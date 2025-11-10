'విజయవాడ-దుబాయ్' ప్రయాణం ఎప్పుడు? - అంతర్జాతీయ హోదా వచ్చినా ఎగరని విమానం
విజయవాడ విమానాశ్రయం నుంచి నేటికి ప్రారంభంకాని దుబాయ్ సర్వీసులు - సర్వీసులు ఆరంభిస్తే ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలతో నేరుగా అనుసంధానం
November 10, 2025
Vijayawada to Dubai Flight Services : విజయవాడ విమానాశ్రయానికి 2017లో అంతర్జాతీయ హోదా వచ్చినప్పటి నుంచి దుబాయ్కి కనీసం ఒక్క సర్వీసైనా నేరుగా ఇక్కడి నుంచి నడపాలంటూ విజ్ఞప్తులు వస్తూనే ఉన్నాయి. విజయవాడ నుంచి దుబాయ్కి సర్వీసులను ఆరంభిస్తే సింగపూర్ కంటే ఎక్కువ రద్దీ ఉంటుందని అధికారిక సర్వేలోనూ తేలింది. ఈ మేరకు 2.5 లక్షల మందికిపైగా దుబాయ్ సర్వీసుకు ఓటేశారు. అయినా ఇప్పటివరకూ అది కార్యరూపం దాల్చలేదు. విజయవాడ నుంచి దుబాయ్కి సర్వీసులు ఆరంభిస్తే ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలతో నేరుగా అనుసంధానమైనట్టే.
ప్రధానంగా అమెరికాలోని న్యూయార్క్, న్యూజెర్సీ లాంటి నగరాలతో పాటు చైనా, ఆస్ట్రేలియా, లండన్, పారిస్ సహా ఎక్కడికైనా అత్యంత తేలికగా చేరుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం మంగళ, శనివారాల్లో షార్జాకు ఒకే ఒక్క సర్వీసు నడుస్తోంది. నవంబరు 15 నుంచి సింగపూర్లోని ఛాంగీ విమానాశ్రయానికి మంగళ, గురు, శనివారాల్లో సర్వీసులు ఆరంభం కానున్నాయి. వీటితో పాటు దుబాయ్కి సర్వీసు నడిపితే ఏటా లక్షల మందికి ప్రయోజనం కలుగుతుంది.
రోజుకు 4 వేల మంది ప్రయాణికులు : విజయవాడ విమానాశ్రయం నుంచి 2014-15లో 2.31 లక్షల మంది మాత్రమే రాకపోకలు సాగించారు. గత టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ఒక్కొక్కటిగా సర్వీసులను పెంచడంతో 2018-19 నాటికే 12లక్షల మార్కు దాటింది. మధ్యలో ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో విమానాశ్రయం అభివృద్ధిని నిర్లక్ష్యం చేశారు. నిత్యం 60కి పైగా తిరిగే విమాన సర్వీసులను 24కు తగ్గించేశారు. దీంతో గణనీయంగా ప్రయాణికులు తగ్గిపోయారు. ప్రస్తుతం రోజుకు నాలుగు వేల మంది వరకూ ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
ప్రయాణికుల సంఖ్య 15లక్షలు దాటే అవకాశం : 2025-26లో ప్రయాణికుల సంఖ్య 15లక్షలు దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. విజయవాడ నుంచి దుబాయ్కి విమాన సర్వీసును వయబులిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్(వీజీఎఫ్) విధానంలో 2019 జనవరిలోనే ఆరంభించేందుకు నాటి చంద్రబాబు సర్కారు అన్నిచర్యలూ చేపట్టింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీఏడీసీఎల్) ఆధ్వర్యంలో దుబాయ్కి సర్వీసులు నడిపేందుకు విమానయాన సంస్థల నుంచి బిడ్లను ఆహ్వానించారు. తక్కువకు కోట్ చేసిన సంస్థను ఎంపిక చేసి సర్వీసులు ఆరంభించాలనుకున్నారు. ఆ తర్వాత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం గద్దెనెక్కడంతో ఉన్న సింగపూర్ సర్వీసును ఆపేసింది. దుబాయ్ ఆశను అటకెక్కించేసింది.
ఏ దేశానికి సర్వీసు నడిపినా ప్రయాణికుల రద్దీ : ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల నుంచి విదేశాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు నిత్యం వందల్లో ఉంటారు. ఏ దేశానికి సర్వీసు నడిపినా ప్రయాణికుల రద్దీ పుష్కలంగా ఉంటుంది. తాజాగా నవంబరు 15 నుంచి సింగపూర్కు నడపబోయే సర్వీసుకు సైతం భారీ డిమాండ్ ఉండబోతోంది. గతంలో ఇక్కడి నుంచి సర్వీసులు నడిచినప్పుడు కొద్దిరోజుల వ్యవధిలోనే 80శాతానికి పైగా ఆక్యుపెన్సీ పెరిగింది.
రూ.470 కోట్లతో ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ : విజయవాడ నుంచి మలేసియా, బ్యాంకాక్, థాయ్లాండ్, సింగపూర్, కొలంబో, దుబాయ్లకు ప్రయాణికుల సామర్థ్యం అధికంగా ఉంది. ప్రస్తుతం దిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూరు, చెన్నై లాంటి నగరాలకు వెళ్లి అక్కడి నుంచి ఆయా దేశాలకు వెళ్తున్నారు. గన్నవరంలో రూ.470 కోట్లతో నిర్మాణం జరుగుతున్న ఇంటిగ్రేటెడ్ టెర్మినల్ పనులు తుది దశకు చేరాయి. వచ్చే ఏడాది ఇది ఆరంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ సర్వీసులు నడిచేందుకు అవసరమైన ఇమ్మిగ్రేషన్, కస్టమ్స్ ఏర్పాట్లు, సిబ్బంది, అధునాతన యంత్ర సామగ్రి పాత టెర్మినల్ భవనంలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
