ఘనంగా విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0 - నగర వైభవాన్ని దేశమంతా చాటేలా నిర్వహణ
Vijayawada Utsav : దసరా వేడుకల వేళ ఉత్సవాలకు విజయవాడ సిద్ధమైంది. కృష్ణాతీరంలోని పున్నమిఘాట్లో విజయవాడ ఉత్సవ్ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో రోజూ సాయంత్రం వివిధ కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 8:55 AM IST
Vijayawada Utsav Celebrations begin Today : దసరా శోభకు సాంస్కృతిక హంగులు అద్దుతూ కృష్ణమ్మ తీరానికి వేడుకల కల వచ్చేసింది. నేడు ప్రారంభంకానున్న విజయవాడ ఉత్సవ్ కార్యక్రమంతో నగరవాసులు ఉత్సవాల మూడ్లోకి వెళ్లనున్నారు. దసరా ఉత్సవాలు, విజయవాడ ఉత్సవ్, కృష్ణా తీరంలోని సరస్ మేళాతో నగరం పండుగ కళను సంతరించుకోనుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖుల రాకతో ఈసారి విజయవాడ ఉత్సవ్ ప్రత్యేకతను సంతరించుకోనుంది.
దసరా వేడుకల వేళ ఉత్సవాలకు విజయవాడ సిద్ధమైంది. కృష్ణా తీరంలోని పున్నమిఘాట్ వేదికగా విజయవాడ ఉత్సవ్ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు. మాకినేని బసవపున్నయ్య స్టేడియంలో రోజూ సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు వివిధ కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు. నృత్య, సంగీత విభావరులు, మ్యూజిక్ కన్సర్ట్లతో పాటు లైవ్ కబడ్డీ, వాలీబాల్ ప్రదర్శనలు సందడి చేయనున్నాయి. స్థానిక కళాకారులకు అవకాశాలు కల్పించేలా సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో రోజూ ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ఉండనున్నాయి. ఉత్సవాలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా చివరి రోజు కార్నివాల్ నిర్వహించనున్నారు. మైసూర్ దసరా ఉత్సవాల తరహాలో గజరాజులతో నగర రహదారులపై ప్రదర్శన సాగనుంది.
ఉత్సవాలకు సీఎం విజయ్: దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖుల రాకతో వేడుకలు మరింత సందడిగా మారనున్నాయి. ఈనెల 13న తమిళనాడు సీఎం విజయ్ విజయవాడ ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటారని నిర్వాహకులు తెలిపారు. మధ్యప్రదేశ్, దిల్లీ, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రులు వచ్చే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులను ఆహ్వానించినట్లు వివరించారు. ఈ నెల 14 రాత్రి 7 గంటలకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము విజయవాడకు రానున్నారు. అదే రాత్రి ఇంద్రకీలాద్రిపై జరిగే దసరా వేడుకల్లో రాష్ట్రపతి పాల్గొంటారు. మరుసటి రోజు కృష్ణా నది తీరంలో ఏర్పాటు చేసిన సరస్ మేళాను ఆమె ప్రారంభించనున్నారు. దసరా ఆధ్యాత్మిక వేడుకలతో పాటు జానపద, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, వివిధ ప్రాంతాల ఉత్పత్తుల ప్రదర్శనలతో నగరంలో పండగ సందడి కొనసాగనుంది.
విజయవాడ ఉత్సవ్ రెండో సీజన్ను గతం కంటే ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. స్థానిక కళాకారుల ప్రతిభను ప్రోత్సహించడంతో పాటు నగరానికి వచ్చే సందర్శకులకు విభిన్న అనుభూతులను అందించడమే లక్ష్యంగా కార్యక్రమాలను రూపొందించారు. దసరా ఉత్సవాలు, విజయవాడ ఉత్సవ్, సరస్ మేళా ఒకేసారి జరగనుండటంతో నగరమంతా 10 రోజుల పాటు సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక సందడికి వేదిక కానుంది.
"కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు చేతుల మీదగా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది. 3 రకాలుగా కార్యక్రమాన్ని విభజించాం. వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను, కేంద్రమంత్రులను ఆహ్వానించడం జరిగింది. అన్ని రాష్ట్రాలకు సంభందించిన ఫుడ్ స్టాల్స్ కూడా ఉండనున్నాయి. అన్ని షాపుల్లో విజయవాడ ఉత్సవ్ సందర్భంగా డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది."- కేశినేని చిన్ని, విజయవాడ ఎంపీ
విజయవాడ ఉత్సవ్లో 7 కేటగిరీలు - అన్ని వయసుల వారికీ 43 రకాల నైపుణ్య పోటీలు
నిర్దేశిత సమయానికి అమరావతి పనులు పూర్తి చేయాలి:మంత్రి నారాయణ