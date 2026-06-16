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ఇంటర్‌ఛేంజ్‌ లేకుండానే విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ రహదారి

ఇంటర్‌ఛేంజ్‌ లేకుండానే విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ హైవే విస్తరణ డీపీఆర్‌ - విజయవాడ బైపాస్‌ క్రాస్‌చేసే గొల్లపూడి వద్ద రౌండ్‌ ఎబౌట్‌తో సరిపెట్టేసిన వైనం - ఫలితంగా భవిష్యత్‌లో గందరగోళంగా మారనున్న కూడలి

Vijayawada To Hyderabad  Highway Expansion Without An Interchange
Vijayawada To Hyderabad  Highway Expansion Without An Interchange (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 8:18 AM IST

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Highway Expansion Without An Interchange: విజయవాడ బైపాస్‌ నిర్మాణ డిజైన్‌లో గతంలో ఎటువంటి తప్పులు చేశారో, ప్రస్తుతం విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ హైవే విస్తరణ డీపీఆర్‌లో కూడా అటువంటి తప్పులే చేశారు.

ఎందుకంటే ముఖ్యంగా రెండు జాతీయ రహదారులు క్రాస్‌ అయ్యేచోట వాహనాలు ఏ మార్గంలో నుంచి అయినా, సులువుగా మరొక మార్గంలోకి మారేందుకు వీలుగా డిజైన్‌ రూపొందించాల్సి ఉంది. కానీ ఏదో మొక్కుబడిగా చిన్న రింగ్‌ వంటి దాన్ని నిర్మించి సరిపెడుతున్నారు. దీనివల్ల భవిష్యత్‌లో వాహనదారులు గందరగోళానికి గురికావడంతో పాటు తీవ్రమైన ట్రాఫిక్‌ సమస్యలెన్నో ఉత్పన్నయమ్యే అవకాశాలు లేకపోలేదు.

ఇంటర్‌ ఛేంజ్‌ లేకపోతే ఇబ్బందే: విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ ఎన్​హెచ్ 65 ని 231 కిలోమీటర్ల నాలుగు వరుసల నుంచి ఆరు వరుసలుగా విస్తరించనున్నారు. దీనికి సంబంధించి రూ.10,680 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో డీపీఆర్​ను సిద్ధం చేశారు. గొల్లపూడి వద్ద ఈ హైవేను క్రాస్‌చేసి విజయవాడ బైపాస్‌ వెళ్తుంది. ఇక్కడ క్లోవర్‌ లీఫ్‌ ఇంటర్‌ ఛేంజ్​ను సైతం నిర్మించాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ హైవే ఆరు వరుసలుగా విస్తరణ కావడం, విజయవాడ బైపాస్‌ ఇప్పటికే ఆరు వరుసలుగా నిర్మించడంతో ఆ కూడలిలో వాహనాలకు అ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా ఇంటర్‌ ఛేంజ్‌ అనేది ఉండాలి. దీనివల్ల హైదరాబాద్, విజయవాడ, ఏలూరు, కాజ వైపు ఎటు వెళ్లినా సరే వాహనాలు సులువుగా వెళ్లేందుకు వీలుగా ఉంటుంది.

అయితే గొల్లపూడి వద్ద ఇంటర్‌ ఛేంజ్‌ లేకుండా డీపీఆర్‌ను సిద్ధం చేసి, కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖకు పంపారు. క్లోవర్‌ లీఫ్‌ ఇంటర్‌ఛేంజ్‌కు దాదాపు 65 ఎకరాలు అవసరం కావడంతో భూసేకరణ కష్టమవుతుందని సాకుగా చూపించి ఈ ప్రతిపాదనను తొలగించారు. ప్రస్తుతం విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ హైవేలో విజయవాడ బైపాస్‌ క్రాస్‌ అయ్యేచోట రౌండ్‌ ఎబౌట్‌ నిర్మిస్తున్నారు. అక్కడ వాహనాలు మలుపులు తిరిగేలా చూడనున్నారు. అయితే అది చాలా ఇరుకుగా ఉంది.

మళ్లీ అదే తప్పు: దాంతో రోబోయే రోజుల్లో విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ హైవే ఆరు వరుసలుగా విస్తరణ జరిగాక వాహన రద్దీ పెరిగి, మరింత ఇరుకుగా మారుతుంది. ప్రస్తుతం విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ హైవేపై విజయవాడ బైపాస్‌ వెళ్లేందుకు లెవెల్‌-1 వంతెన ఉంది. దానిపై నుంచి విజయవాడ-హైదరాబాద్‌ వాహనాలు నేరుగా రాకపోకలు సాగించేందుకు మరో వంతెన నిర్మాణానికి కూడా ఆలోచన చేయడం లేదు. గతంలోనూ విజయవాడ బైపాస్‌ డిజైన్‌ రూపొందించినప్పుడు కూడా పలు కూడళ్ల వద్ద ఎదురయ్యేటటువంటి సవాళ్లను పట్టించుకోకపోవడం గమనార్హం.

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TAGGED:

VIJAYAWADA TO HYD HIGHWAY EXPANSION
విజయవాడ హైదరాబాద్‌ హైవే విస్తరణ
VIJAYAWADA TO HYDERABAD NH WORKS
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VIJAYAWADA TO HYDERABAD  HIGHWAY

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