ETV Bharat / state

రూ.27 వేలకే ఎలక్ట్రిక్ బైక్ - నడిపేందుకు లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు

ఈ-బైక్‌ రూపొందించిన ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులు - చిట్టి మోటార్స్‌ పేరుతో స్టార్టప్‌ ప్రారంభించిన విద్యార్థులు - సామాన్యులు కూడా కొనగలిగేలా ఈ-బైక్‌ తయారీ

AFFORDABLE ELECTRIC VEHICLE
Vijayawada Students Launch Electric Bike (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 8:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijayawada Students Launch Electric Bike : పెట్రోల్ ధరలు అధికమవుతోన్న నేపథ్యంలో ఈవీలు విరివిగా వాడుకలోకి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం వీటి వినియోగంతో పాటు ధరలూ పెరుగుతుండడంతో సామాన్యులు కొనలేని పరిస్థితి. దీనికి పరిష్కారంగా 'చిట్టి మోటార్స్‌' పేరుతో స్టార్టప్‌ ప్రారంభించారు ఆ విద్యార్థులు. తక్కువ ఖర్చుతో అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా విద్యుత్‌ బైక్‌ తయారుచేశారు విజయవాడ వీఆర్ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు. ఆ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి 2 పరిశోధనా పత్రాలు ప్రచురించడంతో పాటు స్టార్టప్‌ ఇండియాలో స్థానం దక్కించుకున్నారు. మరిన్ని విశేషాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

Vijayawada Students Launch Electric Bike (Etv Bharat)

సమస్యకు పరిష్కారం: ఈవీలు అందుబాటులోకి వచ్చాక ప్రజలు విరివిగా వాడుతున్నారు. అయితే EV సవారీకి చాలామందికి ఎదురవుతున్న సవాల్‌ అధిక ధరలు, గంటల తరబడి ఛార్జింగ్‌ పెట్టాల్సి రావడం. మరికొన్ని సమస్యలూ ఉన్నా ప్రధానంగా రేట్లు, ఛార్జింగ్‌ టైమ్‌పై అసంతృప్తితోనే వాహనదారులు ఆ వైపు చూడడం లేదు. దీనికి పరిష్కారంగా తక్కువ ఖర్చు, వేగంగా ఛార్జింగ్‌ చేసుకునేలా ఈ విద్యార్థులు ఈ-బైక్‌ను రూపొందించారు.

రూ. 27 వేలకే అందుబాటులో: విజయవాడకు చెందిన వీఆర్ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు 'చిట్టి మోటార్స్‌' పేరుతో ఈ సరికొత్త విద్యుత్‌ సైకిల్‌ కమ్‌ బైక్‌ను ఆవిష్కరించారు. సామాన్యులు సైతం కొనుగోలు చేసేలా దాదాపు 27 వేల రూపాయలకే దీనిని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. తక్కువ సమయంలో ఛార్జింగ్‌తోనే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించేలా దీనిని తయారుచేశారు.

ఫీచర్లు అదుర్స్: చూడటానికి సాధారణ సైకిల్‌ లాగా ఉన్నా, అవసరానికి తగ్గట్టు బైక్‌గానూ మార్చుకోవచ్చు. ఇందులో హెడ్ ల్యాంప్, హారన్‌, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, 3 స్పీడ్ మోడ్‌ వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. భద్రత కోసం ఆటో కట్ ఆఫ్ డిస్క్ బ్రేక్ సిస్టమ్‌, జీపీఎస్ వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.

ఛార్జింగ్ చాలా ఈజీ: ప్రస్తుతం లభిస్తున్న ఈ-బైక్‌లకు 4 గంటల వరకు చార్జింగ్ పెడితేనే బ్యాటరీ నిండుతుంది. అత్యవసర పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు గంటల తరబడి చార్జింగ్ పెట్టడం వాహనదారులకు కష్టం. ఈ నేపథ్యంలో తక్కువ సమయంలో వేగంగా చార్జింగ్ అయ్యే విధానాన్ని వీరు ఆవిష్కరించారు. కేవలం హాఫ్‌ యూనిట్ ఛార్జింగ్ పెడితే 60 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు.

