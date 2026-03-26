విదేశీ హ్యాండ్లర్ ప్రేరేపణతో జిహాదీ వైపు ఆకర్షణ - దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వాస్తవాలు
జిహాదీ శిక్షణ కోసం పాక్కు పంపిస్తానని రహమతుల్లాను ప్రేరేపించిన విదేశీ హ్యాండర్లు - ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలు పాకిస్థాన్ నుంచే తెప్పిస్తానన్న షుకూర్ - భారత్లో విధ్వంసం సృష్టిద్దామని రహమతుల్లా షరీఫ్ను ప్రేరేపించి షుకూర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 2:24 PM IST
Vijayawada Terrorist Link Case Updates : భారతదేశాన్ని ఇస్లామిక్ రాజ్యంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా విజయవాడకు చెందిన మహమ్మద్ రహమతుల్లా షరీఫ్ను విదేశీ హ్యాండ్లర్లు ప్రేరేపించినట్లు కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం దర్యాప్తులో తేల్చింది. విదేశీ హ్యాండర్ల మార్గదర్శకాల మేరకే రహమతుల్లా షరీఫ్ మిర్జా సొహైల్ బేగ్, మహమ్మద్ దానిష్లతో కలిసి యువతను జిహాద్ దిశగా సిద్ధం చేసినట్లు సీఐ సెల్ గుర్తించింది. వీరంతా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నట్లు నిర్ధారించింది. పేలుడు పదార్థాలను ఎలా తయారు చేయాలో ఇంటర్నెట్ ద్వారా తెలుసుకొని ఆ దిశగా సిద్ధమవుతున్నట్లు గుర్తించింది.
సామాజిక మాధ్యమాల ద్వార ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్న విజయవాడ, హైదరాబాద్, కర్ణాటక సహా దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాలకు చెందిన వారిని అరెస్టు చేసిన కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు దర్యాప్తులో కీలక విషయాలను రాబట్టారు. భారత్లో విధ్వంసాలకు పాల్పడేందుకు, జిహాదీ శిక్షణ కోసం పాకిస్థాన్, అప్ఘనిస్థాన్కు వెళ్లేందుకు సిద్ధం కావాలంటూ విదేశీ హ్యాండ్లరైన అల్-హకీం షుకూర్ విజయవాడకు చెందిన రహమతుల్లా షరీఫ్ను ప్రేరేపించినట్లు దర్యాప్తులో వెలుగు చూసింది.
ఇంటర్నెట్లో సంస్థ వివరాల కోసం వెతుకులాట: పాలస్తీనాపై ఇజ్రాయెల్ దాడులతో మహమ్మద్ రహమతుల్లా షరీఫ్ నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థల వైపు ఆకర్షితుడయ్యాడు. అల్ఖైదా ఇన్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ కార్యకలాపాలు, లక్ష్యాల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకున్నాడు. ఆ సంస్థకు సంబంధించిన వివరాల కోసం ఇంటర్నెట్లో వెతుకుతూ జిహాదీగా మారాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో పాకిస్థాన్, అప్ఘనిస్థాన్, తుర్కియే సహా పలు దేశాలకు చెందిన ఉగ్రవాదుల ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీలను అనుసరించడం మొదలు పెట్టాడు.
ఉగ్రవాద సంస్థలకు సంబంధించిన జిహాదీ వీడియోలు, పాక్కు చెందిన ఇస్రార్ అహ్మద్ వంటి వారు జిహాద్కు సంబంధించి చేసిన ప్రకటనలు, నిషేధిత ఉగ్రవాద సంస్థైన జైషే మహమ్మద్ చీఫ్ మహమ్మద్ మసూద్ అజార్ వీడియోలు చూస్తూ వాటన్నింటినీ తనకు సంబంధించిన ఇన్స్టాగ్రామ్ సహా ఇతర సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాల్లో పోస్టు చేసేవాడు.
ఈ క్రమంలోనే మహమ్మద్ రహమతుల్లాకు విజయవాడలోని ఓ మసీదులో మిర్జా సొహైల్ బేగ్, మహమ్మద్ దానిష్లతో పరిచయం ఏర్పడింది. వారిలోనూ జిహాద్ ఆలోచనలు ఉండడంతో ముగ్గురూ కలిసి 2023లో అల్ మాలిక్ యూత్ ఇస్లామిక్ కమిటీ పేరిట ఓ సంస్థ ఏర్పాటు చేశారు. జిహాదీలను తయారు చేయడం కోసం దీన్ని నెలకొల్పారు. ఆ దిశగా యువతను ఆకర్షించడం కోసం ఆ సంస్థ పేరుతో యూట్యూబ్ ఛానెల్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీలు, వాట్సాప్ గ్రూపులు ప్రారంభించారు.
