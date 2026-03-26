ముగింపు దశకు పనులు - నెలాఖరుకు అందుబాటులోకి రానున్న విజయవాడ వెస్ట్‌ బైపాస్‌

విద్యుత్‌ లైన్‌ కారణంగా అంబాపురం వద్ద వంతెన ఒక్కటే పెండింగ్‌ - మిగిలిన పనులన్నీ నెలాఖరుకు పూర్తి - 27 నుంచి కాజ వద్ద బైపాస్‌లో ఇరువైపులా రాకపోకలకు అనుమతి

Vijayawada Western Bypass to be Inaugurated Grandly on Sri Ramanavami
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 9:44 AM IST

Vijayawada Western Bypass to be Inaugurated Grandly on Sri Ramanavami : విజయవాడ నగర ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీర్చేలా, కోల్​కతా-చెన్నై హైవే-16లో వెళ్లే వాహనాలు నగరంలోకి రావాల్సిన అవసరం లేకుండా, విజయవాడ బైపాస్ నెలాఖరుకు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుంది. జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) అధికారులు ముగింపు పనులు చేస్తున్నారు. ఈ బైపాస్ 47 కిలో మీటర్లు ఉండగా, ఇందులో చిన్న అవుటపల్లి నుంచి గొల్లపూడి వరకు 30 కిలో మీటర్లు, గొల్లపూడి నుంచి కాజ వరకు 17 కిలో మీటర్లు చొప్పున 2 ప్యాకేజీలుగా పనులు చేశారు.

  • చిన్నఅవుటపల్లి-గొల్లపూడి మధ్య కొంతకాలంగా వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతిస్తున్నారు. చిన్నఅవుటపల్లి వద్ద బైపాస్​ను హైవేలోకి అనుసంధానం చేసే పనులు పూర్తి కాకపోవడంతో పక్కన ఉన్న స్లిప్ రోడ్​లో నుంచి వాహనాలను పంపిస్తున్నారు. ఈ పనులు పూర్తి అయితే నేరుగా బైపాస్​లోకి వెళ్లొచ్చు.
  • బీబీ గూడెం వద్ద వంతెన రిటైనింగ్ వాల్ గతేడాది వర్షాలకు దెబ్బతినడంతో, అక్కడ పునర్నిర్మాణ పనులు చేస్తున్నారు. దాంతో అక్కడా స్లిప్​రోడ్​లో నుంచి వాహనాలు వెళ్తున్నాయి. ఈ పనులు నెలాఖరుకు పూర్తి కానున్నాయి.

వంతెనకు విద్యుత్‌ లైన్‌ వివాదం: అంబాపురం వద్ద ల్యాంకో పవర్​కు చెందిన హెచ్​టీ విద్యుత్​ లైన్ కారణంగా వంతెన పూర్తి కాలేదు. అక్కడ వంతెన నిర్మించి, వాహనాలను అనుమతిస్తే, భారీ వాహనాలకు విద్యుత్ లైన్లు తగిలే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో వంతెన నిర్మాణం ఆపేశారు. హెచ్​టీ లైన్​కు సంబంధించి బైపాస్​కు ఇరువైపులా 2 ఎత్తైన టవర్లు నిర్మించి, వాటిలోకి విద్యుత్ లైన్లు మార్చాలి. ఇలా మార్చినప్పుడు విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతుందని, పవర్ షట్​డౌన్ చేయాలని, దీనికి ముందే పరిహారం చెల్లించాలని ల్యాంకో పవర్ కోరుతోంది.

  • విద్యుత్ లైన్లు మార్చాక, నష్టాన్ని లెక్కించి అప్పుడు పరిహారం చెల్లిస్తామని ఎన్​హెచ్​ఏఐ చెబుతోంది. దీంతో వివాదం తేలక ముందే అంబాపురం వద్ద 90 మీటర్ల మేర వంతెన ఆగిపోయింది. దీనివల్ల ఆ కూడలిలో ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఏర్పడుతోంది.
  • గొల్లపూడి వద్ద విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ హైవే పై నుంచి బైపాస్ వెళ్తుంది. అక్కడ విజయవాడ-హైదరాబాద్ హైవేలో సర్కిల్ నిర్మిస్తున్నారు. బైపాస్​లో వచ్చే వాహనాలు ఎటువైపు అయినా వెళ్లేందుకు ఈ సర్కిల్ ఉపయోగపడుతుంది.

వచ్చే నెల 1 నుంచి టోల్ వసూలు: మొత్తంగా చూసుకుంటే, చిన్నఅవుటపల్లి నుంచి కాజ వరకు విజయవాడ బైపాస్ 47 కిలో మీటర్లలో కేవలం 90 మీటర్లు (అంబాపురం వంతెన వద్ద ) మినహా మిగిలిన బైపాస్ అంతా నెలాఖరుకు పూర్తిగా అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు అవుతుంది. కోల్​కతా-చెన్నై హైవేలో వెళ్లే వాహనాలన్నింటినీ ఈ బైపాస్​లోకి మళ్లిస్తారు.

  • బైపాస్​లో వెదురుపావులూరు, వెంకటపాలెం వద్ద కలిపి 2 టోల్​ప్లాజాలు ఉన్నాయి.
  • టోల్ కాంట్రాక్టర్లను ఈ వారంలో ఖరారు చేయనున్నారు. అనంతరం ఏప్రిల్ 1 నుంచి వీటిలో టోల్ వసూలు మొదలు కానుంది.

27 నుంచి కాజ వద్ద పూర్తిస్థాయిలో రాకపోకలు: విజయవాడ బైపాస్​లో అటు కాజ వైపు నుంచి గొల్లపూడి వైపు వెళ్లే వాహనాలను సంక్రాంతి నుంచి అనుమతిస్తున్నారు. గొల్లపూడి వైపు నుంచి వెళ్లే వాహనాల్లో కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలనే హాయ్​ల్యాండ్ రోడ్డు వరకు అనుమతిస్తున్నారు.

ఇప్పుడు కాజ వద్ద కోల్​కతా-చెన్నై హైవేలో బైపాస్ అనుసంధాన పనులు పూర్తి అయ్యాయి. దీంతో ఈనెల 27న శ్రీరామనవమి సందర్భంగా గొల్లపూడి వైపు నుంచి లారీలు, బస్సుల్లాంటి భారీ వాహనాలను కూడా కాజ వైపు అనుమతిస్తారు. అవన్నీ నేరుగా కోల్​కతా-చెన్నై హైవేలోకి చేరుకొని గుంటూరు, ఒంగోలు, చెన్నై వైపు వెళ్లిపోవచ్చు.

