల మొత్తం వ్యయంపై పరిపాలన ఖర్చుల కింద ప్రస్తుతం సుమారు రూ.500 కోట్లు వస్తోంది. ఇది జీరామ్జీలో రూ.1,000 కోట్లకు పెరగొచ్చని అంచనా. ఇందులో నుంచి క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది, ఉద్యోగులకు జీతాలు, డ్వామా కార్యాలయాల నిర్వహణ, రవాణా, ఇతరత్రా ఖర్చు చేయనున్నారు. ఇందులోనూ కేంద్రం 60%, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.40% కేటాయించాలి.
మహిళల సరికొత్త రికార్డు : అయితే రాష్ట్రంలో జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధిహామీ పథకాన్ని (నరేగా) ఉపయోగించుకోవడంలో పురుషుల కంటే మహిళలే ముందున్నారు. జాతీయ స్థాయి సగటు కంటే అత్యధికంగా పనిదినాలు వినియోగించుకోవడంలో మహిళలు సరికొత్త రికార్డు సృష్టిస్తున్నారు. గత సంవత్సరం (2024-25) జాతీయ స్థాయిలో సరాసరి పని దినాలు ఉపయోగించుకున్న మహిళలు 58.1% అయితే మన రాష్ట్రంలోనే ఇది 60.14 శాతంగా ఉండటం గమనార్హం. రాష్ట్రానికి గత ఏడాది కేటాయించిన 21.51 కోట్ల పని దినాల్లో మహిళలు 14.57 కోట్లకుపైగా ఉపయోగించుకున్నారు.
జాబ్కార్డు కలిగిన ప్రతి కుటుంబానికీ సంవత్సరంలో 100 రోజులపాటు ఉపాధి లభిస్తోంది. పనులకు హాజరు, పని దినాలు వినియోగించుకోవడంలో గతంలో వెనుక వరసలో ఉండే మహిళలు ప్రస్తుతం పరుగులు తీస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి మిగతా రాష్ట్రాల కంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలు ముందున్నారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, కర్నూలు, అనంతపురం, వైఎస్సార్ కడప, ప్రకాశం జిల్లాల్లో మహిళలు ఈ పనులకు అత్యధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు.
'ఉపాధి' పనుల్లో అక్రమాలకు చెక్ - నవంబరు 1 నుంచి ముఖ ఆధారిత హాజరు!