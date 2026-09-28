అక్టోబర్ 11 నుంచి విజయవాడ ఉత్సవ్-2 - పోస్టర్ విడుదల చేసిన మంత్రులు
విజయవాడ ఉత్సవ్ పోస్టర్ను మంత్రులు దుర్గేశ్, సత్యకుమార్ ఆవిష్కరించారు. విజయవాడ ఉత్సవ్ రెండో సీజన్ నిర్వహించుకోబోతున్నామని తెలిపారు. విజయవాడ ఉత్సవ్ తరహా ఉత్సవాలను రాష్ట్రం నలుమూలలా జరపాలనుకుంటున్నామన్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 7:38 PM IST
Vijayawada Utsav Curtain Raiser : రాష్ట్రంలోని మరుగునపడిపోతున్న కళలను ప్రోత్సహించడానికి, సంస్కృతిని పరిరక్షించడానికి విజయవాడ ఉత్సవ్ తరహా కార్యక్రమాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ నలుమూలలా నిర్వహిస్తామని రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ ప్రకటించారు. మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్తో కలిసి ఆయన విజయవాడ ఉత్సవ్ రెండో సీజన్ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించారు. అక్టోబర్ 11 నుండి అక్టోబర్ 20 వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్న ఈ ఉత్సవాలకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ముఖ్యమంత్రులను ఆహ్వానించినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.
రాష్ట్ర సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా 'విజయవాడ ఉత్సవ్' రెండో సీజన్ను ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడమే తమ లక్ష్యమని పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ తెలిపారు. ఈ ఉత్సవాలకు సంబంధించిన అధికారిక పోస్టర్ను మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్తో కలిసి ఆయన ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రారంభ కార్యక్రమంలో మంత్రి దుర్గేశ్ మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కళల పునరుజ్జీవనానికి చక్కని వేదిక: మరుగునపడిపోతున్న ప్రాచీన కళల ప్రదర్శనకు, స్థానిక కళాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చేందుకు విజయవాడ ఉత్సవ్ వంటి వేదికలు ఎంతో దోహదపడతాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఇటువంటి ఉత్సవాల నిర్వహణ ద్వారా మన గొప్ప కళలు, సంస్కృతిని భవిష్యత్తు తరాలకు అందించవచ్చన్నారు.
జీవనోపాధికి పెద్దపీట: ఈ ఉత్సవాలు కేవలం వినోదానికే పరిమితం కాకుండా, ఆర్థిక పురోభివృద్ధికి కూడా తోడ్పడతాయని మంత్రి వివరించారు. ఉత్సవాల కాలంలో చిన్న తరహా వ్యాపారులు, ఆటో-రిక్షా డ్రైవర్లతో పాటు విభిన్న వర్గాల ప్రజలకు విస్తృత వ్యాపార అవకాశాలు లభిస్తాయని, తద్వారా వారి జీవనోపాధి మెరుగుపడుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
"విజయవాడ ఉత్సవాల రెండవ విడతను ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా వైభవంగా నిర్వహించాలనే లక్ష్యంతో, ఈరోజు మేము ఒక ప్రారంభ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న 'వైబ్రెంట్ విజయవాడ' సొసైటీకి, ఈ చొరవకు నాయకత్వం వహిస్తున్న పార్లమెంట్ సభ్యులకు (ఎంపీ) నేను ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ కూడా సహకరిస్తోంది. ఇటువంటి ఉత్సవాలను నిర్వహించడం మన గొప్ప కళ, సంస్కృతిని పరిరక్షించడమే కాకుండా, స్థానిక ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి ఒక వేదికను కూడా అందిస్తుంది. ఈ తొమ్మిది రోజుల ఉత్సవానికి మేము దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ముఖ్యమంత్రులను ఆహ్వానించాం. వారి హాజరు, ఈ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష అనుభవం, ఈ విషయాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి దాని మరింత అభివృద్ధికి మార్గం సుగమం చేయడానికి సహాయపడతాయి" - కందుల దుర్గేశ్, మంత్రి
ముఖ్యమంత్రి దార్శనికతతో ముందుకు : ఇలాంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ఆవశ్యకతను ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తరచుగా నొక్కి చెబుతుంటారని, ఆయన దార్శనికతను స్వీకరించి గత ఏడాది కూడా ఈ ఉత్సవాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించామని గుర్తు చేశారు. ఈ ఏడాది మరింత అద్భుతంగా నిర్వహించడానికి 'వైబ్రెంట్ విజయవాడ' సొసైటీ, స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు (ఎంపీ) చొరవ చూపడం అభినందనీయమన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఏపీ పర్యాటక శాఖ పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తోందని స్పష్టం చేశారు.
దేశవ్యాప్త ముఖ్యమంత్రులకు ఆహ్వానం: మొత్తం తొమ్మిది రోజుల పాటు సాగే ఈ ఉత్సవానికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను ఆహ్వానించినట్లు మంత్రి దుర్గేశ్ వెల్లడించారు. వారు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై, ఇక్కడి ప్రత్యక్ష అనుభవాన్ని పంచుకోవడం ద్వారా విజయవాడ ఉత్సవ్ ఖ్యాతి దేశమంతటా వ్యాపిస్తుందని, భవిష్యత్తులో ఈ వేడుకల మరింత అభివృద్ధికి మార్గం సుగమం అవుతుందని మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
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