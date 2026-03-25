గాలిలో పల్టీలు కొడుతూ జిమ్నాస్టిక్స్‌ను తలపించే ఆట - సెపక్‌ తక్రాలో రాణిస్తున్న విజయవాడ యువకులు

సెపక్ తక్రా క్రీడలో పతకాలు సాధిస్తున్న యువకులు - జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటుతున్న సతీశ్‌, ఈశ్వర్‌ - విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహం అందిస్తున్న కోచ్‌ రమేశ్‌ - ఉచిత శిక్షణ అందిస్తున్న యువకులు

Vijayawada Youth Shine in Sepak Takraw
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 2:51 PM IST

Vijayawada Youth Shine in Sepak Takraw: సెపక్ తక్రా. ఈ ఆట గురించి చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. ఈ థాయ్‌లాండ్‌ క్రీడ మిగతా వాటితో పోల్చి చూస్తే ఎంతో విభిన్నం. ఇలాంటి వైవిధ్యమైన ఆటలో రాణిస్తున్నారు విజయవాడ యువకులు. వాలీబాల్ లాగే ఉండే ఈ ఆటలో చేతులకు అసలు పని ఉండదు. కేవలం కాళ్లు, తల, ఛాతీతోనే బంతిని కోర్టు అవతలికి కొట్టాలి. కష్టమైన సెపక్ తక్రా క్రీడపై ఆసక్తి పెంచుకుని జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తున్నారు తెలుగు యువకులు.

థాయ్‌లాండ్‌లో ప్రసిద్ధిగాంచిన క్రీడ సెపక్ తక్రా. భారత్‌లో ఈ ఆట గురించి తెలిసింది తక్కువే. ముఖ్యంగా తెలుగు వారికి పెద్దగా పరిచయం లేదు. కానీ ఒక్కసారి ఈ ఆటను చూస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే. గాలిలో పల్టీలు కొడుతూ జిమ్నాస్టిక్స్‌ను తలపించే ఈ ఆటలో కేవలం కాళ్లతోనే బంతిని కోర్టు అవతలికి కొట్టాలి. కష్టమైన ఈ ఆటపై హైస్కూల్‌లో చదువుతున్న రోజుల్లో ఇష్టం పెంచుకున్నారు ఈ యువకులు. చదువు కొనసాగిస్తూనే క్రమం తప్పకుండా సాధన చేసి జాతీయస్థాయి పోటీల్లో పతకాలు సాధిస్తున్నారు విజయవాడకు చెందిన సతీశ్, ఈశ్వర్.

థాయ్‌లాండ్‌ ప్రసిద్ధ క్రీడ సెపక్‌ తక్రాలో రాణిస్తున్న విజయవాడ యువకులు (ETV Bharat)

7 రాష్ట్ర స్థాయి, 6జాతీయ స్థాయి పోటీలు: విజయవాడలోని దుర్గా అగ్రహారానికి చెందిన సతీశ్ ఎస్​కేపీవీవీ హిందు హైస్కూల్‌లో ఎనిమిదో తరగతి నుంచే సెపక్‌ తక్రాలో శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడు. తండ్రి రోజువారీ కూలీగా పని చేస్తున్నా, సతీశ్‌ క్రీడల్లో రాణించేందుకు పూర్తి సహకారం అందించారు. అలా 2016లో నెల్లూరులో నిర్వహించిన రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని మూడో స్థానంలో నిలిచాడు సతీశ్. ఇప్పటి వరకూ 7 రాష్ట్ర స్థాయి, 6జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు . జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో రెండు బంగారం, ఒక వెండి, రెండు కాంస్య పతకాలు కైవసం చేసుకున్నాడు సతీశ్‌.

విజయవాడలోని వాంబే కాలనీకి చెందిన ఈశ్వర్‌ ఆరో తరగతి నుంచే సెపక్ తక్రా క్రీడలో శిక్షణ ప్రారంభించాడు. తండ్రి అప్పన్న రోజువారీ కూలీగా పని చేస్తున్నా, కుమారుడిని ఎంతో ప్రోత్సహించాడు. తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని చూస్తూ పెరిగిన ఈశ్వర్​ పట్టుదలతో ఆడి 10 రాష్ట్ర స్థాయి, 2 జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పతకాలు సాధించాడు. జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ఒక వెండి, రాష్ట్ర స్థాయిలో 3 బంగారు పతకాలు, 3 వెండి పతకాలు సాధించాడు.

