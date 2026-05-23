అమ్మాయి కోసం గొడవ - డ్రగ్స్ మత్తులో జీపులతో ఢీ
యువతి కోసం యువకుల రచ్చ - జీపులతో ఢీ, డ్రగ్స్ కలకలం -వేకువజాము నుంచి వాట్సాప్లో రచ్చ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 10:24 AM IST
Vijayawada Youth Jeep Crash Over Girl Drugs Test Positive: యువతి విషయంలో ఇద్దరు యువకులు నడిరోడ్డుపై జీపులతో ఢీకొట్టుకుని బీభత్సం సృష్టించారు. వేకువజాము నుంచి వాట్సాప్, ఫోన్లో రెచ్చగొట్టుకున్న వీరి గొడవ ఆర్ఆర్ గార్డెన్ వద్ద హైటెన్షన్కు దారితీసింది. డ్రగ్స్ పరీక్షల్లో ఒకరికి పాజిటివ్ రాగా, మరో జీపులో సిరంజ్, ఈ-సిగరెట్ కిట్ లభించాయి.
హైదరాబాద్లో ఉంటున్న ఓ యువతి విషయంలో ఇద్దరు యువకుల మధ్య చెలరేగిన వివాదం విజయవాడ నడిరోడ్డుపై జీపుల ఢీకి దారితీసింది. గురువారం వేకువజాము 4.30 నుంచే రోహిత్, ఓమ్ మధ్య ఫోన్లో వాగ్వాదం మొదలైంది.
వేకువ నుంచి రాత్రి వరకు సవాళ్లు: ‘నువ్వేం అడిగినా ఇచ్చా.. నా గురించి ఆమెకు చెడుగా ఎందుకు చెబుతున్నావ్’ అని రోహిత్ ప్రశ్నించగా, తాను చెప్పలేదని ఓమ్ బదులిచ్చాడు. సాయంత్రం 5 గంటలకు ఓమ్ ఫోన్ చేసి తన వద్దకు రావాలని సవాల్ విసిరాడు. రాత్రి 7 గంటలకు మళ్లీ ఫోన్ చేసి రెచ్చగొట్టాడు. దీంతో రాత్రి 8 గంటలకు రోహిత్ ఆర్ఆర్ గార్డెన్ సమీపంలోని హైటెన్షన్ రోడ్డుకు చేరుకుని ఘర్షణకు దిగారు. జీపులతో ఢీకొట్టుకున్నారు.
డ్రగ్స్ పరీక్షల్లో పాజిటివ్: ఘటన తర్వాత పోలీసులు వాహనాలు తనిఖీ చేశారు. ఓమ్ జీపు చక్రం ఊడిపోయింది. రోహిత్ జీపులో ఎలక్ట్రిక్ సిగరెట్ కిట్, స్టెరాయిడ్స్ కోసం వాడే సిరంజ్ లభించాయి. ఇద్దరూ కండరాల పెంపు కోసం స్టెరాయిడ్స్ వాడుతున్నట్లు తేలింది. ర్యాపిడ్ కిట్లతో పరీక్షించగా ఓమ్కు డ్రగ్స్ పాజిటివ్ వచ్చింది. గంజాయి తీసుకోవడం వల్లే పాజిటివ్ అని పోలీసులు గుర్తించారు. రోహిత్కు నెగటివ్ వచ్చింది. ‘స్టెరాయిడ్స్ వాడుతున్నా.. అందుకే పాజిటివ్ వచ్చింది’ అని ఓమ్ బుకాయించడంతో రక్త నమూనాలను పరీక్షలకు పంపారు.
‘చేతులు ముడుచుకుని కూర్చోవాలా?’: పోలీసులు రాగానే రోహిత్ పరారవగా, ఓమ్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణలో ‘రోహిత్ దాడి చేస్తుంటే చేతులు ముడుచుకుని ఉండాలా?’ అని ఓమ్ ఎదురు ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. శుక్రవారం వేకువన రోహిత్ను స్టేషన్కు తీసుకొచ్చారు.
ఇద్దరూ బీబీఏ విద్యార్థులే: రెండేళ్ల కిందట పరిచయమైన వీరిద్దరూ సన్నిహితంగా ఉండేవారు. బీబీఏ పూర్తి చేసిన ఓమ్ తండ్రి బోల్లా జితేంద్రకు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ చూస్తున్నాడు. రోహిత్ తాడేపల్లిలో బీబీఏ మొదటి ఏడాది చదువుతున్నాడు. అతని తండ్రికి ట్రాన్స్పోర్టు సంస్థ ఉంది. ఘటన సమయంలో రోహిత్ కారులో మరో స్నేహితుడు ఉన్నా, వారిస్తున్నా వినకుండా రోహిత్ రెచ్చిపోయాడు.
ఇళ్లలో సోదాలు.. కేసు నమోదు: శుక్రవారం రాత్రి పటమట పోలీసులు ఇద్దరి ఇళ్లల్లో సోదాలు చేశారు. గంజాయి, డ్రగ్స్ లభించలేదు. కుటుంబ సభ్యులకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. బీఎన్ఎస్ 285, 281, 292, 351(2) రెడ్ విత్ 3(5) సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఏ1గా బోల్లా ఓమ్, ఏ2గా లింగమనేని రోహిత్లను చేర్చారు.
ఎమ్మెల్యే స్టిక్కర్ కలకలం: ఓమ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో జగన్ జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా కార్ల ర్యాలీ వీడియోలు ఉన్నాయి. అతని కారుపై ఎమ్మెల్యే స్టిక్కర్ ఉండటంతో అది జోగి రమేష్దని అనుమానిస్తున్నారు. జోగి కుటుంబంతో, జగన్తో దిగిన ఫొటోలూ ఉన్నాయి.
