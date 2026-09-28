'బెదిరింపులు ఆగవని అంతం చేశాడు' - విజయవాడ యువతి హత్య కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు
విజయవాడ యువతి హత్య కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఎన్టీటీపీఎస్ కూలింగ్ కాలువలో మహిళ శరీర భాగాల మిస్టరీ వీడింది.డబ్బులు డిమాండ్ చేసి బెదిరించడంతో అడ్డు తొలగించుకునేందుకు హత్య చేసినట్లు నిందితుడు తెలిపాడు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 4:44 PM IST
Vijayawada Women Kalyani Murder Case Updates : విజయవాడకు చెందిన ఒక మహిళ హత్య కేసు మిస్టరీ వీడింది. బాధితురాలిని హత్య చేసి ఆమె మృతదేహాన్ని దారుణంగా ముక్కలుగా నరికి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్కు వెళ్లే కాలువలో పడేసిన నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆదివారం నాడు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు అతడిని మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టారు. డబ్బు కోసం డిమాండ్ చేస్తూ బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్న బాధితురాలిని అడ్డు తొలగించుకునేందుకే ఈ హత్య జరిగిందని ఏసీపీ దుర్గారావు కేసు వివరాలను వెల్లడించారు.
ఏలూరు జిల్లా కలిదిండి మండలం తాడినాడకు చెందిన కల్యాణి ఈ నెల 17న గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి నుంచి భవానీపురానికి వస్తున్నట్లు చెప్పగానే షఫీ ఈ హత్యకు పథకం వేశాడు. అతను తన భార్యాపిల్లలను గుంటూరులోని ఒక బంధువు ఇంటికి పంపాడు. ఆ మధ్యాహ్నం కల్యాణి అతని ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇకపై డబ్బు ఇవ్వలేనని ఆమెతో చెప్పాడు. ఆమె అందుకు అంగీకరించకపోవడంతో కత్తితో ఆమెను హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత మటన్ షాపులో పనిచేసే దుర్గారావు (అలియాస్ అబ్దుల్లా)ను పిలిపించి అతని సహాయంతో మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా నరికాడు. నేరం బయటపడకుండా ఉండేందుకు వారు ఆ శరీర భాగాలను భవానీపురం నుంచి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ వరకు వెళ్లే 'చన్నిళ్ల కాలువ'లో పడేశారు.
వేరే మార్గం లేదని భావించి: షఫీకి ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. కానీ కుమారుడు లేడు. కొడుకు కోసం అతను ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలితం లేకపోయింది. దాంతో నాలుగేళ్ల క్రితం గౌస్ మొహియుద్దీన్-కల్యాణి దంపతుల కుమారుడిని దత్తత తీసుకుని తన సొంత బిడ్డలా పెంచుకునేందుకు వారికి లక్ష రూపాయలు చెల్లించాడు. ఈ ఒప్పందం వల్ల షఫీకి, కల్యాణికి మధ్య సాన్నిహిత్యం ఏర్పడింది. కాలక్రమేణా ఆమె తన విలాసవంతమైన జీవనశైలి కోసం డబ్బు డిమాండ్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. తాను పెంచుకుంటున్న కొడుకును దూరం చేసుకోవాల్సి వస్తుందనే భయంతో షఫీ మొదట్లో ఆమెకు పలుమార్లు డబ్బు ఇచ్చాడు. అయితే ఆమె బెదిరింపులు కొనసాగుతాయని గ్రహించి ఆమెను అడ్డుతొలగించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
బయటపడదని భావించి: నిందితుడు నివసించే భవానీపురం ప్రాంతంలోనే మూడు నెలల క్రితం మరొక హత్య జరిగింది. బంధువుల మధ్య తలెత్తిన వివాదం కారణంగా జరిగిన ఆ ఘటనలో ఒక మహిళను నరికి చంపి సమీపంలోని కాలువలో పడేశారు. ఆ వివరాలు వారం రోజుల తర్వాతే వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆ హత్యను గుర్తుచేసుకున్న షఫీ, మృతదేహాన్ని థర్మల్ కాలువలో పడేస్తే ఎప్పటికీ దొరకదని భావించాడు. ఒకవేళ మృతదేహం యథాతథంగా దొరికితే చిక్కులు వస్తాయని భయపడి దానిని ముక్కలుగా నరకాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. మటన్ దుకాణంలో చేసే పనిలాగే భావించి అతను తన సహాయకుడితో కలిసి రెండు గంటల వ్యవధిలోనే మృతదేహాన్ని పది ముక్కలుగా నరికాడు.
విస్తృత నిఘా ఏర్పాట్లు : నిందితుడు ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగా షఫీ నివాసంలో గొల్లపూడి కాలువ వద్ద పోలీసులు రక్తపు మరకలను గుర్తించారు. ఈ నేరంలో సహకరించిన అబ్దుల్లా ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడు. విజయవాడ ప్రాంతం అంతటా విస్తృతంగా ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీ కెమెరాలు, ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగం కారణంగా నేరస్తులు తప్పించుకోలేరని ఏసీపీ పేర్కొన్నారు.
సాంకేతిక ఆధారాలతో కేసులో పురోగతి : మృతురాలికి ఉన్న పచ్చబొట్టును కీలక ఆధారంగా చేసుకుని పోలీసులు వివరాలు సేకరించారు. కేసును ఛేదించడానికి అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించారు. నిందితుడు, బాధితురాలి మొబైల్ ఫోన్ల టవర్ లొకేషన్లను ట్రాక్ చేయగా కల్యాణి ఫోన్ నుంచి షఫీకి 68 సార్లు కాల్స్ వెళ్లినట్లు తేలింది. అదనంగా వారు భవానీపురం ప్రాంతంలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించారు. 17వ తేదీ మధ్యాహ్నం కల్యాణి ఆ ప్రాంతం గుండా వెళ్లడం ఫుటేజీలో కనిపించింది. అలాగే సాయంత్రం 5 గంటలకు షఫీ తన ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లడం దుర్గారావు (అబ్దుల్లా)తో కలిసి తిరిగి రావడం ఆ తర్వాత వారిద్దరూ మళ్లీ బయటకు వెళ్లడాన్ని కూడా దర్యాప్తు అధికారులు గమనించారు.
ఇంద్రకీలాద్రి ఘాట్ రోడ్డులో విరిగిపడ్డ కొండచరియలు - తప్పిన పెను ప్రమాదం