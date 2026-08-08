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ప్రయాణం చేస్తూ అదనపు ఆదాయం - లాజిస్టిక్స్​ రంగంలో 'బ్రింగ్‌' యాప్‌ కొత్త ట్రెండ్​

ప్రయాణం చేస్తూ ఆదాయం పొందే అవకాశం - 11 ఎలక్ట్రిక్ కార్లతో విజయవాడ కేంద్రంగా ప్రారంభం - హైదరాబాద్, వైజాగ్, చెన్నై నగరాలకు సేవలు - త్వరలో మరిన్ని ప్రాంతాల్లో సేవలు అందుబాటులోకి

Vijayawada Startup 'Bringgg' App into Gig Economy
Vijayawada Startup 'Bringgg' App into Gig Economy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 2:46 PM IST

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Vijayawada Startup 'Bringgg' App into Gig Economy: ప్రయాణం అంటే ఖర్చు అనుకుంటాం. కానీ అదే ప్రయాణం అదనపు ఆదాయానికి మార్గం అయితే! అత్యవసరంగా పంపాల్సిన డాక్యుమెంట్లు, మందులు లేదా ఇంట్లో వండిన భోజనం రోజుల తరబడి కాకుండా, గంటల వ్యవధిలోనే గమ్యస్థానానికి చేరితే? ఈ రెండు అవసరాలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చింది 'బ్రింగ్' యాప్. ప్రయాణికులనే కొరియర్లుగా మార్చుతూ లాజిస్టిక్స్ రంగంలో కొత్త ట్రెండ్‌కు నాంది పలుకుతోంది ఈ విజయవాడ స్టార్టప్. మరి ఆ అంకుర సంస్థ వెనక ఉన్నదెవరు? దాని ప్రత్యేకత ఏంటో ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

లాజిస్టిక్స్‌కు కొత్త రూపం: బస్, రైలు, విమానం ఏ మార్గంలోనైనా ప్రతిరోజూ వేలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. వారి లగేజ్‌లోని కొద్దిపాటి ఖాళీ స్థలాన్నే అవకాశంగా మార్చింది బ్రింగ్ యాప్. అత్యవసరంగా వస్తువులు పంపాల్సిన వారిని అదేదారిలో ప్రయాణించే వారితో అనుసంధానం చేస్తూ పంపేవారికి వేగం, తీసుకెళ్లేవారికి అదనపు ఆదాయం అందిస్తోంది. అత్యవసర పత్రాలు, మందులు లేదా ఇంటి వంట వంటి వస్తువులను సాధారణ కొరియర్లతో పోలిస్తే తక్కువ సమయంలో గమ్యస్థానానికి చేర్చడమే ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ లక్ష్యం. ప్రయాణికులనే డెలివరీ భాగస్వాములుగా మార్చి లాజిస్టిక్స్‌కు కొత్త రూపం ఇచ్చింది.

విజయవాడ స్టార్టప్​ - గిగ్‌ ఎకానమీలో ట్రెండ్‌ సెట్టర్​గా 'బ్రింగ్‌' యాప్‌ (ETV Bharat)

ఫౌండర్‌ & డైరెక్టర్‌ విశ్రుతితో పాటు జాయ్, మనోజ్, విశాక్, సతీష్‌ల బృందం ఈ యాప్‌ రూపకల్పనలో భాగస్వాములయ్యారు. ఓ చిన్న సంఘటనే ఈ యాప్‌ రూపకల్పన ఆలోచనకు బీజం వేసిందని చెబుతోంది విశ్రుతి. కేవలం ప్రయాణికులపైనే ఆధారపడకుండా 'బ్రింగ్ ప్రైమ్', 'బ్రింగ్ ప్రైమ్ ఈవీ' పేరుతో సంస్థ సొంత డెలివరీ సేవలనూ ప్రారంభించిందని వివరించింది.

ప్రస్తుతం 11 ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలతో విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, చెన్నై నగరాలకు సేవలు విస్తరిస్తోంది. యాప్‌లో రిజిస్టర్ అయ్యే ప్రతి యూజర్ పాన్‌కార్డ్‌, ఆధార్‌తో పాటు ఫేస్ ఆథెంటికేషన్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల వస్తువు ఎవరికి ఇస్తున్నామో, ఎవరు తీసుకుంటున్నారో పూర్తి డేటాబేస్ సంస్థ వద్ద ఉంటుంది. గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా పార్శిల్ ఎక్కడుందో ఎప్పటికప్పుడు కచ్చితంగా ట్రాక్ చేసే అవకాశం ఉంది.

తెలియని వ్యక్తుల చేతికి వస్తువులు ఇవ్వాలంటే భద్రతపై సందేహాలు సహజం. అందుకే కేవైసీ, ఫేస్ అథెంటికేషన్, ఓపెన్ బాక్స్ వెరిఫికేషన్, లైవ్ ట్రాకింగ్ వంటి భద్రతా వ్యవస్థలను యాప్‌లో పొందుపరిచామని చెబుతున్నాడు సంస్థ ఫైనాన్సియల్‌ డైరెక్టర్‌ సతీష్‌కుమార్‌. డెలివరీ పూర్తయ్యే వరకు ప్రతి దశను డిజిటల్‌గా నమోదు చేస్తోంది. ప్రయాణికుడు ప్యాకేజీని తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా ఓపెన్ చేసి చూస్తారు. అందులో ఎలాంటి చట్టవ్యతిరేక వస్తువులు లేవని నిర్ధారించుకున్నాకే యాక్సెప్ట్ చేస్తారని వివరించాడు.

'ఈ స్టార్టప్ ఇప్పటికే 40 లక్షల టర్నోవర్‌ సాధించి పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇకపై ఒంటరిగా ప్రయాణించే పిల్లలు, వృద్ధులకు తోడుగా ఉండే 'బ్రింగ్ కేర్', ఖాళీ లారీల సామర్థ్యాన్ని వినియోగించే 'బ్రింగ్ కార్గో' వంటి కొత్త సేవలను తీసుకురావాలని సంస్థ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది.' -పి.వి.సతీష్‌కుమార్‌, ఫైనాన్సియల్‌ డైరెక్టర్‌

ఒకరి అవసరాన్ని మరొకరికి అవకాశంగా మార్చిన ఆలోచన ఇప్పుడు విజయవంతమైన వ్యాపార నమూనాగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ప్రయాణికులకు అదనపు ఆదాయం, వినియోగదారులకు వేగవంతమైన సేవలు అందిస్తోందని భవిష్యత్తులో ఈ సేవలు మరింతగా విస్తరించేందుకు సిద్ధమైనట్లు నిర్వహకులు చెబుతున్నారు.

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