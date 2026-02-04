కరకట్టపై ప్రయాణం ప్రాణాలతో చెలగాటం! మృత్యుమార్గంగా మారిన అవనిగడ్డ రోడ్డు
ఆ రోడ్డుపై ప్రయాణమంటేనే హడలిపోతున్న వాహనదారులు - ఇంటికి క్షేమంగా వెళ్తామో లేదోనని ఆందోళన - కూటమి సర్కారు దృష్టిసారించాలని వేడుకోలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 2:01 PM IST
Vijayawada To Avanigadda Karakatta Road Turn Dangerous: అవనిగడ్డ కరకట్ట రోడ్డు మృత్యు మార్గంగా మారింది. ఈ రహదారిపై ప్రయాణమంటేనే వాహనదారులు హడలిపోతున్నారు. పని మీద వెళ్లిన వాళ్లు తిరిగి వచ్చే వరకు గ్యారెంటీ లేని పరిస్థితి. రోడ్డుపై ఎక్కడికక్కడ గుంతలతో కుంగిపోయి అధ్వానంగా మారింది. ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వారు కొందరైతే ఇంకొందరు క్షతగాత్రులుగా మంచానికే పరిమితమవుతున్నారు. ఎన్నిసార్లు మొరపెట్టుకున్నా గత ప్రభుత్వం ఈ రోడ్డును పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు. కూటమి ప్రభుత్వమైనా ఈ రోడ్డు బాగుపై దృష్టి సారించాలని జనం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
కృష్ణా జిల్లాలో యనమలకుదురు నుంచి పులిగడ్డ వరకు 60 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. 1998 కృష్ణానది వరదలకు కరకట్ట బలహీనపడగా నాడు సీఎంగా ఉన్న చంద్రబాబు దాదాపు రూ.15 కోట్ల రూపాయలతో మరమ్మతులు చేయించారు. 2002లో రూ. 10 కోట్లతో కరకట్టను తారు రోడ్డుగా అభివృద్ది చేశారు. 2009లో కృష్ణానదికి వరదలు రాగా ఆ తరువాత రూ.137 కోట్లతో కరకట్టను రెండు వరుసలుగా అభివృద్ది చేసి బస్సుల రాకపోకలు ప్రారంభించారు. గతంలో అవనిగడ్డ నుంచి విజయవాడకు చల్లపల్లి, పామర్రు, ఉయ్యూరు, కంకిపాడు మీదుగా రాకపోకలు సాగేవి. ఆపై ఈ కరకట్ట మీదుగా ప్రయాణాలు సాగుతున్నాయి.
ప్రమాదాలకు అడ్డాగా కరకట్ట: ఈ కరకట్టకి ఓవైపు 20 అడుగుల లోతు కేఈబీ కాలువ మరోవైపు కృష్ణానది ఉంది. యనమలకుదురు నుంచి ప్రారంభమైన ఈ రహదారిపై పెనమలూరు, పామర్రు, అవనిగడ్డ నియోజకవర్గాల ప్రజలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. కృష్ణానది ఎడమ కరకట్టపై రివర్ కన్జర్వెన్సీ చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేయాల్సిన అధికారులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరించటంతో కరకట్ట ప్రమాదాలకు అడ్డాగా మారింది. కరకట్టపై గడ్డర్లు, హెచ్చరిక బోర్డులు లేకపోవడంతో ప్రమాదాలతో నిండు జీవితాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయని స్థానికులు, ప్రయాణికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చాలా చోట్ల భారీ గుంతలు పడ్డాయి. ఇంకొన్నిచోట్ల ఎక్కడికక్కడ కుంగి ఎగుడుదిగుడుగా మారాను. యనమలకుదురు నుంచి పులిగడ్డ వరకు 90 శాతం దెబ్బతిన్నాను. 20 టన్నులు ఉండే టిప్పర్లన్నీ 40 నుంచి 50 టన్నుల ఇసుకతో, 50 కి.మీ. వేగంతో నాపై దూసుకెళ్తున్నాయి. రోడ్డంతటా ఇసుక జారి ప్రమాదకరంగా మారింది. ప్రతిరోజు ద్విచక్ర వాహనదారులు ఈ దారిలో వెళ్తూ అదుపు తప్పి గాయాలపాలవుతున్నారు.
కరకట్ట వెంబడి శ్రీకాకుళం, మద్దురు, పాపవినాశనం ఇసుక క్వారీలు ఉన్నాయి. లారీలు భారీలోడ్లతో వేగంగా వెళ్తుండటంతో రోడ్లపై పగుళ్లు ఏర్పడుతున్నాయి. ద్విచక్రవాహనాలు వాటిలో పడి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. భారీ లోడ్లతో లారీలు రాకపోకలు సాగిస్తుండటంతో కొందరు స్థానికులు కుటుంబ సభ్యుల్ని కోల్పోయి ఇప్పటికీ ఆ విషాదంలోనే ఉన్నారు. రివర్ కన్జర్వెన్సీ చట్టాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేస్తే ఇసుక టిప్పర్ల బెడద తగ్గుతుందని అంటున్నారు.
పట్ట పగలే ఇలా ఉంటే ఇక రాత్రివేళ కరకట్టపై ప్రయాణం నరకంగా మారుతుందని కనీసం లైట్లు లేకపోవడంతో వాహనాలు అదుపుతప్పి నదిలోకి, కాలువల్లో దూసుకెళ్లి ప్రయాణికులు మృత్యువాత పడుతున్నారని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అవనిగడ్డ కరకట్ట రోడ్డు విస్తరణను పట్టించుకోవాలని స్థానికులు వేడుకుంటున్నారు.
"రోడ్డుపై ఎక్కడికక్కడ గుంతలతో కుంగిపోయి అధ్వానంగా మారింది. ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వారు కొందరైతే ఇంకొందరు క్షతగాత్రులుగా మంచానికే పరిమితమవుతున్నారు. ఎన్నిసార్లు మొరపెట్టుకున్నా గత ప్రభుత్వం ఈ రోడ్డును పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు. కూటమి ప్రభుత్వమైనా ఈ రోడ్డు బాగుపై దృష్టి సారించాలి. పట్ట పగలే ఇలా ఉంటే ఇక రాత్రివేళ కరకట్టపై ప్రయాణం నరకంగా మారుతుంది. లైట్లు లేకపోవడంతో వాహనాలు అదుపుతప్పి నదిలోకి, కాలువల్లో దూసుకెళ్లి ప్రయాణికులు మృత్యువాత పడుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అవనిగడ్డ కరకట్ట రోడ్డు విస్తరణపై సకాలంలో చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మేమంతా కోరుతున్నాం"-స్థానికులు
