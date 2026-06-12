మూడు గంటల వర్షానికే రోడ్లన్నీ జలమయం - అసంపూర్తిగా వర్షపు నీటి కాలువల నిర్మాణం
గురువారం తెల్లవారుజామున కురిసిన భారీ వర్షానికి చెరువులను తలపించిన విజయవాడ రోడ్లు - వర్షపు నీటి కాలువల నిర్మాణానికి సుమారు రూ.461 కోట్లు మంజూరు - మధ్యలోనే నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 10:42 AM IST
Negligence In Maintenance Of Drainage Canals In Vijayawada : విజయవాడలో ఎడతెరిపి లేకుండా మూడు గంటలు వర్షం పడితే అక్కడ పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో గురువారం అర్థమైంది. తెల్లవారుజామున కురిసిన భారీ వర్షం నగర మౌలిక వసతుల లోపాలను మరోసారి బయటపెట్టింది. కేవలం మూడు గంటలపాటు కురిసిన వర్షానికే అనేక ప్రాంతాలు జలమయం కాగా, రహదారులు చెరువులను తలపించాయి. వరద నీరు బయటకు వెళ్లే మార్గాలు లేకపోవడంతో అపార్ట్మెంట్ల సెల్లార్లు, ఇళ్లు నీటిలో మునిగిపోయాయి. నగరంలో వర్షపు నీటి కాలువల నిర్మాణ పనులు మధ్యలోనే నిలిచిపోవడం ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణంగా అధికారులు, ప్రజలు పేర్కొంటున్నారు.
రూ.461 కోట్ల ప్రాజెక్టు నిలిచిపోయిన తీరు : నగరంలో వరద సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరించేందుకు 2017 వ సంవత్సరంలో కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ 440 కిలోమీటర్ల వర్షపు నీటి కాలువల నిర్మాణానికి సుమారు రూ.461 కోట్లు మంజూరు చేసింది. అయితే అందులో కేవలం రూ.172 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేసి సుమారు 250 కిలోమీటర్ల కాలువల నిర్మాణం పూర్తి చేశారు. మిగిలిన నిధులు ఇతర అవసరాలకు మళ్లించడంతో కాలువల నిర్మాణం అక్కడితో నిలిచిపోయింది. ఇప్పటికే నిర్మించిన కాలువలు కూడా నగరంలోని 59 డివిజన్లలో విడివిడిగా ఉండటంతో వాటి ప్రయోజనం పూర్తిస్థాయిలో అందడం లేదు.
అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ ముంపు : తూర్పు నియోజకవర్గ పరిధిలోని పటమట, బెంజిసర్కిల్, బందరురోడ్డు, ఆటోనగర్ ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం పూర్తిగా చెరువును తలపించింది. అదే విధంగా మధ్య నియోజకవర్గంలోని సూర్యారావుపేట, మ్యూజియం రోడ్డు, కారల్మార్క్స్ రోడ్, పాయకాపురం పాత రాజీవ్నగర్ ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి నీరు చేరింది. దేవీనగర్–రామకృష్ణాపురం మధ్య అప్రోచ్ రోడ్ పూర్తిగా మునిగిపోయింది. అంతేకాకుండా పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని వన్టౌన్, గొల్లపాలెంగట్టు, టైలర్పేట, కొత్తపేట ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి కనిపించింది.
మురుగు కాలువల నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం : నగరంలో వర్షపు నీటి కాలువలు సరిపడా లేకపోవడంతో పాటు ప్రస్తుతం ఉన్న మురుగు కాలువల నిర్వహణ కూడా సక్రమంగా జరగడం లేదనే విమర్శలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. వేసవి కాలంలోనే కాలువలలో పేరుకుపోయిన పూడికను తొలగించడం, అక్రమంగా నిర్మించిన ర్యాంప్లను తొలగించడం వంటి చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉన్నప్పటికీ అవి జరగలేదు. ఫలితంగా వరద నీరు కాలువల ద్వారా బయటకు వెళ్లకుండా రహదారులపైకి పొంగిపొర్లుతోంది.
పూర్తి కాలువల నిర్మాణమే శాశ్వత పరిష్కారం : నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం డీపీఆర్లో ప్రతిపాదించిన మిగిలిన 190 కిలోమీటర్ల వర్షపు నీటి కాలువల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి, ఇప్పటికే ఉన్న కాలువలను అవుట్ఫాల్ డ్రెయిన్లకు అనుసంధానం చేసినప్పుడే విజయవాడ నగరానికి వరద ముంపు సమస్య నుంచి శాశ్వత పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. అప్పటివరకు ప్రతి భారీ వర్షం నగరవాసులకు ఇబ్బందులను తప్పించలేనిదిగా మారే ప్రమాదం ఉంది.
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