ప్రోత్సాహం: ప్రస్తుతం కేబీసీ జిల్లా పరిషత్‌ స్కూల్‌ పీఈటీగా పని చేస్తున్న రమేశ్‌ ఈ సెపక్ తక్రా క్రీడను విద్యార్థులకు పరిచయం చేశారు. అంతకు ముందు ఆయన ఎస్​కేపీవీవీ హిందు హైస్కూల్‌లోనే పీఈటీగా పని చేశారు. ఆ సమయంలోనే విద్యార్థులకు సెపక్ తక్రా ఆటలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు . సొంత డబ్బుతో షూ, కిట్స్ కొనిస్తూ ప్రోత్సహించారు.

పతకాలు సాధించడమే కాదు ఈ క్రీడను ఇతరులకు కూడా పరిచయం చేయాలని అనుకున్నారు ఈ విద్యార్థులు. ఉచితంగా సమ్మర్ క్యాంపులు నిర్వహిస్తున్నారు. కోచ్‌ రమేశ్‌ సహకారంతోనే చాలా మంది పిల్లలకు సెపక్ తక్రాలో మెళకువలు నేర్పుతున్నారు. పరిచయం లేని క్రీడనైనా, ఇష్టంతో నేర్చుకుని అద్భుతాలు చేయొచ్చని ఈ యువకులు నిరూపిస్తున్నారు. పతకాలు సాధించడమే కాకుండా, తమలాంటి మరెంతో మంది పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తూ స్ఫూర్తినిస్తున్నారు.

'భవిష్యత్తులో జాతీయ, అంతర్జాతీ స్థాయి సెపక్ తక్రా పోటీల్లో రాణిస్తూనే స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఎస్ఐ ఉద్యోగం సంపాదించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నాం. ప్రస్తుతం డిగ్రీ పూర్తయిన పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్నాం. ఈ క్రీడలో రాణించేందుకు తల్లిదండ్రులు, గురువు ఎంతో ప్రోత్సహించారు. మేము నేర్చుకున్న క్రీడను భవిష్యత్తులో మరింత మందికి నేర్పిస్తాం. మా దగ్గర శిక్షణ పొందే విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించేలా ప్రోత్సహిస్తాం.' -సెపక్ తక్రా క్రీడాకారుడు

తాము నేర్చుకున్న ఈ క్రీడను మరింత మందికి పరిచయం చేయాలనే లక్ష్యంతో ముందడుగు వేస్తున్నారీ యువకులు. వీరికి శిక్షణ ఇచ్చిన గురువు రమేశ్ సహకారంతో ఎంతో మందికి ఉచితంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. విద్యాసంస్థలకు వేసవి సెలవులు ఇచ్చిన తరువాత సమ్మర్ క్యాంపులను నిర్వహించి తమ గురువు రమేశ్ సహకారంతో ఎంతో మందికి సెపక్ తక్రా గేమ్​ని నేర్పిస్తున్నారు. తన దగ్గర ఈ క్రీడను నేర్చుకున్న సతీశ్, ఈశ్వర్​లు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పలు పతకాలు సొంతం చేసుకోవడం పట్ల కోచ్ రమేశ్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని పతకాలు కైవసం చేసుకోవడంతో పాటు వీరిద్దరూ మరింత మంది క్రీడాకారులను దేశానికి అందించాలని ఆశిస్తున్నారు.

బ్యాడ్మింటన్‌లో రాణిస్తున్న బెజవాడ యువతి- 'ఒలింపిక్స్‌లో దేశానికి పసిడి పతకం సాధించడమే లక్ష్యం'

ఏఐ టూల్స్​తో నోట్​ తయారీ - గ్రూప్​-1లో మున్సిపల్​ కమిషనర్​గా ఎంపిక

