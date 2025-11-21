పశ్చిమ బైపాస్పై రయ్ రయ్! - ఇక హైదరాబాద్-విశాఖ మధ్య దూసుకెళ్లవచ్చు
విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్పై తెరుచుకున్న దారులు - హైదరాబాద్ ప్రయాణికులకు బోలెడంత సమయం ఆదా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 8:04 AM IST
Vijayawada West Bypass Started : విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్ ప్యాకేజీ-3కి మార్గం సుగమమైంది. హైదరాబాద్-విశాఖ మధ్య రాకపోకలు సాగించే వారికి విజయవాడ ట్రాఫిక్ చెర నుంచి విముక్తి దొరికింది. ఎంచక్కా పశ్చిమ బైపాస్పై దూసుకెళ్లేందుకు గురువారం సాయంత్రం నుంచి దారులు తెరుచుకున్నాయి. ప్రయాణానికి ప్రతిబంధకంగా ఉన్న నున్న విద్యుత్తు టవర్ల సమస్యకు అధికారులు పరిష్కారం చూపించారు. దీంతో హైదరాబాద్ ప్రయాణికులకు బోలెడంత సమయం ఆదా కానుంది.
తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న వైర్లను పైకిలేపి: ప్యాకేజీ-3లో చినఆవుటపల్లి-గొల్లపూడి వరకు 30 కిమీ మేర బైపాస్ పూర్తి చేశారు. జక్కంపూడి, నున్నలో రహదారిపై నుంచి వెళ్లిన హైటెన్షన్ విద్యుత్తు టవర్లతో ఇప్పటి వరకు ప్రయాణికులను అనుమతించలేదు. ఇటీవల జక్కంపూడి టవర్ల వివాదానికి కోర్టు పరిష్కారం చూపింది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఎలైన్మెంట్లోనే విద్యుత్తు వైర్లను ఎత్తు పెంచాలని తీర్పు ఇచ్చింది. నున్న టవర్ల విషయంలో ఇప్పటికే కొత్త టవర్ల నిర్మాణం సగానికి పైగా పూర్తవడంతో జక్కంపూడి తరహా మార్పు సాధ్యం కాదని అధికారులు భావించారు. దీనికి ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు యుద్ధప్రాతికన రహదారిపై తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న వైర్లను పైకిలేపి నున్నలో ఓ తాత్కాలిక టవర్ నిర్మించి సమస్యను పరిష్కరించారు.
టవర్ల ఎత్తు పెంచేలా కోర్టు ఆదేశాలు: చినఆవుటపల్లి నుంచి గొల్లపూడి వరకు ఉన్న పశ్చిమ బైపాస్ రహదారి ప్యాకేజీ-3లో జక్కంపూడి, అంబాపురం, నున్న పరిధిలో మొత్తం 8 విద్యుత్ టవర్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఇవి రోడ్డు ఉపరితలం నుంచి 9 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నాయి. ఎన్హెచ్ఏఐ, ల్యాంకో పవర్ ప్రాజెక్ట్ సంస్థలు ఈ టవర్లను తొలగించి కొత్త అలైన్మెంట్లో ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించాయి.
అయితే, దీనికి వ్యతిరేకంగా జక్కంపూడి, అంబాపురంలోని 24 మంది రైతులు, నున్నలోని 8 మంది రైతులు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. పాత అలైన్మెంట్నే కొనసాగిస్తూ వైర్ల ఎత్తును పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి, పాత మార్గం ప్రకారమే టవర్ల ఎత్తును రోడ్డుపైనుంచి కనీసం 14 మీటర్లకు పెంచాలని స్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చారు. రైతులు తమ ఆవేదనను ప్రధాని కార్యాలయం, కేంద్ర రహదారుల శాఖ మంత్రికి కూడా తెలియజేశారు. వారి విన్నపాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైకోర్టు, వ్యవసాయ భూములకు నష్టం కలగకుండా ప్రాజెక్ట్ను కొనసాగించేలా నిర్ణయం తీసుకుంది.
30 నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు : ఇప్పటి వరకు వైజాగ్-హైదరాబాద్ మధ్య రాకపోకలు సాగించేవారు విజయవాడ మీదుగా వెళ్లాల్సి వచ్చేది. చినఆవుటపల్లి నుంచి విజయవాడ దాటి హైదరాబాద్ ఎన్హెచ్ చేరాలంటే ట్రాఫిక్ యాతనతో గంటపైగా పట్టేది. ప్రస్తుతం చినఆవుటపల్లి దగ్గర బైపాస్ ఎక్కితే 30 నిమిషాల్లో అక్కడికి చేరుకోవచ్చు. చినఆవుటపల్లి దగ్గర గతంలో పండగల సమయంలో అనుమతించిన దారి ద్వారానే బైపాస్ ఎక్కొచ్చు. గొల్లపూడి దగ్గర యూటర్న్ తీసుకుని హైదరాబాద్ ఎన్హెచ్కి చేరవచ్చు. జక్కంపూడి టవర్ పనులకు మరో మూడు నెలలు పడుతుంది. అయినా అక్కడ రెండు వైపులా ఉన్న సర్వీస్ రోడ్డుల నుంచి ప్రయాణికులు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
ప్రభుత్వ చొరవతో పరిష్కారం : పశ్చిమ బైపాస్ ప్రాజెక్టు ఆలస్యానికి కారణమైన ఈ టవర్ల వివాదం పరిష్కార దిశగా సాగడానికి కూటమి ప్రభుత్వం కీలక పాత్ర పోషించింది. ప్రజాప్రతినిధులు నిత్యం కేంద్రంలో, రైతులతో సంప్రదింపులు జరిపారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఎంపీ శివనాథ్, ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ కాంతిలాల్ దండే, కలెక్టర్ లక్ష్మీశన్లతో కూడిన కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కమిటీ రైతులు, ఎన్హెచ్ఏఐ, పవర్ కంపెనీల ప్రతినిధులతో చర్చలు జరిపి తగిన పరిష్కారం సూచించింది. ఎన్హెచ్ఏఐ కూడా సానుకూలంగా స్పందించడంతో, ప్రాజెక్టుకు ఉన్న అడ్డంకులు అన్నీ తొలగిపోయాయి. దీంతో ప్రస్తుతం పశ్చిమ బైపాస్పై రాకపోకలు ప్రారంభమయ్యాయి.
