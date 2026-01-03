ETV Bharat / state

చిన్నఅవుటపల్లి, ఏలూరు వైపు వెళ్లేందుకు అవకాశం -బైపాస్‌లో పాక్షికంగా పరుగులు పెట్టనున్న వాహనాలు -నెలాఖరుకు గొల్లపూడి వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు హాయ్‌ల్యాండ్‌ రోడ్డులో దిగేలా ఏర్పాట్లు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 7:24 AM IST

Updated : January 3, 2026 at 8:08 AM IST

Vijayawada West Bypass Bridge Will Partially Open For Public Use By Sankranti : సంక్రాంతి పండుగ వేళ విజయవాడ వెస్ట్‌ బైపాస్‌లో కాజ నుంచి గొల్లపూడి వరకు ఒకవైపు వాహనాలు పరుగులు పెట్టనున్నాయి. మొదట కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాలను ఈ మార్గంలో వెళ్లేందుకు అవకాశం కల్పిస్తారు. దీంతో గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు ఈ బైపాస్‌ మీదుగా నేరుగా గొల్లపూడి, అక్కడి నుంచి చిన్నఅవుటపల్లి మీదుగా ఏలూరు వైపు వెళ్లవచ్చు. ఈ మేరకు ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పాక్షికంగా ఒక వైపు వాహనాలు వెళ్లేలా చూడనున్నారు.

అన్ని వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతి : వైస్ట్‌ బైపాస్‌లో భాగంగా కాజ-గొల్లపూడి మధ్య 17.88 కి.మీ, గొల్లపూడి-చిన్నఅవుటపల్లి మధ్య 30 కి.మీ. ఆరు వరుసల హైవే నిర్మాణం చేపట్టారు. ఇందులో గొల్లపూడి- చిన్నఅవుటపల్లి మధ్య నిర్మాణం పూర్తికాగా నవంబరు నుంచి ఇందులో అన్ని వాహనాల రాకపోకలకు అనుమతిస్తున్నారు. ఇప్పుడు కాజ-గొల్లపూడి మధ్య కూడా ఒకవైపు వాహనాలను అనుమతించనున్నారు. తొలుత కాజ నుంచి గొల్లపూడి వైపు (ఒకవైపు) మార్గాన్ని సంక్రాంతికి సిద్ధం చేస్తున్నారు. చెన్నై-కోల్‌కతా హైవేకు ఈ వెస్ట్‌ బైపాస్‌లోకి అనుసంధానం అయ్యే పనుల్లో ఒకవైపు పూర్తయ్యాయి.

సంక్రాంతి నాటికి పనులు పూర్తి : దీంతో చెన్నై, ఒంగోలు, గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలను కాజ సమీపంలో వెస్ట్‌ బైపాస్‌లోకి వెళ్లి గొల్లపూడి చేరుకొని, అక్కడ విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ హైవేలో కలవవచ్చు. ఏలూరు వైపు వెళ్లే వాహనాలు గొల్లపూడి వద్ద దిగకుండా నేరుగా చిన్నఅవుటపల్లి మీదుగా ఏలూరు రోడ్డుపైకి చేరుకోవచ్చు. దీనివల్ల గుంటూరు వైపు నుంచి వచ్చే కార్లు విజయవాడ నగరంలోకి రావాల్సి అవసరం లేకుండానే బైపాస్‌లో ఒకవైపు ప్రయాణించి హైదరాబాద్‌ వైపుగాని, ఏలూరువైపు వెళ్లవచ్చు. ఇందుకు వీలుగా సంక్రాంతి నాటికి అధికారులు పనులు పూర్తి చేయనున్నారు.

నెలాఖరుకు హాయ్‌ల్యాండ్‌ రోడ్డు వరకు : వెస్ట్‌ బైపాస్‌లో అటు ఏలూరు, గొల్లపూడి వైపు నుంచి వచ్చే కార్లు, బైకులు తదితర వాహనాలను ప్రస్తుతం రాష్ట్ర సచివాలయం, హైకోర్టులకు వెళ్లేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. ఈ వాహనాలు కృష్ణా నది వంతెన, సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు దాటిన తర్వాత వచ్చే టోల్‌ప్లాజా సమీపంలో మంగళగిరి -మందడం రోడ్డులోకి చేరుకొని, అక్కడి నుంచి సచివాలయం వైపు వెళ్తున్నాయి. ఇలా గొల్లపూడి వైపు నుంచి వాహనాలను ఈ నెలాఖరుకు హాయ్‌ల్యాండ్‌ రోడ్డు వరకు అనుమతించేలా బైపాస్‌లో రెండో వైపు కూడా పనులు పూర్తి చేయనున్నారు. వెస్ట్‌ బైపాస్‌ నుంచి హాయ్‌ల్యాండ్‌ రోడ్‌లో దిగే వాహనాలు చెన్నై-కోల్‌కతా హైవే సర్వీస్‌ రోడ్డులోకి వెళ్తాయి.

వెస్ట్‌ బైపాస్‌ మీదుగా ఇరువైపులా పూర్తిస్థాయిలో రాకపోకలు : మార్చి నెలాఖరులోపు వెస్ట్‌ బైపాస్‌లో పెండింగ్‌ పనులన్నీ పూర్తి చేయనున్నారు. ఏప్రిల్‌ ఒకటి నుంచి చెన్నై-కోల్‌కతా హైవేపై వెళ్లే అన్ని వాహనాలను వెస్ట్‌ బైపాస్‌ మీదుగా ఇరు వైపులా పూర్తిస్థాయిలో రాకపోకలు సాగించేలా అనుమతిస్తారు. అధికారికంగా ఆనాటి నుంచే వెస్ట్‌ బైపాస్‌ పూర్తిగా తెరిచినట్లు అవుతుందని, అప్పటి వరకు చిన్న వాహనాలను ప్రయోగాత్మకంగానే వదులుతామని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ బైపాస్‌లో కృష్ణా నదిపై లైటింగ్‌ ఏర్పాటు చేయగా, పాలవాగు, కొండవీటి వాగుల వద్ద నిర్మించిన వంతెనలు, ఇతర అండర్‌పాస్‌ల వద్ద కూడా వంతెనలకు ఇరు వైపులా లైటింగ్‌ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

