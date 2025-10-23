అతి తక్కువ ధరకే సింగపూర్ ప్రయాణం - ఇండిగో కొత్త అంతర్జాతీయ సర్వీస్
విజయవాడ నుంచి సింగపూర్కి కేవలం రూ.8 వేలకే ప్రయాణం - ప్రస్తుతానికి వారానికి 3 సార్లు సర్వీసులు - డిమాండ్ పెరిగితే రోజువారీ సర్వీసుగా మార్చే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 1:42 PM IST
Vijayawada Singapore Flight: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంతమైన విజయవాడ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ వేదికపై మరో అడుగు వేసింది. నవంబర్ 15 నుంచి విజయవాడ-సింగపూర్ మార్గంలో ఇండిగో సంస్థ తన కొత్త అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసును ప్రారంభించనుంది. ఈ సర్వీస్ ప్రారంభం కావడంతో విజయవాడ నుంచి సింగపూర్ వెళ్లాలనుకునే ప్రయాణికులకు ఇకపై హైదరాబాద్ లేదా చెన్నై మీదుగా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా పోతుంది.
ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, టికెట్ ధర కేవలం రూ.8 వేలు మాత్రమే! ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అత్యంత తక్కువ ధరగా చెప్పుకోవచ్చు. సాధారణంగా సింగపూర్ ప్రయాణానికి కనీసం 15 నుంచి 20 వేల రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో 8 వేల రూపాయలకు ప్రయాణం అందుబాటులోకి రావడం ప్రయాణికులకు పెద్ద సౌకర్యంగా మారింది.
సౌకర్యవంతమైన సమయాలతో కొత్త సర్వీస్: ఇండిగో ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం, సింగపూర్ నుంచి బయలుదేరే విమానం ఉదయం 7.45 గంటలకు విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటుంది. తిరిగి ఇక్కడి నుంచి ఉదయం 10.05 గంటలకు బయలుదేరి సుమారు నాలుగు గంటల ప్రయాణం అనంతరం మధ్యాహ్నం 2.05 గంటలకు సింగపూర్ చాంగి విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటుంది. ఇలా సౌకర్యవంతమైన సమయాల్లో సర్వీస్ ఉండటంతో వ్యాపారవేత్తలు, పర్యాటకులు, విద్యార్థులు అందరికీ ఈ మార్గం అనుకూలంగా మారనుంది. ప్రయాణ సమయం కేవలం 4 గంటలు మాత్రమే కావడం మరో పెద్ద ప్రయోజనం.
వారానికి మూడు సార్లు సర్వీసులు: ఈ సర్వీస్ మంగళవారం, గురువారం, శనివారం రోజులలో నడపనున్నారు. ఇండిగో సంస్థ 180 నుంచి 230 సీట్లు కలిగిన బోయింగ్ విమానాలను ఈ రూట్లో వినియోగించనుంది. మొదట వారానికి మూడు సార్లు మాత్రమే నడపాలని నిర్ణయించగా, డిమాండ్ పెరిగితే రోజువారీ సర్వీసుగా మార్చే అవకాశముందని సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఇందువల్ల విద్యార్థులు, కుటుంబాలు, ఉద్యోగావకాశాల కోసం విదేశాలకు వెళ్లేవారు పెద్ద ఎత్తున ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది.
గత అనుభవం - మంచి ఆక్యుపెన్సీ: ఇండిగో సంస్థ 2018 డిసెంబర్ నుంచి 2019 జూన్ వరకు కూడా విజయవాడ-సింగపూర్ మార్గంలో విమాన సర్వీసులు నడిపింది. అప్పుడు కేవలం కొన్ని నెలల్లోనే ప్రయాణికుల స్పందన అద్భుతంగా ఉండింది. విజయవాడ నుంచి బయలుదేరిన సర్వీసుల్లో 80 శాతం, సింగపూర్ నుంచి వచ్చిన సర్వీసుల్లో 90 శాతం ఆక్యుపెన్సీ నమోదైంది. ఈ అనుభవం దృష్ట్యా సంస్థ మళ్లీ ఈ సర్వీసును పునరుద్ధరించేందుకు ముందుకొచ్చింది. ప్రస్తుతం పర్యాటకులు, విద్యార్థులు, వ్యాపారవేత్తలు సింగపూర్ వైపు మరింతగా ఆకర్షితులవుతుండటంతో, ఈసారి ఆక్యుపెన్సీ మరింత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
విజయవాడ ప్రయాణీకులకు బిగ్ రిలీఫ్: ఇప్పటివరకు సింగపూర్ లేదా ఇతర దక్షిణ ఆసియా దేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విజయవాడ ప్రయాణికులు చెన్నై, హైదరాబాద్ లేదా బెంగళూరు మీదుగా ప్రయాణించాల్సి వచ్చేది. ఇది సమయం, ఖర్చు రెండింటినీ పెంచేది. కానీ ఇప్పుడు విజయవాడ నుంచే నేరుగా సింగపూర్కి వెళ్లే అవకాశం రావడం పెద్ద సౌకర్యంగా మారింది. ముఖ్యంగా గుంటూరు, తెనాలి, ఎలూరు, రాజమహేంద్రవరం వంటి ప్రాంతాల ప్రయాణికులు కూడా విజయవాడ నుంచే సింగపూర్ చేరుకోవచ్చు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతర్జాతీయ కనెక్టివిటీని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
టికెట్ అమ్మకాలు ప్రారంభం: ఇప్పటికే ఈ సర్వీసు కోసం ఆన్లైన్ బుకింగ్ పోర్టల్స్లో టికెట్ అమ్మకాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రారంభ దశలో 8 వేల రూపాయల ధరతో ఆఫర్ ఇవ్వడంతో బుకింగ్స్ వేగంగా జరుగుతున్నాయి. పండుగ సీజన్ దృష్ట్యా, నవంబర్-డిసెంబర్ నెలల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్కి కొత్త ఊపు: ఇండిగో సర్వీస్ ప్రారంభమవడం విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి కొత్త ఊపు తెచ్చింది. ఇప్పటివరకు దేశీయ సర్వీసులకే పరిమితమైన ఈ విమానాశ్రయం, ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ కనెక్టివిటీలో భాగమవుతోంది. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక, పర్యాటక రంగాల అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుంది. విజయవాడ-సింగపూర్ సర్వీసు విజయవంతమైతే, భవిష్యత్తులో మరిన్ని అంతర్జాతీయ నగరాలకు కూడా నేరుగా సర్వీసులు అందించే అవకాశం ఉంది.
