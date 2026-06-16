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విద్యుత్తు ఆదాలో సరికొత్త రికార్డు - విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్ ప్లాట్‌ఫారాలపై దేశంలోనే అతిపెద్ద సోలార్ ప్లాంట్

సౌరశక్తి వినియోగంలో అందరికీ ఆదర్శంగా విజయవాడ - ప్లాట్‌ఫారాల పైకప్పులపై భారీ సోలార్ పలకల ఏర్పాటు - ఏటా సుమారు 3 వేల యూనిట్ల చొప్పున రూ.2 కోట్ల బిల్లుల ఆదా

Vijayawada Station Solar Plant
Vijayawada Station Solar Plant (ETV Bharat(file photo))
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 8:58 AM IST

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Vijayawada Station Solar Plant : విద్యుత్తు ఆదాలో విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ దేశంలోనే సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ప్రతి ఏటా లక్షల యూనిట్ల విద్యుత్తును ఆదా చేస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. పర్యావరణ కాపాడుతూనే కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనాన్ని ఆదా చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా దేశంలోనే అత్యంత ఎక్కువ సామర్థ్యం గల సౌరశక్తి ప్లాంట్‌ను విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్‌లో ఏర్పాటు చేశారు. ప్లాట్‌ఫారాల పైకప్పులపై భారీగా సోలార్ పలకలు అమర్చి రికార్డు సాధించారు.

రికార్డు సృష్టించిన బీఐపీవీ సోలార్ ప్యానల్స్ : విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్‌లో ప్లాట్‌ఫారాల పైకప్పుల మీద ఎంతో ఖాళీ స్థలం ఉంటుంది. దీన్ని అధికారులు అద్భుతంగా సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. పైకప్పుల మీద అత్యాధునిక బీఐపీవీ సోలార్ ప్యానల్స్‌ను అమర్చారు. వీటి సామర్థ్యం ఏకంగా 130 కిలోవాట్లకు పైమాటే. ప్లాట్‌ఫారాల పైకప్పు ద్వారా ఇంత భారీ స్థాయిలో విద్యుదుత్పత్తి చేస్తున్న ఏకైక స్టేషన్‌గా విజయవాడ రికార్డుకెక్కింది.

విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో సోలార్ విద్యుత్తు వాడకం అనూహ్యంగా పెరిగింది. స్టేషన్‌కే పరిమితం కాకుండా అన్ని చోట్లా ఈ వ్యవస్థను విస్తరించారు. ఇప్పటికే అన్ని ప్రధాన రైల్వే కార్యాలయాల్లో దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. రైల్వే డిపోలు, సిబ్బంది విశ్రాంతి తీసుకునే రన్నింగ్ రూమ్‌లలో సోలార్ ప్యానల్స్ వేశారు. రైల్వే ఆసుపత్రి అవసరాలను సైతం సౌరశక్తితోనే తీరుస్తున్నారు. డీఆర్‌ఎం కార్యాలయం, రైల్వే కాలనీల్లోనూ సౌరశక్తి వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

ఏటా రెండు కోట్ల రూపాయల ఆదా : ఒకప్పుడు విజయవాడ స్టేషన్‌లో విద్యుత్తు బిల్లులు అక్షరాలా లక్షల్లో వచ్చేవి. కానీ ఇప్పుడు సోలార్ ప్లాంట్ రాకతో పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. స్టేషన్‌లోని అన్ని ప్లాట్‌ఫారాల్లో ఫ్యాన్లు, లైట్లు సౌరశక్తి ద్వారానే పనిచేస్తున్నాయి. ప్రయాణికులు బస చేసే డార్మిటరీలు, వెయిటింగ్ హాల్స్‌లో గీజర్లు కూడా సోలార్‌తోనే నడుస్తున్నాయి. దీనివల్ల ప్రతి రోజూ సుమారు 3 వేలకు పైగా విద్యుత్తు యూనిట్లు ఆదా అవుతున్నాయి. మొత్తంగా ఏడాదికి సుమారు రూ. 2 కోట్లకు పైగా రైల్వే శాఖకు ఆదా అవుతుండటం విశేషం.

అంతా సోలార్ మయం : రానున్న రోజుల్లో విజయవాడ స్టేషన్‌ను నూరు శాతం సోలార్ మయం చేయనున్నారు. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం అధికారులు భారీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. అమృత్ భారత్ పథకం కింద రూ.కోట్ల వ్యయంతో స్టేషన్‌ను ఆధునీకరిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా నిర్మించే కొత్త భవనాలు పూర్తిగా సౌరశక్తితోనే పనిచేసేలా డిజైన్ చేశారు. బుకింగ్ కౌంటర్లు, వెయిటింగ్ హాల్స్, స్టాల్స్ అన్నీ త్వరలో సౌరశక్తితోనే పనిచేయనున్నాయి. ఎల్‌ఈడీ టీవీలు, క్యాంటీన్లు, పార్శిల్ కార్యాలయాలకు కూడా సోలార్ విద్యుత్తును కనెక్ట్ చేస్తారు.

అధికారులు విద్యుత్తు ఉత్పత్తి కోసం రైలు పట్టాల మధ్య భవిష్యత్తులో సోలార్ ప్యానల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఆ ఖాళీ స్థలంలో ప్యానల్స్ వేస్తే మరింత భారీ స్థాయిలో విద్యుత్తు ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. స్టేషన్ అవసరాలకు పోను విద్యుత్తు మిగులు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఆ మిగిలిన కరెంటును నెట్ మీటరింగ్ విధానం ద్వారా ఏపీఎస్‌ఈబీకి విక్రయించేందుకు అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

అధికారుల పర్యవేక్షణ వల్లే : డీఆర్‌ఎం మోహిత్ సొనాకియా ఈ ప్రాజెక్టుకు సమర్థవంతంగా సారథ్యం వహించారు. సీనియర్ డివిజనల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్ టి. సురేష్‌బాబు పర్యవేక్షణలో పనులు శరవేగంగా జరిగాయి. పర్యావరణానికి మేలు చేస్తూనే, ఆర్థికంగా లాభాలు చేకూర్చే ఈ విధానం దేశవ్యాప్తంగా ఇతర స్టేషన్లకు కూడా ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఎక్కువగా ఖాళీ స్థలం ఉండే రైలు పట్టాల మధ్య రానున్న రోజుల్లో సౌరశక్తి ప్యానల్స్‌ ఏర్పాటు చేసేందుకు అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. వీటి ద్వారా మరింత విద్యుత్తు ఆదా అవుతుంది. రైల్వేస్టేషన్‌కు సరిపడా వినియోగించుకొని మిగులు యూనిట్లను నెట్‌ మీటరింగ్‌ ద్వారా తిరిగి ఏపీఎస్‌ఈబీకి విక్రయిస్తారు.

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