టెర్రర్ లింక్ కేసు - మరొకరిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

సయీదా బేగంను హైదరాబాద్‌లో అదుపులోకి తీసుకున్న కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ - పోలీసుల అదుపులో హైదరాబాద్ చంచల్‌గూడకు చెందిన సయీదా బేగం - తీవ్రవాద సంస్థల వైపు మళ్లించడంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన సయీదా బేగం

Published : March 25, 2026 at 11:41 AM IST

Vijayawada Terror Link Case Lady Arrest : ఉగ్ర లింకుల కేసులో మరొకరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్‌ చంచల్‌గూడలోని సయీదా బేగం నివాసంలో ఏపీ కౌంటర్‌ ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసులు సోదాలు నిర్వహించారు. సోదాల అనంతరం సయీదా బేగంకు పోలీసులు 41ఏ నోటీసులు ఇచ్చి, అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సయీదా బేగంను విజయవాడకు తరలించారు.

టెర్రర్ లింక్ కేసులో హైదరాబాద్ మహిళను విజయవాడ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్ పోలీసులకు సమాచారమిచ్చి నిందితురాలిని విజయవాడకు తీసుకువచ్చారు. రహస్య ప్రాంతంలో ఆమెను ప్రశ్నిస్తున్నారు. విచారణ పూర్తయ్యాక సయిదాను విజయవాడ కోర్టులో హాజరుపరిచే అవకాశం ఉంది.

మహారాష్ట్రంలోని షోలాపూర్​కు చెందిన సయిదా బేగం చాలా ఏళ్లుగా హైదరాబాద్​లో ఉంటోంది. గతంలో అనుమానంతో తెలంగాణ ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు ఓసారి ఆమెను విచారణ చేశారు. అయినా ఏమాత్రం భయం లేకుండా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్​గా ఉంటూ యువకుల్ని టెర్రరిజం వైపు మళ్లిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

ఆమె వెనుక ఓ విదేశీ హ్యాండ్లర్: విజయవాడలోని వించిపేటలో రెండు రోజుల క్రితం అరెస్టయిన ముగ్గురు యువకులకు ఉగ్రవాద భావజాలం ఎక్కించడంలో సయిదా కీలకపాత్ర పోషించినట్లు పోలీసులు నిర్ధారణకు వచ్చారు. సుమారు ఏడాదిగా వారితో ఆన్​లైన్​లో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నట్లు తేల్చారు. సయిదా బేగం వెనుక ఓ విదేశీ హ్యాండ్లర్ ఉన్నట్లు పోలీసు విచారణలో తేలింది. వీళ్లతో పాటు మొత్తం 12 మంది సభ్యుల గ్యాంగ్ ఆన్​లైన్​లో టచ్​లో ఉన్నట్లు పోలీసులు అంచనాకు వచ్చారు. వారిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటుచేసి, 5 ప్రాంతాలకు పంపించారు.

ఇప్పటికే ఈ కేసులో విజయవాడ ఉగ్ర లింకు కేసులో నిందితులు మహ్మద్ రెహ్మతుల్లా, మీర్జా సోహెల్, మహ్మద్ డానిష్​లను విజయవాడ సీఎంఎం కోర్టులో హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం ఏప్రిల్ 6 వరకూ జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించింది. దీంతో వారిని విజయవాడ కేంద్ర కారాగారానికి తరలించారు. విచారణ సందర్భంగా న్యాయవాదిని నియమించుకున్నారా? అని నిందితులను న్యాయమూర్తి ప్రశ్నించగా, తాము నియమించుకోలేమని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని రాత పూర్వకంగా కోర్టుకు ఇవ్వాలని న్యాయస్థానం పేర్కొంది. నిందితులకు రిమాండ్ విధిస్తూ న్యాయమూర్తి ఉత్తర్వలు ఇవ్వడంతో వారిని రాజమహేంద్రవరం కేంద్ర కారాగారానికి తరలించారు.

పాకిస్థాన్​లోని హ్యాండ్లర్లతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకొని సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఉగ్ర కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్న ఈ ముగ్గురినీ విజయవాడ టూటౌన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు. ఇన్​స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ సహా పలు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా యువతను ఉగ్రవాద భావజాలం వైపు ఆకర్షిస్తున్నట్లు గుర్తించారు.

ఉగ్రవాద రిక్రూట్​మెంట్, జిహాదీ కార్యకలాపాల కోసం అవసరమైన నిధులను వీరికి పాకిస్థాన్ హ్యాండర్లు సమకూరుస్తున్నట్లు నిఘా వర్గాలకు సమాచారం ఉంది. ఏపీలోనే కాకుండా దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన యువకులతో వీరు గ్రూప్​లను ఏర్పాటు చేసి, అందులో ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేస్తూ, వారు ఉగ్రవాదుల కోసం సన్నద్ధమయ్యేలా పురిగొల్పుతున్నట్లు విచారణలో తేలింది.

యువతను తప్పుదారి పట్టిస్తూ: ఉగ్రవాద నెట్‌వర్క్‌లోని మిగతా వారి కోసం ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద సంస్థలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో నిర్వహించే ఖాతాలు, వెబ్‌సైట్లు వంటి వాటిని యువత అనుసరించొద్దని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఇవి విద్వేషపూరిత భావజాలాన్ని ప్రేరేపించి దేశ స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీసేందుకు యత్నిస్తున్నాయని తెలిపారు. తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లల ఆన్‌లైన్‌ కార్యకలాపాలపై నిఘా ఉంచాలని, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా యువతను తప్పుదారి పట్టిస్తున్న దేశ ద్రోహ శక్తుల నుంచి దూరంగా ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు.