జిహాద్ వైపు ఆకర్షించేందుకు ప్రయత్నం: మొదట భారతదేశాన్ని ఇస్లామిక్ రాజ్యంగా మార్చడం, దేశాన్ని అస్థిరపరచడం, ఇజ్రాయెల్-పాలస్తీనాల యుద్ధంలో పాలస్తీనాకు మద్దతివ్వడం, ముస్లింలు ఎవరూ ఇజ్రాయెల్లో తయారయ్యే వస్తువులు కొనకుండా ప్రచారం చేయటం, వీలైనంత ఎక్కువ మంది ముస్లిం యువతను ఏఎంవైఐసీలో సభ్యులుగా చేర్చడం, తద్వారా జిహాద్ను ముందుకు నడిపించడం వంటి ప్రధాన లక్ష్యాల కోసం "అల్ మాలిక్ యూత్ ఇస్లామిక్ కమిటీ" గ్రూపును ఏర్పాటు చేశారు.
పాలస్తీనాపై దాడులకు పాల్పడుతున్న ఇజ్రాయెల్ వస్తువులు వాడొద్దంటూ పోస్టర్లు తయారు చేసి వాటిని అన్ని ముస్లింల దుకాణాల వద్ద అంటించారు. ఆ ఫొటోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం చేస్తూ యువతను జిహాద్ వైపు ఆకర్షించేందుకు ప్రయత్నం చేశారు. మహమ్మద్ రహమతుల్లా, మిర్జా సొహైల్ బేగ్, మహమ్మద్ దానిష్లు కలిసి జిహాద్ కోసం ముజాహిదీన్లుగా మారి అవసరమైతే ప్రాణాలైనా ఇస్తామని, జిహాద్ను ప్రేమిస్తామని పోస్టులు పెట్టేవారు.
విదేశీ హ్యాండ్లర్తో పరిచయం: ఒసామా బిన్ లాడెన్ యూదులైన బందీలను చంపుతున్న వీడియోలు వంటివి అనేకం వారి సామాజిక మాధ్యమల్లో పోస్టు చేశారు. జిహాద్ను వ్యాప్తి చేస్తున్న పలు సంస్థల సామాజిక మాధ్యమాల ఖాతాలు ఫాలో అయ్యేవారు. ఈ క్రమంలోనే అల్ఖైదాకు చెందిన సైఫుల్లా ఖరేషీ, మహ్మద్ ఫైక్తో పాటు ఝార్ఖండ్కు చెందిన మరో వ్యక్తిని ఫాలో అయ్యేవారు. జిహాద్ ఎలా చేయాలి? భారత్లో ఎలా విధ్వంసం సృష్టించాలి? ఎలా దాడులు చేయాలి? అనేది ఇన్స్టాగ్రామ్ మెసేజ్ల్లో వీరంతా చర్చించుకునేవారు.
ఈ క్రమంలో జిహాద్ శిక్షణ కోసం అప్ఘనిస్థాన్, పాకిస్థాన్ వెళ్లేందుకు సైతం సిద్ధమయ్యారు. అయితే 2025 జులైలో గుజరాత్ పోలీసులు సైఫుల్లా ఖరేషీని అరెస్టు చేయడంతో అప్రమత్తమై తమ ఉనికి చిక్కుకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు. ఆ తర్వాత విదేశీ హ్యాండ్లర్ అల్-హకీం షుకూర్తో మహమ్మద్ రహమతుల్లా, సొహైల్ బేగ్, మహమ్మద్ దానిష్లకు పరిచయం ఏర్పడింది. అతని ఆదేశాల మేరకే దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఐసిస్, అల్ఖైదా ఉగ్రవాదులతో వీరికి పరిచయాలు ఏర్పడ్డాయి. వీరంతా కలిసి జిహాద్ కోసం సిద్ధమయ్యారు.
కోర్టులో హాజరుపరిచే అవకాశం: విజయవాడలో వెలుగుచూసిన ఈ "ఉగ్ర మూలాల" కేసులో మొత్తం 13 మందిని నిందితులుగా చేర్చారు. వీరిలో దిల్లీకి చెందిన లక్కీ అహ్మద్, రాజస్థాన్ జోథ్పూర్కు చెందిన జిషాన్, ముంబయికి చెందిన షేక్ ఫయాజ్ రెహ్మన్, పూణెకు చెందిన షారూక్ ఖాన్, పశ్చిమ బంగాల్ బంకురాకు చెందిన మిర్ అషిఫ్ అలీ, బిహార్ ఔరంగాబాద్కు చెందిన అజ్మనుల్లా ఖాన్, దర్బంగకు చెందిన షాద్మాన్ దిల్కష్ను ఆయా రాష్ట్రాలకు వెళ్లి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ట్రాన్సిట్ వారెంట్పై వారందర్నీ విజయవాడకు తీసుకొస్తున్నారు. వారందరినీ కోర్టులో హాజరు పరిచే అవకాశముంది.