రిమూవబుల్ బ్యాటరీ: దీనిలోని రిమూవబుల్ బ్యాటరీ ద్వారా చార్జింగ్ పెట్టడం చాలా సులభం. బ్యాటరీని తీసుకెళ్లి ఇంట్లో కూడా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. స్పేర్ బ్యాటరీ అందుబాటులో ఉంటే వెంటనే మార్చుకోవచ్చు. ఈ బైక్‌లో ఎల్​సీడీ డిస్‌ప్లే కూడా అమర్చారు. దీనిని నడిపేందుకు లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. బైక్ దొంగతనాల నివారణకు జీపీఎస్‌ను ఏర్పాటు చేసి దాన్ని యజమాని సెల్‌ఫోన్‌కు అనుసంధానించుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు.

" మా ప్రధాన లక్ష్యం అందుబాటు ధరలో నాణ్యమైన ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్స్‌ను అందించడం. అందుకే రూ.27,000 నుంచే 'చిట్టి పాంతర్'ను ప్రారంభించాం. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్​కు 40 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇస్తుంది. దేశంలోనే తొలిసారిగా ఈవీ రంగానికి 'డోర్ స్టెప్ సర్వీస్' అందిస్తున్నాం. ఐఐటీ తిరుపతి వంటి పెద్ద సంస్థలకు కూడా మా వాహనాలు సరఫరా చేస్తున్నాం." - అవినాష్‌, సీఈవో, చిట్టి మోటార్స్


" చిట్టి పాంతర్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్. కీ ఆన్ చేసి త్రోటల్ వాడితే పెడల్ చేయకుండానే స్కూటీలా వెళ్తుంది. ఇందులో రిమ్యూవబుల్ బ్యాటరీ ఉండటంతో అపార్ట్‌మెంట్లలో ఉండేవారు బ్యాటరీని గదికి తీసుకెళ్లి ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 25 కిలోమీటర్లు. 70 కిలోమీటర్ల మైలేజ్ ఇచ్చే వేరియంట్లు కూడా ఉన్నాయి." - కృష్ణారెడ్డి, సీటీవో, చిట్టి మోటార్స్


" మేము సామాన్యులకే కాకుండా పెద్ద పెద్ద ఇన్‌స్టిట్యూషన్లకు కూడా సప్లైచేస్తున్నాం. బయట కంపెనీలతో పోలిస్తే మా సర్వీస్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ. జాబ్ సీకర్స్ (ఉద్యోగార్ధులు) లాగా కాకుండా జాబ్ గివర్స్ (ఉద్యోగ ప్రదాతలు)గా మారడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేసిన ఆరు నెలల్లోనే 100కు పైగా వెహికల్స్ విక్రయించాం." - ప్రియాంక, సీవోవో, చిట్టి మోటార్స్


"ఉద్యోగాల కోసం వెతికే బదులు, పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగేలా మా డిపార్ట్‌మెంట్‌లో శిక్షణ ఇస్తున్నాం. మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు తక్కువ ఖర్చుతో ప్రయాణించే వెహికల్ కావాలనే ఉద్దేశంతో విద్యార్థులు ఈ ప్రపోజల్ తెచ్చారు. దీన్నే ఇప్పుడు పేటెంట్ కోసం అప్లై చేస్తున్నాం. వారికి కావాల్సిన స్థలాన్ని కాలేజీలో అందించాం." - డా. కె. నరసింహం, ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగాధిపతి.

మార్కెట్​లో ఎలక్ట్రిక్ బైక్​ల​ హవా- దేశంలో టాప్-5 మోడల్స్ ఇవే!

వావ్ రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ చూశారా?- సెకండ్ వరల్డ్​ వార్​లో ఉపయోగించిన డిజైన్​​తో!

TAGGED:

CHITTI MOTORS ELECTRIC BIKE PRICE
VR SIDDHARTHA ENGINEERING COLLEGE
REMOVABLE BATTERY E BIKE INDIA
CHITTI MOTORS BIKE PRISE
B TECH STUDENTS STARTUP IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.