ETV Bharat / state

సంక్రాంతి కానుక - అందుబాటులోకి వచ్చిన విజయవాడ వెస్ట్‌ బైపాస్‌

కాజా నుంచి కృష్ణాజిల్లా పెద్దఅవుటుపల్లి వరకు నిర్మించిన రహదారిని ఒకవైపు అందుబాటులోకి తెచ్చిన అధికారులు - గొల్లపూడి నుంచి సులువుగా సచివాలయం, హైకోర్టుకు చేరుకునే వీలు

Vijayawada West Bypass Road Opening
Vijayawada West Bypass Road Opening (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijayawada West Bypass Road Opening : ప్రజలకు సంక్రాంతి కానుకగా విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్ రహదారి అందుబాటులోకి వచ్చింది. మంగళగిరి మండలం కాజా నుంచి కృష్ణాజిల్లా పెద్దఅవుటుపల్లి వరకు నిర్మించిన రహదారిని ఒకవైపు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ (నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) అధికారులు శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహించి ఈ రహదారిని ప్రారంభించారు.

ముందుగా నేషనల్ హైవే అథారిటీ అధికారుల వాహనాలు రహదారి పైకి ప్రవేశించాయి. అనంతరం ఇతరుల వాహనాలను అనుమతించారు. మార్చిలోపు రెండు వైపులా రహదారులను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని అధికారులు చెప్పారు. గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఇంకా విజయవాడలోకి రాకుండా నేరుగా రాజధానిలోకి వెళ్లేలా అవకాశం కల్పించామన్నారు. పూర్తిస్థాయి రహదారి అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాతే వెంకటపాలెం వద్ద టోల్ ఫీజు వసూలు చేస్తామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

సంక్రాంతి కానుక - అందుబాటులోకి వచ్చిన విజయవాడ వెస్ట్‌ బైపాస్‌ (ETV)

నగరంలోకి అవసరం లేదు : గుంటూరు, చెన్నై వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు కాజా టోల్‌గేట్‌ దాటిన తర్వాత వెస్ట్‌ బైపాస్‌లోకి వచ్చి గొల్లపూడి మీదుగా చిన్నఅవుటపల్లి వరకు వెళ్తాయి. అక్కడ నుంచి ఏలూరు వైపు హైవేలోకి చేరుకొని వెళ్లిపోవచ్చు. ఇప్పటికే గొల్లపూడి నుంచి చిన్నఅవుటపల్లి మీదుగా వాహనాల రాకపోకలు జరుగుతున్నాయి. కాజా వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు నేటి నుంచి నేరుగా ఏలూరువైపు వెళ్లొచ్చు. అలాగే గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఈ బైపాస్‌లో గొల్లపూడి వద్ద విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ హైవేలోకి చేరుకొని అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్‌ వైపు వెళ్లిపోవచ్చు. దీంతో గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాల్లో హైదరాబాద్‌, ఏలూరు వెళ్లే వాహనాలేవీ విజయవాడ నగరంలోకి రావాల్సిన అవసరం ఉండదు.

గొల్లపూడి శివారులో విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ హైవే నుంచి కృష్ణానదిపై వంతెన దాటి సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్, వెంకటపాలెం, పాలవాగు మీదుగా కొత్తగా నిర్మించే టోల్‌ప్లాజా దాటాక (పెనుమాక-కృష్ణాయపాలెం-మందడం) ఇ-8 రోడ్‌లో కలిసే వరకు బైపాస్‌ పనులు పూర్తి చేశారు. దీనివల్ల ఇబ్రహీంపట్నం, గొల్లపూడి, హైదరాబాద్​ వైపు నుంచి సులువుగా రాజధాని ప్రాంతానికి రాకపోకలు సాగించవచ్చు.

హైకోర్టు, సచివాలయం వైపు : అయితే ప్రస్తుతం ఈ వెస్ట్‌ బైపాస్‌లో గొల్లపూడి వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలకు మాత్రం కాజా వరకు వచ్చేందుకు అవకాశం లేదని ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ అధికారులు తెలిపారు. మధ్యలో కొన్ని చోట్ల బైపాస్‌లో పనులు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ఆ వాహనాలు ప్రస్తుతం అనుమతి ఉన్నట్లే గొల్లపూడి వైపు నుంచి వచ్చేటప్పుడు కృష్ణా నదిపై వంతెన, సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు దాటిన తర్వాత మంగళగిరి-మందడం రోడ్డులోకి చేరుకొని హైకోర్టు, సచివాలయం వైపు వెళ్లొచ్చని పేర్కొన్నారు. పూర్తిస్థాయి బైపాస్​ రహదారి అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాతే వెంకటపాలెం వద్ద టోల్‌ఫీజు వసూలు చేస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు.

గ్రామీణ ప్రాంతాల అనుసంధానానికి : విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్‌ ప్యాకేజీ 03లో భాగంగా గొల్లపూడి నుంచి పెదఅవుటపల్లి వరకు రహదారికి ఇరువైపులా ఉండాల్సిన సర్వీస్‌ రోడ్లు మంజూరు చేయలేదని గతంలో ఎంపీ చిన్ని కేంద్ర మంత్రికి వివరించారు. ఈ రహదారి గ్రామీణ ప్రాంతాలను విజయవాడకి, రాజధాని ప్రాంతానికి సైతం కలిపే అనుసంధానంగా మారబోతున్నందున, సర్వీస్‌ రోడ్లు లేకపోతే ప్రమాదాలు అధికంగా పెరుగుతాయని ఎంపీ కేంద్ర మంత్రికి తెలిపారు. గ్రామీణులు వ్యవసాయానికి ట్రాక్టర్లు, ఎడ్ల బండ్లు, ఇతర వాహనాలను వినియోగిస్తుంటారనీ, వాటిపై జాతీయ రహదారిపైకి వస్తే ప్రమాదాలకు ఎక్కువ ఆస్కారం ఉందన్నారు. సర్వీస్‌ రోడ్లను నిర్మిస్తే వాళ్లు జాతీయ రహదారిపైకి రాకుండా పక్కనుంచి వెళ్లిపోతారని తెలిపారు.

జల్లికట్టు తరహాలో పశువుల పండగ - 70 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న సంప్రదాయం

గతేడాది కన్నా మెరుగ్గా - తొలి మూడు త్రైమాసికాలకు పెరిగిన రాష్ట్ర రాబడి

TAGGED:

WEST BYPASS ROAD OPENING
VIJAYAWADA WEST BYPASS ROAD OPENING
WEST BYPASS ROAD VIJAYAWADA
NHAI NEWS
VIJAYAWADA WEST BYPASS ROAD OPENING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.