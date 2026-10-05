11 నుంచి విజయవాడ ఉత్సవ్ - ఏర్పాట్లకు శ్రీకారం
విజయవాడ ఉత్సవ్–సీజన్2 ఏర్పాట్లకు ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ కల్చరల్ కార్పొరేషన్ ఛైర్పర్సన్ తేజస్వినితో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో వివిధ రకాల ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తేజస్విని తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 7:56 PM IST
Vijayawada Utsav 2026 Updates : విజయవాడలో దసరా శోభను మరింత వైభవంగా చాటిచెప్పేలా నిర్వహించనున్న విజయవాడ ఉత్సవ్–సీజన్ 2 ఏర్పాట్లకు ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టారు. సింగ్నగర్లోని మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో ఉత్సవాలకు సంబంధించిన పనులకు ఏపీ కల్చరల్ కార్పొరేషన్ ఛైర్పర్సన్ తేజస్విని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామహేశ్వరరావు (బొండా ఉమ) కుమారుడు బొండా సిద్దార్ధ, సొసైటీ ఫర్ వైబ్రాంట్ విజయవాడ సభ్యులు గొట్టిముక్కల రఘు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
పున్నమిఘాట్తో పాటు మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో ఈ నెల 11 నుంచి 20 వరకు విజయవాడ ఉత్సవ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు తేజస్విని వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన కళాకారులు, ప్రముఖ గాయకులు, భజన్ జామింగ్ బృందాలు, లైవ్ బ్యాండ్స్, మ్యూజికల్ కాన్సెర్ట్స్ ఉత్సవాల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని చెప్పారు.
పున్నమిఘాట్తో పాటు మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో విజయవాడ ఉత్సవ్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నాం. రాష్ట్రానికి చెందిన కళాప్రదర్శనలతో పాటు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన కళాకారులు, ప్రముఖ గాయకులు, భజన్ జామింగ్ బృందాలు, లైవ్ బ్యాండ్స్, మ్యూజికల్ కాన్సెర్ట్స్ ఉత్సవాల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. -తేజస్విని, ఏపీ కల్చరల్ కార్పొరేషన్ ఛైర్పర్సన్
గతేడాది ప్రజల విశేష ఆదరణ పొందిన విజయవాడ ఉత్సవ్ను ఈసారి మరింత వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని విజయవాడ సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమ కుమారుడు బొండా సిద్దార్ధ తెలిపారు. రాష్ట్రపతి, పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఉత్సవాలకు హాజరుకానున్నారని వెల్లడించారు. దుర్గమ్మ, కృష్ణమ్మ చెంత ఆధ్యాత్మికత, ఆహ్లాదం, కళా సంస్కృతుల సమ్మేళనంతో ప్రజలకు సరికొత్త అనుభూతిని అందించనున్నట్లు వివరించారు.
పున్నమిఘాట్, మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో జరిగే కార్యక్రమాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని బొండా సిద్దార్ధ పేర్కొన్నారు. దసరా ఉత్సవాలతో పాటు విజయవాడ ఉత్సవ్లో ప్రజలంతా పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనాలని కోరారు. సొసైటీ ఫర్ వైబ్రెంట్ విజయవాడ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ ఉత్సవ్–2కు అంకురార్పణ జరిగిందని గొట్టిముక్కల రఘు వివరించారు. మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియం, పున్నమిఘాట్, సిద్ధార్థ ఫార్మా కాలేజీ, పవిత్ర సంగమం ప్రాంతాల్లో విభిన్న కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నట్లు ఆయన చెప్పారు.
దిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తాకు ఆహ్వానం : మరోవైపు విజయవాడ దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి దసరా ఉత్సవాలకు రావాలని దిల్లీ సీఎం రేఖా గుప్తాను మంత్రి సత్యకుమార్, ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ (చిన్ని) ఆహ్వానించారు. విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.Oకు హాజరై సాంస్కృతిక వైభవాన్ని వీక్షించాలని కోరారు. ఈ మేరకు దసరా ఉత్సవాల విశిష్టతను రేఖా గుప్తాకు వారు వివరించారు.
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