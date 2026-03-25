జిహాద్‌ కోసం ఉగ్రవాద నెట్‌వర్క్‌ - ముగ్గురికి రిమాండ్

అల్‌ మాలిక్‌ ఇస్లామిక్‌ యూత్‌ పేరిట ఉగ్రవాదం వైపు యువత ఆకర్షణ - నిందితులు రహమతుల్లా షరీఫ్, దానిష్, మీర్జా సోహైల్‌కు ఏప్రిల్‌ 6 వరకు రిమాండ్‌- ఉగ్రవాదులతో సంబంధాలున్నట్లు విచారణలో తేలిందన్న పోలీసులు

AL Malik Islamic Youth for Jihad
AL Malik Islamic Youth for Jihad (ETV Bharat)
Published : March 25, 2026 at 8:06 AM IST

Vijayawada youth arrested in case of terrorism activities: యువతలో ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని పెంపొందించి వారిని జిహాద్‌ కోసం సన్నద్ధం చేయడమే లక్ష్యంగా విజయవాడకు చెందిన ముగ్గురు యువకులు "అల్‌ మాలిక్‌ ఇస్లామిక్‌ యూత్‌" పేరిట ఓ గ్రూపును ఏర్పాటు చేసుకున్నారని కౌంటర్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ విభాగం తేల్చింది. వీరు నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థలైన అల్‌-ఖైదా ఇన్‌ ఇండియన్‌ సబ్‌ కాంటినెంట్‌, ఐసిస్‌తో సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు గుర్తించింది.

విదేశాల్లోని హ్యాండ్లర్ల ఆదేశాల మేరకు "భారత్‌పై యుద్ధం" కోసం పనిచేస్తున్నట్లు నిర్ధారించింది. దేశ వ్యాప్తంగా వీరు నెట్‌వర్క్‌ విస్తరించినట్లు తేల్చింది. విజయవాడ ముగ్గురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయాధికారి ఏప్రిల్‌ 6 వరకూ జ్యుడీషియల్‌ రిమాండ్‌ విధించారు.

విద్వేషపూరిత ప్రసంగాల వీడియోలు చూస్తూ: విజయవాడకు చెందిన ఓలా, ర్యాపిడో, ఉబర్‌ బైక్‌ డ్రైవర్‌గా పనిచేసున్న మహమ్మద్‌ రహమతుల్లా అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థల నాయకుల విద్వేషపూరిత ప్రసంగాల వీడియోలు చూస్తూ ఆ భావజాలం వైపు ఆకర్షితులయ్యాడు. క్రమేపీ జిహాద్‌ కార్యకలాపాలు మొదలుపెట్టాడు. ఉగ్రవాద సంస్థలకు సంబంధించిన సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల్ని అనుసరించడంతో పాటు ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల వీడియోలు పోస్టు చేసేవాడు. భారత్‌లో ఖిలాఫత్‌ వ్యాప్తికి మద్దతుగా జిహాద్, ఉగ్రవాద సంబంధిత సమాచారాన్ని విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేసేవాడు.

ఈ క్రమంలోనే అతనికి భవానీపురానికి చెందిన లేజర్‌ మార్కింగ్‌ పనులు చేసే మహ్మద్‌ దానిష్‌, బిర్యానీ పాయింట్‌లో క్యాషియర్‌గా పనిచేసే మహంతిపురానికి చెందిన మిర్జా సోహైల్‌ బేగ్‌తో పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి. వారిని సహచరులుగా మార్చుకున్న మహమ్మద్‌ రహమతుల్లా జిహాద్‌ కార్యకలాపాలను విస్తృతం చేశాడు. విదేశీ హ్యాండ్లరైన అల్‌-హకీం షుకూర్‌తో సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పరిచయం పెంచుకున్నారు. అతని ఆదేశాలు, సూచనలకు అనుగుణంగా బిహార్‌కు చెందిన షాద్‌మన్‌ దిల్కష్, హైదరాబాద్‌కు చెందిన సయిదా బేగంతో చేతులు కలిపాడు. వారికి అంతకు ముందే అల్‌-ఖైదా ఇన్‌ ఇండియన్‌ సబ్‌ కాంటినెంట్‌తో సంబంధాలున్నాయి.

