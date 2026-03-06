ETV Bharat / state

తల్లి పట్టుదల, కుమార్తె ప్రతిభ - స్విమ్మింగ్ రంగంలో సరికొత్త చరిత్ర

స్విమ్మింగ్ ఫూల్‌ ఏర్పాటు చేసిన డింపుల్ కృష్ణ - ఛాంపియన్లను తీర్చిదిద్దుతున్న వైనం - పోటీల్లో 150కి పైగా పతకాలు సాధించిన డింపుల్

Swimmer Dimple Inspiring Comeback
Swimmer Dimple Inspiring Comeback (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 4:47 PM IST

3 Min Read
Swimmer Dimple's Inspiring Comeback : ఈ యువతి డింపుల్ కృష్ణ. విజయవాడ నివాసి. ఐదేళ్ల వయసులో సమ్మర్ క్యాంప్‌లో ఈత నేర్చుకుంది. జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో మొత్తంగా 150కి పైగా పతకాలు సాధించింది. వీటిలో నేషనల్ లెవెల్‌లో సాధించిన పతకాలే 20కి పైగా ఉన్నాయి. 2012 వరకు స్విమ్మింగ్‌లో తిరుగులేని క్రీడాకారిణిగా రాణించింది డింపుల్. అయితే ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికా వెళ్లడంతో ఆమె క్రీడా జీవితానికి బ్రేక్ పడింది.

కరోనా కాలంలో కొత్త పాఠం : అమెరికాలో వివాహం చేసుకుని, ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో మునిగిపోయిన డింపుల్‌కి, కరోనా కాలం ఒక కొత్త పాఠం నేర్పింది. శారీరక దృఢత్వం ఉంటేనే ఆరోగ్యంగా ఉండగలమని గుర్తించింది. తిరిగి స్విమ్మింగ్‌ను కెరీర్‌గా ఎంచుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. 2024 జనవరిలో భారతదేశానికి వచ్చి, విజయవాడలో సొంత ఖర్చులతో అత్యాధునిక స్విమ్మింగ్ పూల్‌ ఏర్పాటు చేసింది. ఆ తరవాత శిక్షణ కూడా ప్రారంభించింది.

తల్లి పట్టుదల, కుమార్తె ప్రతిభ - స్విమ్మింగ్ రంగంలో సరికొత్త చరిత్ర (ETV)

"గాంధీ నగర్​ దగ్గర ఉండే వాళ్లం. ఇంటి దగ్గరే స్విమ్మింగ్​ పూల్​ ఉండేది. రోజు మా అమ్మ నన్ను, నా బ్రదర్​ను స్విమ్మింగ్ చేయించడానికి తీసుకెళ్లేవారు. అక్కడ మా ఇంట్రెస్ట్ చూసి సాంబశివరావు సర్ ప్రోత్సహించారు. అప్పుడే మెుదటిసారిగా సాహసం చేయరా ఢింభకా అనే కార్యక్రమం చేశాం. మా పేరెంట్స్​తో పాటు కుటుంబ సభ్యులు బాగా ఎంకరైజ్ చేశారు. తర్వాత స్టేట్, నేషనల్ ​ లెవల్ ఈవెంట్స్​కు పంపించారు. అయితే అప్పుడు ఇంటర్​నేషనల్ లెవల్ ఈవెంట్స్​కి వెళ్లే అంత ఆర్థికస్థితి సరిగ్గా లేదు. తర్వాత ఇంజినీరింగ్ చదువుకుని, మాస్టర్స్ చేసి, అక్కడ జాబ్ చేసి స్విమ్మింగ్​ను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చాం." -డింపుల్ కృష్ణ, స్విమ్మర్

కుమార్తె ఆర్యా నైకీతో తన ఆశయాలను నెరవేర్చుకోవాలనుకుంది డింపుల్. ఏడాది వయసు నుంచే కుమార్తెకు శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించింది. ఫలితంగా ఆర్యా నైకీ ఐదేళ్ల వయసులోనే జర్మనీలోని బోడెన్సీ లేక్‌లో 6.3 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ఈది వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించింది. తల్లి పట్టుదల, కుమార్తె ప్రతిభ కలిసి స్విమ్మింగ్ రంగంలో సరికొత్త చరిత్రను లిఖించాయి. ఈ స్ఫూర్తితోనే డింపుల్ మరింత మంది చిన్నారులను తీర్చిదిద్దే బాధ్యతను భుజాన వేసుకుంది.

"జాబ్, చదువు కోసం కొంత గ్యాప్ వచ్చింది. కరోనా సమయంలో ఎవరి సహాయం లేదు. అప్పుడే ఫిట్​నెస్ వ్యాల్యూ తెలిసింది. ఆడవాళ్లు ఎక్కువగా ఇంట్లోనే ఉంటారు. ఇంట్లోనే ఉండాలి అనే మైండ్ సెట్ చాలా తప్పు. నేను బాగుంటే నా ఫ్యామీలీ బాగుంటుంది అనే ఐడియాతో వచ్చిందే ఇది. మా దగ్గర ఉన్న పిల్లలందరూ ఇంటర్నేషనల్​ ఈవెంట్స్​కి సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఇక్కడ ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో కోచింగ్ జరుగుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన పిల్లల తల్లిదండ్రులందరూ చాలా ప్రౌడ్​గా ఫీల్ అవుతారు. అందరూ చాలా సపోర్టివ్​గా ఉంటారు. కానీ ఇక్కడే ఆగకుండా ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్​లో పాల్గొంటాం." -డింపుల్ కృష్ణ, స్విమ్మర్

ఆకట్టుకుంటున్న ప్రదర్శన : భర్త ప్రోత్సాహంతో మళ్లీ పోటీల్లో పాల్గొంటూ, ఇటీవల హరియాణాలోని అంబాలాలో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో రెండో స్థానం దక్కించుకుంది డింపుల్. 2025లో గుజరాత్ పోర్ బందర్‌లో జరిగిన ఓషన్ స్విమ్మింగ్ పోటీల్లోనూ ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచి తన సత్తా ఏమాత్రం తగ్గలేదని చాటి చెప్పింది. గోవా ఓషన్ 10 కిలోమీటర్ల పోటీల్లో ఆమె ప్రదర్శన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. సాధారణ పిల్లలకే కాదు, ఆటిజం ఉన్న చిన్నారులకు కూడా స్విమ్మింగ్‌లో శిక్షణ ఇస్తోంది డింపుల్. ఈత ద్వారా వారికి మంచి ఆరోగ్యం, మానసిక వికాసం కలుగుతుందని అంటోంది. అంతర్జాతీయ కోచ్ తులసి చైతన్య సహకారంతో, పూల్ నుంచి ఒలింపిక్స్ స్థాయి క్రీడాకారులను తయారు చేయడమే తన అంతిమ లక్ష్యమని చెబుతోంది డింపుల్. గృహిణిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే, మరోవైపు రేపటి తరం ఛాంపియన్లను తీర్చిదిద్దుతుంది డింపుల్.

TAGGED:

ARYA NIKEE SWIMMING WORLD RECORD
DIMPLE KRISHNA SWIMMER VIJAYAWADA
DIMPLE KRISHNA SWIMMER AP
స్విమ్మర్ డింపుల్ కృష్ణ
SWIMMER DIMPLE INSPIRING COMEBACK

