విజయవాడ ఉత్సవ్లో 7 కేటగిరీలు - అన్ని వయసుల వారికీ 43 రకాల నైపుణ్య పోటీలు
Vijayawada Utsav 2026 : విజయవాడ ఉత్సవ్లో భాగంగా తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో అక్టోబర్ 8 నుంచి 12 వరకు అన్ని వర్గాల వారికి 43 రకాల పోటీలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:07 AM IST
Vijayawada Utsav 2026 : విజయవాడ ఉత్సవ్లో భాగంగా నగర ప్రజలను మరింత ఉత్సాహపరిచేందుకు నిర్వాహకులు వినూత్న కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. సమాజంలోని అన్ని వర్గాల వారిని ఇందులో భాగస్వాములను చేసేలా ఏకంగా 7 కేటగిరీల్లో 43 రకాల నైపుణ్య పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారు. చిన్నపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు ఎవరైనా తమలోని ప్రతిభను చాటుకునేలా ఈ పోటీలకు రూపకల్పన చేశారు.
విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రం ఈ ఉత్సవాలకు వేదికైంది. జిజ్ఞాస ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ వేదికను ఏర్పాటు చేశారు. సొసైటీ ఫర్ వైబ్రంట్ విజయవాడ, కేశినేని ఫౌండేషన్ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ కార్యక్రమాలకు కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ అండ్ అవుట్రీచ్ పార్టనర్గా వ్యవహరిస్తున్నాయి. అక్టోబర్ 8న ప్రారంభమైన ఈ పోటీలు, ఈ నెల 12వ తేదీ వరకు ఐదు రోజుల పాటు అట్టహాసంగా కొనసాగనున్నాయి.
వృత్తి, వయసుతో సంబంధం లేకుండా : వయసు, వృత్తితో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పోటీల్లో పాల్గొనవచ్చు. జూనియర్ (6-12 ఏళ్లు), సబ్ జూనియర్ (13-19 ఏళ్లు), సీనియర్ (20 ఏళ్లు పైబడి), వండర్ ఉమెన్ ఇలా వేర్వేరు విభాగాల్లో పోటీలు జరుగుతున్నాయి. పాఠశాల విద్యార్థులు, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు, లాయర్లు, వైద్యులు ఇలా అన్ని రంగాల వారికి వేర్వేరుగా వేదిక కల్పించారు.
వివిధ విభాగాల్లో పోటీల వివరాలు ఇలా :
- విజయవాడ ఛాంప్ (అక్టోబర్ 8, 10) క్లాసికల్, ఫోక్, వెస్ట్రన్ గ్రూప్ డ్యాన్స్ పోటీలు. అలాగే స్కిట్లు, డ్రామాలు, హరికథ, బుర్రకథ, తోలుబొమ్మలాట, పాటలు, మ్యూజిక్ బ్యాండ్ల ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు ఉంటాయి.
- క్రౌన్ ఆఫ్ విజయవాడ (అక్టోబర్ 9-11) మిస్, మిస్టర్, టీన్, లిటిల్, జోడీ, మిస్సెస్, గోల్డెన్ లేడీ విజయవాడ తదితర కేటగిరీల్లో అందాల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు.
- క్విజ్ (అక్టోబర్ 10, 12) ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు సభ్యులు ఒక జట్టుగా ఏర్పడి, ఈ క్విజ్ పోటీల్లో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించారు.
- ఫ్యామిలీ టాలెంట్ (అక్టోబర్ 11) కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి ఒకే వేదికపై తమ టాలెంట్ను ప్రదర్శించే అద్భుత అవకాశం ఇది.
- వి.టాలెంట్ (అక్టోబర్ 11, 12) పెయింటింగ్, డ్రాయింగ్, మెటీరియల్ క్రాఫ్ట్, ఫేస్ పెయింటింగ్, హ్యాండ్ రైటింగ్. క్రియేటివ్ స్టోరీ టెల్లింగ్, స్టోరీ రైటింగ్, తెలుగు పద్యాలు, విజయవాడ మీద రీల్స్, ఫొటోగ్రఫీ తదితర నైపుణ్య పోటీలు.
- వండర్ ఉమెన్ & విజయవాడ ఐడల్ విజయవాడ ఐడల్ పేరుతో వివిధ రకాల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆరేళ్ల చిన్నారుల నుంచి 60 ఏళ్ల వృద్ధుల వరకు ఏ వయసు వారైనా వీటిలో ఉత్సాహంగా పాల్గొనవచ్చు.
11 నుంచి విజయవాడ ఉత్సవ్ - ఏర్పాట్లకు శ్రీకారం
అక్టోబర్ 11 నుంచి విజయవాడ ఉత్సవ్-2 - పోస్టర్ విడుదల చేసిన మంత్రులు