వారి ఆదేశాల మేరకు ఉగ్ర కార్యకలాపాలు: ఆ తర్వాత ‘బెన్‌ఎక్స్‌ కామ్‌’ గ్రూపునకు చెందిన బిహార్‌ వాసి అజ్మానుల్లా ఖాన్‌, దిల్లీకి చెందిన లక్కీ అహ్మద్‌ , పశ్చిమ బంగాల్‌కు చెందిన మిర్‌ అసిఫ్‌ అలీ, రాజస్థాన్‌కు చెందిన జీషాన్‌, కర్ణాటకకు చెందిన అబ్దుల్‌ సలామ్‌, మహారాష్ట్రకు చెందిన షారూక్‌ ఖాన్, షియాక్‌ ఫియాజ్‌ ఉర్‌ రెహ్మాన్‌ సహా పలువురితో సంబంధాలు పెట్టుకున్నాడు. వీరికి ఐసిస్‌ ఉగ్రవాద సంస్థతో సంబంధాలున్నాయి. ఆ సంస్థ కార్యకలాపాల కోసం వీరంతా వారి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఐడీలు, మొబైల్‌ నంబర్లు ఇచ్చేవారు. ఇలా అల్‌ఖైదా, ఐసిస్‌ ఉగ్రవాదులతో మహమ్మద్‌ రహమతుల్లా అతని సహచరులు నిత్యం సంప్రదింపులు కొనసాగించేవారు. వారి ఆదేశాల మేరకు ఉగ్ర కార్యకలాపాలకు పాల్పడేవారు.

నిందితుల నుంచి ఫోన్లు, హార్డ్‌డిస్క్, కీలకపత్రాలు స్వాధీనం: మహమ్మద్‌ రహమతుల్లా షరీఫ్, మిర్జా సొహైల్‌ బేగ్, మహమ్మద్‌ దానిష్‌లు వారి ముఖాలకు మాస్కులు వేసుకుని తమను తాము ముజాహిదిన్‌లుగా ప్రకటించుకుంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెట్టేవారు. "ఏ నేషన్‌ లెడ్‌ బై మహమ్మద్‌ విల్‌ నాట్‌ సరెండర్‌" అంటూ అందులో ప్రస్తావించేవారు.

భారత జాతీయ జెండా స్థానంలో ఐసిస్‌ జెండాను పెట్టడం, జాతీయ గీతాన్ని హేళన చేయడం, జాతీయ జెండాను దహనం చేయడం, ఐసిస్‌ను పొగడడం, ఇస్లాంను విశ్వసించని వారిపై విషం చిమ్మడం చేసేవారు. భారత్‌ను ఇస్లామిక్‌ రాజ్యంగా మార్చాలనేది వారి తమ లక్ష్యంగా ప్రకటించుకునేవారు. వీరి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాల్లో ఇలాంటి దేశ విద్రోహ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన వాయిస్‌ క్లిప్పులు, మెసేజ్‌లు, పోస్టులు, ఫొటోలు సీఐ సెల్‌ అధికారులకు లభ్యమయ్యాయి.

పాక్, అఫ్గానిస్థాన్‌ల్లో మిలిటెంట్‌ శిక్షణ కోసం: మహమ్మద్‌ రహమతుల్లా షరీఫ్, మిర్జా సొహైల్‌ బేగ్, దానిష్‌లు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా యువతను ఉగ్రవాద భావజాలం వైపు ఆకర్షించి వారిని పాకిస్థాన్, అప్ఘనిస్థాన్‌లకు పంపించి మిలిటెంట్‌ శిక్షణ తీసుకునేలా ప్రేరేపించేవారు. దీనికి సంబంధించిన కీలక ఆధారాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సీఐ సెల్‌ అధికారులు తెలిపారు.

"సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఐసిస్, అల్​ఖైదా పేర్లతో 2 గ్రూపులు ఏర్పాటు చేసినట్లు వచ్చిన విశ్వసనీయ సమాచారంతో నిఘా పెట్టి ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, బిహార్ తదితర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మిగిలిన వారి కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి." - సర్వశ్రేష్ట త్రిపాఠి ,ఇన్‌ఛార్జ్‌ సీపీ ,విజయవాడ

ఉగ్రవాద నెట్‌వర్క్‌లోని మిగతా వారి కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో నిర్వహించే ఖాతాలు, వెబ్‌సైట్లు వంటి వాటిని యువత అనుసరించొద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఇవి విద్వేషపూరిత భావజాలాన్ని ప్రేరేపించి దేశ స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీసేందుకు యత్నిస్తున్నాయని తెలిపారు. తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లల ఆన్‌లైన్‌ కార్యకలాపాలపై నిఘా ఉంచాలని, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా యువతను తప్పుదారి పట్టిస్తున్న దేశ ద్రోహ శక్తుల నుంచి దూరంగా ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు.

విజయవాడలో ఉగ్రవాదుల కలకలం - ఏప్రిల్ 6 వరకు రిమాండ్‌

ఉగ్ర కార్యకలాపాలు విస్తరించేందుకు సిరాజ్​ వ్యూహం - దర్యాప్తులో విస్తుపోయే నిజాలు

