పగలు రెక్కీ, రాత్రి దొంగతనం - కిలాడీ దంపతుల ఆటకట్టించిన పోలీసులు
విజయవాడలో ఇళ్లలో చోరీలకు పాల్పడుతున్న ముగ్గురు నిందితుల అరెస్టు - పట్టుబడిన వారిలో విశాఖకు చెందిన దొంగల దంపతులు - ప్రధాన నిందితుడు శివకుమార్పై వందకు పైగా కేసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 10:39 PM IST
Vijayawada Thief Couple Arrest : పగలు ఆటోలో భార్యతో కలిసి చక్కర్లు కొడతాడు. తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లను గుర్తిస్తాడు. రాత్రి కాగానే ముఠాతో కలిసి గుట్టుచప్పుడు కాకుండా దొంగతనానికి దిగుతాడు. ఏకంగా వందకు పైగా కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్న ఆ కిలాడీ దొంగ, అతడి ముఠా ఆటను పోలీసులు ఎట్టకేలకు కట్టించారు. దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న కిలాడీ దంపతులతో పాటు వారి అనుచరుడిని విజయవాడ నున్న పోలీసులు చాకచక్యంగా అరెస్టు చేశారు.
భార్యతో ఆటోలో రెక్కీ : విశాఖపట్నం జిల్లా గాజువాకకు చెందిన తోట శివకుమార్, తోట వరలక్ష్మి భార్యాభర్తలు. వీరు విజయవాడ రాజీవ్ నగర్కు చెందిన తుమ్మల మనోజ్ కుమార్తో కలిసి ఓ ముఠాగా ఏర్పడ్డారు. పగటి పూట శివకుమార్ తన భార్య వరలక్ష్మితో కలిసి ఆటోలో వివిధ కాలనీల్లో తిరుగుతాడు. తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లను జాగ్రత్తగా గమనించి రెక్కీ నిర్వహిస్తాడు. ఆ తర్వాత రాత్రి వేళల్లో తన అనుచరుడు మనోజ్ కుమార్తో కలిసి వెళ్లి దొంగతనాలకు పాల్పడతాడు. వరుస చోరీల ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో నున్న పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. పక్కా ప్రణాళికతో దర్యాప్తు చేపట్టి ఈ ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు.
జైల్లో శిక్షణ, బయట దోపిడీ : ప్రధాన నిందితుడు తోట శివకుమార్ పెద్ద కరుడుగట్టిన నేరస్థుడు. దర్యాప్తులో పోలీసులకే మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అతడిపై ఇప్పటికే వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో 100కు పైగా చోరీ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ దొంగతనం కేసుల్లో జైలుకు వెళ్లిన సమయంలోనూ అతడు బుద్ధి మార్చుకోలేదు. పైగా అక్కడే కొందరు యువకులతో పరిచయాలు పెంచుకున్నాడు. ఆ యువకులకు దొంగతనాలు ఎలా చేయాలో జైల్లోనే ప్రత్యేక తర్ఫీదు (శిక్షణ) ఇచ్చాడు. జైలు నుంచి బయటకు రాగానే వారికి కూడా తన ముఠాలో చేర్చుకుని దొంగతనాలకు ఉసిగొల్పుతున్నాడు. ఈ కేసులో అరెస్టైన ముగ్గురు కూడా పాత నేరస్థులేనని పోలీసులు వివరించారు.
రూ.15 లక్షల సొత్తు స్వాధీనం : విజయవాడ నున్న పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో వెస్ట్ జోన్ డీసీపీ జి.రామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పట్టుబడిన నిందితులను, వారి వద్ద నుంచి రికవరీ చేసిన ఆభరణాలను ఆయన మీడియాకు చూపించారు. విజయవాడ నున్న పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన రెండు వరుస చోరీలతో పాటు, ఇబ్రహీంపట్నం మండలం మూలపాడులో జరిగిన మరో చోరీ కేసును ఛేదించినట్లు డీసీపీ తెలిపారు. పట్టుబడిన నిందితుల వద్ద నుంచి సుమారు రూ.15 లక్షల విలువైన ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇందులో 54 గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు, 2.8 కిలోల వెండి వస్తువులు ఉన్నట్లు వివరించారు. ఈ సమావేశంలో నార్త్ డివిజన్ ఏసీపీ సత్యానందం, నున్న సీఐ అలీ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
"వెస్ట్ జోన్ పరిధిలో వరుస దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న ముఠాను పట్టుకున్నాం. ముగ్గురిని అరెస్టు చేయగా అందులో ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఉన్నారు. వీరు పగలు ఆటోలో వెళ్లి రెక్కీ చేసి, రాత్రి చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. ప్రధాన నిందితుడు శివకుమార్పై ఇప్పటికే వందకు పైగా కేసులున్నాయి. జైలులో తనతో పాటు ఉన్న యువకులకు చోరీల్లో శిక్షణ ఇచ్చి వారితో దొంగతనాలు చేయిస్తున్నాడు. వీరి నుంచి 54 గ్రాముల బంగారం, రెండు కిలోల పైగా వెండి వస్తువులను రికవరీ చేశాం. ఇలాంటి పాత నేరస్థుల పట్ల ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తాళం వేసి ఊళ్లకు వెళ్లేటప్పుడు స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి."-జి.రామకృష్ణ, విజయవాడ వెస్ట్ జోన్ డీసీపీ
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