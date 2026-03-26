ముగింపు దశకు పనులు - నెలాఖరుకు అందుబాటులోకి రానున్న విజయవాడ వెస్ట్ బైపాస్
విద్యుత్ లైన్ కారణంగా అంబాపురం వద్ద వంతెన ఒక్కటే పెండింగ్ - మిగిలిన పనులన్నీ నెలాఖరుకు పూర్తి - 27 నుంచి కాజ వద్ద బైపాస్లో ఇరువైపులా రాకపోకలకు అనుమతి
Published : March 26, 2026 at 9:44 AM IST
Vijayawada Western Bypass to be Inaugurated Grandly on Sri Ramanavami : విజయవాడ నగర ట్రాఫిక్ కష్టాలు తీర్చేలా, కోల్కతా-చెన్నై హైవే-16లో వెళ్లే వాహనాలు నగరంలోకి రావాల్సిన అవసరం లేకుండా, విజయవాడ బైపాస్ నెలాఖరుకు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుంది. జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) అధికారులు ముగింపు పనులు చేస్తున్నారు. ఈ బైపాస్ 47 కిలో మీటర్లు ఉండగా, ఇందులో చిన్న అవుటపల్లి నుంచి గొల్లపూడి వరకు 30 కిలో మీటర్లు, గొల్లపూడి నుంచి కాజ వరకు 17 కిలో మీటర్లు చొప్పున 2 ప్యాకేజీలుగా పనులు చేశారు.
- చిన్నఅవుటపల్లి-గొల్లపూడి మధ్య కొంతకాలంగా వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతిస్తున్నారు. చిన్నఅవుటపల్లి వద్ద బైపాస్ను హైవేలోకి అనుసంధానం చేసే పనులు పూర్తి కాకపోవడంతో పక్కన ఉన్న స్లిప్ రోడ్లో నుంచి వాహనాలను పంపిస్తున్నారు. ఈ పనులు పూర్తి అయితే నేరుగా బైపాస్లోకి వెళ్లొచ్చు.
- బీబీ గూడెం వద్ద వంతెన రిటైనింగ్ వాల్ గతేడాది వర్షాలకు దెబ్బతినడంతో, అక్కడ పునర్నిర్మాణ పనులు చేస్తున్నారు. దాంతో అక్కడా స్లిప్రోడ్లో నుంచి వాహనాలు వెళ్తున్నాయి. ఈ పనులు నెలాఖరుకు పూర్తి కానున్నాయి.
వంతెనకు విద్యుత్ లైన్ వివాదం: అంబాపురం వద్ద ల్యాంకో పవర్కు చెందిన హెచ్టీ విద్యుత్ లైన్ కారణంగా వంతెన పూర్తి కాలేదు. అక్కడ వంతెన నిర్మించి, వాహనాలను అనుమతిస్తే, భారీ వాహనాలకు విద్యుత్ లైన్లు తగిలే ప్రమాదం ఉంది. దీంతో వంతెన నిర్మాణం ఆపేశారు. హెచ్టీ లైన్కు సంబంధించి బైపాస్కు ఇరువైపులా 2 ఎత్తైన టవర్లు నిర్మించి, వాటిలోకి విద్యుత్ లైన్లు మార్చాలి. ఇలా మార్చినప్పుడు విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతుందని, పవర్ షట్డౌన్ చేయాలని, దీనికి ముందే పరిహారం చెల్లించాలని ల్యాంకో పవర్ కోరుతోంది.
- విద్యుత్ లైన్లు మార్చాక, నష్టాన్ని లెక్కించి అప్పుడు పరిహారం చెల్లిస్తామని ఎన్హెచ్ఏఐ చెబుతోంది. దీంతో వివాదం తేలక ముందే అంబాపురం వద్ద 90 మీటర్ల మేర వంతెన ఆగిపోయింది. దీనివల్ల ఆ కూడలిలో ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఏర్పడుతోంది.
- గొల్లపూడి వద్ద విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ హైవే పై నుంచి బైపాస్ వెళ్తుంది. అక్కడ విజయవాడ-హైదరాబాద్ హైవేలో సర్కిల్ నిర్మిస్తున్నారు. బైపాస్లో వచ్చే వాహనాలు ఎటువైపు అయినా వెళ్లేందుకు ఈ సర్కిల్ ఉపయోగపడుతుంది.
వచ్చే నెల 1 నుంచి టోల్ వసూలు: మొత్తంగా చూసుకుంటే, చిన్నఅవుటపల్లి నుంచి కాజ వరకు విజయవాడ బైపాస్ 47 కిలో మీటర్లలో కేవలం 90 మీటర్లు (అంబాపురం వంతెన వద్ద ) మినహా మిగిలిన బైపాస్ అంతా నెలాఖరుకు పూర్తిగా అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు అవుతుంది. కోల్కతా-చెన్నై హైవేలో వెళ్లే వాహనాలన్నింటినీ ఈ బైపాస్లోకి మళ్లిస్తారు.
- బైపాస్లో వెదురుపావులూరు, వెంకటపాలెం వద్ద కలిపి 2 టోల్ప్లాజాలు ఉన్నాయి.
- టోల్ కాంట్రాక్టర్లను ఈ వారంలో ఖరారు చేయనున్నారు. అనంతరం ఏప్రిల్ 1 నుంచి వీటిలో టోల్ వసూలు మొదలు కానుంది.
27 నుంచి కాజ వద్ద పూర్తిస్థాయిలో రాకపోకలు: విజయవాడ బైపాస్లో అటు కాజ వైపు నుంచి గొల్లపూడి వైపు వెళ్లే వాహనాలను సంక్రాంతి నుంచి అనుమతిస్తున్నారు. గొల్లపూడి వైపు నుంచి వెళ్లే వాహనాల్లో కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలనే హాయ్ల్యాండ్ రోడ్డు వరకు అనుమతిస్తున్నారు.
ఇప్పుడు కాజ వద్ద కోల్కతా-చెన్నై హైవేలో బైపాస్ అనుసంధాన పనులు పూర్తి అయ్యాయి. దీంతో ఈనెల 27న శ్రీరామనవమి సందర్భంగా గొల్లపూడి వైపు నుంచి లారీలు, బస్సుల్లాంటి భారీ వాహనాలను కూడా కాజ వైపు అనుమతిస్తారు. అవన్నీ నేరుగా కోల్కతా-చెన్నై హైవేలోకి చేరుకొని గుంటూరు, ఒంగోలు, చెన్నై వైపు వెళ్లిపోవచ్చు.
