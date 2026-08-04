అల్జీమర్స్పై ఉదయ్ చిన్నప్ప పరిశోధనలు - లండన్ AAICలో రెండు హైపోథెసిస్లు ఎంపిక
లండన్లో అల్జీమర్స్ అసోసియేషన్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్న విజయవాడ యువకుడు - ఉదయ్ చిన్నప్ప చేసిన రెండు హైపోథెసిస్లు ఎంపిక - తన పరిశోధనలతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన ఉదయ్ చిన్నప్ప
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 8:39 PM IST
Uday Chinnappa Hypothesis in AAIC : ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెనుప్రభావం చూపిస్తోన్న అల్జీమర్స్ (మతిమరుపు) వ్యాధి బారినపడిన వారికి ఉపశమనం కలిగించేలా వైద్య పరిశోధనల కోసం ఏపీకి చెందిన ఓ వైద్య విద్యార్థి అసాధారణమైన శాస్త్రపత్రాన్ని సమర్పించి చర్చకు తెరలేపాడు. ఈ మేరకు లండన్ వేదికగా ఇటీవల ముగిసిన ప్రతిష్టాత్మక అల్జీమర్స్ అసోసియేషన్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లో విజయవాడకు చెందిన ఉదయ్ చిన్నప్ప చేసిన రెండు హైపోథెసిస్లు ఎంపికై సంచలనం సృష్టించాయి.
ఫిలిప్పీన్స్లో ఎంబీబీఎస్ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్న ఉదయ్ చిన్నప్ప వైద్య విద్యనభ్యసిస్తూనే తన మేధస్సుకు పదును పెట్టాడు. ప్రపంచంలోని 110 దేశాల నుంచి వచ్చిన దాదాపు 10,000 అబ్స్ట్రాక్ట్స్లో కేవలం 3,000 మాత్రమే ఎంపికైన ఈ మహోన్నత వేదికపై అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయిలో రెండు పేపర్లు ప్రజంట్ చేయడం అరుదైన రికార్డు. సాధారణంగా పీహెచ్డీలు, దశాబ్దాల అనుభవం ఉన్న న్యూరో నిపుణులు మాత్రమే పాల్గొనే ఈ సదస్సులో ఉదయ్ తన పరిశోధనలతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు.
AAIC 2026 in London : ఉదయ్ చిన్నప్ప, అల్జీమర్స్ అనేది శరీర రోగ నిరోధక శక్తి వైఫల్యం వల్ల, ఒక ఇన్ఫెక్షన్ రూపంలో ఎలా మొదలవుతుందో ఒక పేపర్లో వివరించాడు. హెచ్ఎస్వీ, హెచ్హెచ్వీ-6సీ వంటి వైరస్ల జాడలను గత బయాప్సీలు, ఆటాప్సీల ఆధారంగా విశ్లేషించి ఈ మోడల్ రూపకల్పన చేశాడు. ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ కాకపోవడం వల్ల జరిగే న్యూరో ఇన్ఫ్లోమేషన్ ఈ వ్యాధికి దారి తీస్తుందని నిరూపించే ప్రయత్నం చేశాడు.
ఇప్పటివరకు వస్తున్న అల్జీమర్స్ మందుల పరిమితులను అధిగమిస్తూ చేసిన మరో ప్రతిపాదన అందరినీ ఆకర్షించింది. 'IgG3' సబ్క్లాస్ను ఉపయోగించి అమలాయిడ్ బీటా, టవ్ రెండింటినీ ఒకేసారి టార్గెట్ చేసే జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ 'IgG3 మోడల్'ను ప్రపోజ్ చేశాడు. దీనివల్ల న్యూరో ఇన్ఫ్లోమేషన్ కంట్రోల్ అయి, క్లియరెన్స్ వేగంగా జరుగుతుందని నిరూపించాడు. ప్రదర్శన సమయంలో ఉదయ్ పోస్టర్ ముందుకొచ్చిన ప్రపంచస్థాయి న్యూరో సైంటిస్టులు, పీహెచ్డీ నిపుణులు అతన్ని ఎదురు ప్రశ్నలతో, ఛాలెంజ్లతో పరీక్షించారు. ఎక్కడా తడబడకుండా, సేకరించిన ఆధారాలన్నింటినీ స్పష్టంగా వివరిస్తూ ఉదయ్ ఇచ్చిన సమాధానాలు వారిని ఆశ్చర్యపరిచాయి. ఈ ప్రతిభను గుర్తించిన అంతర్జాతీయ శాస్త్రవేత్తలు అతని మెడిసిన్ చదువు పూర్తైన వెంటనే తమ టీమ్లో పనిచేసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తామని, భవిష్యత్ రీసెర్చ్ కొలాబరేషన్స్కు ఆహ్వానించారు.
"నేను రెండు పేపర్లను ప్రజంట్ చేశాను. మొదటి పేపర్లో అల్జీమర్స్ అనేది శరీర రోగ నిరోధక శక్తి వైఫల్యం వల్ల, ఒక ఇన్ఫెక్షన్ రూపంలో ఎలా మొదలవుతుందో వివరించాను. హెచ్ఎస్వీ, హెచ్హెచ్వీ-6సీ వంటి వైరస్ల జాడలను గత బయాప్సీలు, ఆటాప్సీల ఆధారంగా విశ్లేషించి ఈ మోడల్ రూపకల్పన చేశాను. రెండో పేపర్లో 'IgG3' సబ్క్లాస్ను ఉపయోగించి అమలాయిడ్ బీటా, టవ్ రెండింటినీ ఒకేసారి టార్గెట్ చేసే జెనెటికల్లీ ఇంజనీర్డ్ 'IgG3 మోడల్'ను ప్రపోజ్ చేశాను. దీనివల్ల న్యూరో ఇన్ఫ్లోమేషన్ కంట్రోల్ అయి, క్లియరెన్స్ వేగంగా జరుగుతుందని నిరూపించాను." - ఉదయ్ చిన్నప్ప, వైద్య విద్యార్థి
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