ETV Bharat / state

విజయవాడ-మచిలీపట్నం హైవేపై ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ సాధ్యమయ్యేనా?

ఎన్‌హెచ్‌పై ప్రజాప్రతినిధుల ప్రతిపాదనలు - కలెక్టరేట్‌లో భాగస్వాముల సమావేశం నేడు!

Vijayawada to Machilipatnam National Highway Elevated Corridor
Vijayawada to Machilipatnam National Highway Elevated Corridor (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vijayawada to Machilipatnam National Highway Elevated Corridor: విజయవాడ-మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారిపై బెంజ్‌ సర్కిల్‌ నుంచి ఈడ్పుగల్లు వరకు దాదాపు 12 కిలో మీటర్ల మేర ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ ఏర్పాటు చేయించేందుకు ఉమ్మడి జిల్లా ప్రజా ప్రతినిధులు నడుం కట్టారు. దీంతో పాటు రహదారుల నిర్మాణం నేపథ్యంలో అవసరమైన అదనపు సౌకర్యాలపై సమాలోచన చేయనున్నారు.

రెండు జిల్లాల కలెక్టర్ల నేతృత్వంలో విజయవాడ కలక్టరేట్‌లో భాగస్వాముల (స్టేక్‌ హోల్డర్స్‌) సమావేశం బుధవారం నిర్వహించనున్నారు. ఈ రహదారి గురించి కన్సల్టెన్సీ రూపొందించిన డీపీఆర్‌ను బుధవారం ప్రజా ప్రతినిధులతో పాటు అన్నిశాఖల అధికారుల ముందు ఉంచనున్నారు.

దీని పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాత అవసరాలను సదరు కన్సల్టెన్సీ దృష్టికి తీసుకెళ్తారు. సమావేశంలో విజయవాడ, మచిలీపట్నం ఎంపీలు, విజయవాడ తూర్పు, పెనమలూరు, పామర్రు, మచిలీపట్నం ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొంటారు. టాన్స్‌కో, తాగునీటి సరఫరా ఇలా జిల్లాలో రహదారులకు అనుబంధంగా ఉన్న అన్ని శాఖల అధికారులు పాల్గొంటారు.

అనుమతులు వస్తే పట్టాలెక్కనున్న పనులు: విజయవాడ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు మొత్తం 64 కిలోమీటర్ల మేర రహదారి ఉంది. ఇందులో ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో 2 కి.మీ, కృష్ణాలో 62 కిలోమీటర్లు విస్తరించనున్నారు. ఇందులో బెంజ్‌ సర్కిల్‌ నుంచి కానూరు వరకు అయితే ట్రాఫిక్‌ సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. ఈ పరిధిలో ఆరు వరుసలు విస్తరించేందుకు అవకాశం లేదు. సేకరించేందుకు ఆ ప్రాంతంలో భూముల విలువ ఎక్కువగా ఉంది. రెండు సమస్యలకు చక్కని పరిష్కారంగా బెంజ్‌ సర్కిల్‌ నుంచి ఈడ్పుగల్లు వరకు దాదాపు 12 కిలోమీటర్ల మేర ఒకే ఎలివేటెడ్‌ కారిడార్‌ (పైవంతెన) ఏర్పాటు చేయాలని కూటమి ప్రజా ప్రతినిధులు భావిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం కన్సల్టెన్సీ తయారు చేసిన డీపీఆర్‌లో దీని గురించి ఎలాంటి ప్రస్తావన లేదు. ఈ ప్రతిపాదనలను భాగస్వాముల సమావేశంలో కన్సల్టెన్సీ ముందు ఉంచనున్నారు. దీంతో పాటు ఆ రహదారి పరిధిలోని చాలా కూడళ్లలో ఫ్లై ఓవర్ల కోసం ఎటువంటి ప్రతిపాదనలు పెట్టలేదు.

మొత్తం 13 రహదారులను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదనలు పెడతారని సమాచారం. ఇంకా ప్రజల అవసరాల మేరకు మరికొన్ని ప్రతిపాదనలు ఉంటాయి. ఈ ప్రతిపాదనల సాధ్యాసాధ్యాలు, సమస్యలు, మెట్రో, ఓఆర్‌ఆర్‌ నిర్మాణం నేపథ్యంలో వచ్చే ప్రతిబంధకాలపై చర్చించనున్నారు. వచ్చిన ప్రతిపాదనలను ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ అధికారులు కేంద్ర కార్యాలయానికి పంపిస్తారు. అక్కడ అనుమతులు వస్తే సదరు పనులు పట్టాలెక్కుతాయి.

విజయవాడ టు మచిలీపట్నం హైవే విస్తరణకు డీపీఆర్ - ఫ్లైఓవర్లు మర్చిపోయారా!

మరోవైపు విజయవాడ-మచిలీపట్నం నేషనల్ హైవే విస్తరణ విషయంలో అధికారులు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. పలు కీలక కూడళ్ల వద్ద పైవంతెనలు లేకుండానే నేషనల్ హైవే విస్తరించేలా డీపీఆర్‌ సిద్ధం చేస్తుండటం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. విజయవాడ-మచిలీపట్నం మధ్య ప్రస్తుతమున్న రహదారి విస్తరణకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. అందుకు రూ.1,200 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని అంచనా.

ఇందులో విజయవాడలో కానూరు సమీపంలోని సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీ నుంచి దావులూరు దగ్గరలోని ఔటర్‌ రింగ్‌రోడ్డు వరకు 14 కిలోమీటర్లు ఇప్పుడున్న నాలుగు వరుసలకు ఇరువైపులా సర్వీస్‌ రోడ్లు నిర్మించనున్నారు. ఇంక ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్‌ నుంచి మచిలీపట్నం వరకు 44 కిలోమీటర్లు రహదారిని ఇప్పుడున్న నాలుగు వరుసల స్థానంలో ఆరు లైన్లగా విస్తరిస్తారు. దీనికి డీపీఆర్‌ సిద్ధం చేశారు.

ఆరు వరుసలుగా NH 65 - మచిలీపట్నం పోర్టు వరకు విస్తరణ

TAGGED:

NH 65 ELEVATED CORRIDOR
VIJAYAWADA MACHILIPATNAM NH 65
VIJAYAWADA TO MACHILIPATNAM HIGHWAY
నేషనల్ హైవేపై ఎలివేటెడ్ కారిడార్
VIJAYAWADA MACHILIPATNAM HIGHWAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'చరిత్రాత్మకమైన రోజు- ప్రతీ భారతీయుడి గుండె ఉప్పొంగుతోంది!'- మహిళల విజయంపై సినీ తారల హర్షం

BCCI భారీ బొనాంజా- టీమ్​ఇండియాకు రూ.51కోట్లు ప్రైజ్ మనీ!

భారత్ విన్నింగ్ మూమెంట్స్​- కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న రోహిత్ శర్మ- వీడియో వైరల్

కార్తిక పౌర్ణమి రోజు తిరుపతిలో శివుడికి అన్నాభిషేకం- ఎందుకు చేస్తారో తెలుసా? రహస్యమిదే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.