విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్కు తొలగిన అడ్డంకి - మూడున్నర నెలల్లో పూర్తి!
Vijayawada West Bypass : విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్లో అంబాపురం వద్ద హైటెన్షన్ విద్యుత్ లైన్ల ఎత్తు పెంచే పనులు వేగవంతమయ్యాయి. మూడున్నర నెలల్లో అసంపూర్తి పనులు పూర్తి చేసేందుకు ఎన్హెచ్ఏఐ సిద్ధమైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 8:28 PM IST
బెజవాడ నగర ట్రాఫిక్ కష్టాలను తీర్చేందుకు నిర్మించిన విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్ మార్గంలో అడ్డంకులు తొలగిపోతున్నాయి. రహదారి నిర్మాణానికి ప్రధాన ఆటంకంగా మారిన హైటెన్షన్ విద్యుత్ లైన్ల తొలగింపు, ఎత్తు పెంచే పనులు ప్రస్తుతం వేగంగా సాగుతున్నాయి. అంబాపురం వద్ద ఈ వైర్లను ఏకంగా 14 మీటర్ల ఎత్తుకు పెంచుతున్నారు. రానున్న మూడున్నర నెలల్లో అసంపూర్తిగా ఉన్న అనుసంధాన, సర్వీస్ రోడ్ల పనులన్నింటినీ పూర్తి చేసి, ప్రయాణం సాఫీగా సాగేలా జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (ఎన్హెచ్ఏఐ) చర్యలు చేపట్టింది.
విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్ చిన్నఅవుటపల్లి వద్ద ప్రారంభమై కాజ వద్ద ముగుస్తుంది. ఇందులో ప్యాకేజీ-3 కింద గొల్లపూడి నుంచి చిన్నఅవుటపల్లి వరకు 30 కిలోమీటర్ల రహదారిని నిర్మించారు. అయితే అంబాపురం వద్ద కేవలం 90 మీటర్ల మేర పనులు అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ల్యాంకో సంస్థకు చెందిన 400 కేవీ ఈహెచ్టీ హైటెన్షన్ విద్యుత్ లైన్లు బైపాస్ మీదుగా తక్కువ ఎత్తులో వెళ్లడమే. దీంతో అండర్పాస్ వద్ద రహదారి అనుసంధానాన్ని అధికారులు నిలిపివేశారు. ఫలితంగా వాహనాలన్నీ స్లిప్ రోడ్డు నుంచే ఇరువైపులా రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో విజయవాడ, మైలవరం వైపు వెళ్లే వాహనాలు కూడా తోడవడంతో అక్కడ ప్రయాణం తీవ్ర గందరగోళంగా మారింది. తరచూ రోడ్డు ప్రమాదాలు సైతం చోటు చేసుకుంటున్నాయి.
హైకోర్టు అనుమతితో వేగవంతం : విద్యుత్ లైన్ల తొలగింపు, ఎత్తు పెంచే ప్రక్రియకు ఇటీవల హైకోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. దీంతో అధికారులు పనులను పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. వారం క్రితం వెస్ట్ బైపాస్పై రెండు రోజుల పాటు వాహనాల రాకపోకలను నిలిపివేసి, అడ్డుగా ఉన్న పాత విద్యుత్ వైర్లను తొలగించారు. ఇప్పుడు వైర్ల ఎత్తు పెంచేందుకు కొత్తగా ఆరు భారీ టవర్లను నిర్మిస్తున్నారు. కొత్త టవర్ల ఏర్పాటుతో పాటు విద్యుత్ లైన్లను తిరిగి అమర్చే పనులు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి. జనవరి 4వ తేదీ నాటికి విద్యుత్ లైన్ల మార్పిడి ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఆ వెంటనే అంబాపురం వద్ద పెండింగ్లో ఉన్న వెహిక్యులర్ అండర్పాస్ (VUP) పనులను పూర్తి చేసేందుకు ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు సిద్ధమయ్యారు.
"విజయవాడ పశ్చిమ బైపాస్లో అంబాపురం వద్ద అడ్డుగా ఉన్న 400 కేవీ హైటెన్షన్ విద్యుత్ లైన్ల మార్పిడి పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఆరు కొత్త టవర్లు నిర్మించి వైర్ల ఎత్తును 14 మీటర్లకు పెంచుతున్నాం. జనవరి 4 నాటికి ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. ఆ తర్వాత వెహిక్యులర్ అండర్పాస్ పనులు పూర్తి చేస్తాం. రానున్న మూడున్నర నెలల్లో పెండింగ్ సర్వీస్ రోడ్లు, చిన్నఅవుటపల్లి నుంచి ఉన్న రహదారి లోపాలన్నింటినీ సరిచేసి, వాహనదారులకు సురక్షితమైన, సాఫీ ప్రయాణాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం."-విద్యాసాగర్, ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ (పీడీ), విజయవాడ
మరోవైపు బైపాస్ ప్రారంభమయ్యే చిన్నఅవుటపల్లి నుంచి సుమారు 16 ప్రాంతాల్లో రహదారిపై చిన్న గుంతలు ఏర్పడటంతో పాటు, రోడ్డు కుంగిపోయిన సమస్యలు తలెత్తాయి. నున్న వద్ద దాదాపు 60 మీటర్ల మేర సర్వీస్ రోడ్డు నిర్మాణం ఇంకా పెండింగ్లోనే ఉంది. అలాగే పలు వంతెనలను కలిపే అప్రోచ్ రహదారుల వద్ద కూడా నిర్మాణ లోపాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీటి వద్ద వేగంగా వచ్చే వాహనాలు ఒక్కసారిగా ఎగిరిపడుతున్నాయి. ఈ లోపాలన్నింటినీ త్వరలోనే సరిచేసి, రహదారి ప్రమాదాలను పూర్తిగా నివారించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఎన్హెచ్ఏఐ అధికారులు వెల్లడించారు.
పశ్చిమ బైపాస్ నిర్మాణం కోసం ఆయా గ్రామాల రైతులు తమ విలువైన భూములను ప్రభుత్వానికి అప్పగించారు. కానీ సర్వీసు రోడ్లు పూర్తికాకపోవడంతో ప్రస్తుతం వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. రైతులు తమ పొలాలకు వెళ్లాలన్నా, ఎరువులు చేర్చాలన్నా, పండించిన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను తరలించాలన్నా మట్టి, డొంక రోడ్లలో కిలోమీటర్ల కొద్దీ చుట్టూ తిరిగి వెళ్లాల్సి వస్తోంది. వర్షం కురిస్తే అడుగు తీసి అడుగు వేయలేని దుస్థితి నెలకొంది. బైపాస్పైకి చేరుకోవాలన్నా నరకయాతన తప్పడం లేదు. అందుకే అంబాపురం పనులతో పాటు పెండింగ్లో ఉన్న సర్వీసు రోడ్లను తక్షణమే పూర్తి చేసి, రహదారి లోపాలను సరిదిద్దాలని స్థానిక రైతులు, వాహనదారులు కోరుతున్నారు.
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