అద్దెకు ఆశపడితే జైలుకెళ్లాల్సి వస్తుంది - కారు యజమానులకు అలర్ట్
SELF DRIVE CAR : సెల్ఫ్ డ్రైవ్ కారును అద్దెకు ఇస్తే లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువ. అద్దెకు తీసుకెళ్లిన వ్యక్తి యాక్సిడెంట్ చేసినా, నేరాలు చేస్తే కేసులో ఇరుక్కునేది కారు యజమానే.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 6:51 PM IST
కారు కొని సెల్ఫ్ డ్రైవ్కు ఇస్తే నెలకు లక్షలు సంపాదించవచ్చని ఆశపడుతున్నారా? అయితే జాగ్రత్త! మీ కారును అద్దెకు తీసుకెళ్లిన వ్యక్తి యాక్సిడెంట్ చేసినా, దొంగతనం చేసినా, గంజాయి తరలించినా ముందుగా పోలీసులు మీ ఇంటికే వస్తారు. నేరం చేసింది వాహనం తీసుకెళ్లిన వారైనా, కేసులో ఇరుక్కునేది మాత్రం కారు యజమానే. గుణదలలో వాకింగ్కు వెళ్లిన వ్యక్తిని కారు ఢీకొట్టిన ఘటన నుంచి విశాఖలో దొంగతనం కేసు వరకు సెల్ఫ్ డ్రైవ్ పేరుతో అద్దెకు ఇచ్చిన కార్ల యజమానులు బాధితులుగా మారుతున్న వైనం పెరుగుతోంది.
కారు యజమానిపై కేసు : ఈ ఏడాది జూన్లో గుణదలకు చెందిన ఆళ్ల వెంకట్రావు వాకింగ్ వెళ్లి ఇంటికి వస్తుండగా గుణదల సెంటర్లో వేగంగా వచ్చిన కారు అతన్ని ఢీకొట్టింది. దీంతో అతను కాలు విరిగిపోయింది. దీనిపై మాచవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయగా ప్రమాదానికి గురైన కారు సెల్ఫ్ డ్రైవ్ (ప్రయాణికుడే కారును డ్రైవింగ్కు అద్దెకు తీసుకోవడం)కి ఇచ్చిన కారు అని, ప్రమాదం జరిగిన సంగతి అసలు సంబంధిత యజమానికి చెప్పలేదు. పోలీసులు సీసీ ఫుటేజీ ఆధారాలు సేకరించి కారు నడిపిన వ్యక్తితో పాటు యజమానిపైనా కేసు నమోదు చేశారు.
కోర్టుల చుట్టూ తిరిగి : న్యూ ఆర్టీసీ కాలనీకి చెందిన గోపి తన కారును తరుచూ నాగేశ్వరరావుకు సెల్ఫ్ డ్రైవ్కు ఇస్తుండేవారు. ఇలా వరుసగా నాలుగు సార్లు ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది ఆగస్టులో గోపి కారును తీసుకువెళ్లేందుకు విశాఖ పోలీసులు వచ్చారు. కారణం అడగగా వైజాగ్లో దొంగతనం కేసులో ఈ కారు వినియోగించారని తెలిపారు. కారును విడిపించుకునేందుకు కోర్టుల చుట్టూ, పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరిగి తన సొంత నగదు ఖర్చు పెట్టి బెయిల్పై కారు తెచ్చుకున్నాడు.
అసాంఘిక కార్యకాలపాలు : ఇటీవల చాలామంది కార్ల యజమానుల సెల్ఫ్ డ్రైవ్ పేరుతో వాహనాలు అద్దెకు ఇస్తున్నారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ మధ్య కాలంలో వీటి డిమాండ్ మరి ఎక్కువైంది. దీంతో ఎక్కువమంది కారు కొనుగోలు చేసి సెల్ఫ్ డ్రైవ్కు ఇస్తున్నారు. దీన్ని అదనుగా తీసుకున్న ఆకతాయిలు కారును అద్దెకు తీసుకుని అసాంఘిక కార్యకాలపాలకు పాల్పడుతున్నారు. నేరం జరిగిన కొన్ని రోజుల తర్వాత పోలీసులు కారు వెతుక్కుంటూ సంబంధిత యజమానుల ఇంటికి వస్తున్నారు.
బాధితులుగా వాహన యజమానులు : ఇలాంటి ఘటనలు నగరంలో తరుచూ చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఆన్లైన్లో కారును సెల్ఫ్ డ్రైవ్ నిమిత్తం అద్దెకు తీసుకుంటున్నారు. ఒకటికి రెండుసార్లు సక్రమంగానే కారును తిరిగి తీసుకొచ్చి అప్పచెబుతున్నారు. తర్వాత ఆ కార్లను తాకట్టు పెట్టడం, గంజాయి తరలింపు, దొంగతనాలు, అద్దెకు తీసుకున్న కారులో సామగ్రిని మార్చేయడం వంటి నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. కొన్ని ఘటనల్లో కారు నంబర్ ఆధారంగా కేసు నమోదు చేయడంతో వాహన యజమానులు బాధితులుగా మారుతున్నారు.
ప్రైవేట్ వాహనాలను అద్దెకు ఇవ్వడం చట్టరీత్యా నేరమని సెంట్రల్ డివిజన్ ఏసీపీ, కె. దామోదర్ అన్నారు. "కారు అద్దెకు తీసుకెళ్లిన వ్యక్తులు నేరాలకు పాల్పడితే యజమానులకు ఇబ్బందులు తప్పవు. పలు సందర్భాల్లో శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుంది" అని ఆయన తెలిపారు.
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