మీరు తినేది నాణ్యమైన ఆహారమేనా? - విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ కేంద్రంగా నాసిరకం విక్రయం
విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో విక్రయించే ఆహారంలో నాణ్యత కరవు - నాసిరకం ఉత్పత్తులను తాజా ఆహారంగా నమ్మించి మోసం - అక్రమ వ్యాపారం ద్వారా లక్షల్లో ఆదాయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 12:18 PM IST
Vijayawada Railway Station Food Adulteration : విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో, అధికారుల కళ్ల ముందే నాసిరకం ఆహార పదార్థాల విక్రయాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. విక్రేతలు ఈ నాసిరకం ఉత్పత్తులను తాజా ఆహారంగా నమ్మించి, ప్రయాణికులను నిస్సిగ్గుగా దోచుకుంటున్నారు. వాణిజ్య విభాగం అధికారులు స్టేషన్లో తరచుగా తనిఖీలు నిర్వహించి జరిమానాలు విధించినప్పటికీ, కొంతమంది విక్రేతలు తమ పద్ధతులను మార్చుకోకుండా మొండిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ అక్రమ విక్రయాలు కేవలం రైల్వే స్టేషన్ ఆవరణలోనే కాకుండా, రైళ్లలో కూడా యథేచ్ఛగా జరుగుతున్నాయి. అధికారుల నిఘా నుంచి తప్పించుకుంటూ, విక్రేతలు బయటి వనరుల నుంచి సేకరించిన నాసిరకం ఆహార పదార్థాలను విక్రయిస్తున్నారు. ఈ అక్రమ వ్యాపారం ద్వారా లక్షల్లో ఆదాయం గడిస్తుండటంతో, ప్రయాణికులు రైల్వే పోలీసులను కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
రెట్టింపు ధరల వసూలు : ఆహార పదార్థాల అసలు ధరల కంటే రెట్టింపు వసూలు చేస్తూ, విక్రేతలు ప్రయాణికుల జేబులకు చిల్లులు పెడుతున్నారు. రైల్వే శాఖకు ప్రయాణికుల నుంచి అందుతున్న ఫిర్యాదులలో అత్యధికం, నాసిరకం ఆహార విక్రయాలు అధిక ధరల వసూలుకు సంబంధించినవే. వేసవి కాలంలో ప్రయాణికుల రద్దీ భారీగా ఉంటున్న దృష్ట్యా, అధికారులు తరచుగా కఠినంగా తనిఖీలు నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. నిర్దేశిత నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రయాణికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
బయటి వనరుల నుంచి సేకరణ : అధికారిక నిబంధనల ప్రకారం, రైల్వే స్టేషన్ ఆవరణలోనే తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాలను మాత్రమే విక్రయానికి అనుమతి ఉంది. అయితే, కొంతమంది అనధికార విక్రేతలు బయటి వనరుల నుంచి ఆహారాన్ని సేకరించి, స్టేషన్ లోపల యథేచ్ఛగా విక్రయిస్తున్నారు. దీనివల్ల ప్రయాణికులు అనారోగ్యం పాలయ్యే ప్రమాదం ఏర్పడుతోంది. రైల్వే పోలీసులు వాణిజ్య అధికారులు జరిమానాలు విధించినప్పటికీ, క్యాంటీన్ నిర్వాహకుల వైఖరిలో ఎటువంటి మార్పు కనిపించడం లేదు.
ప్రభావవంతమైన చర్యలు: పశ్చిమ బుకింగ్ కార్యాలయం, తారపేట -పార్శిల్ కార్యాలయం ఉన్న ప్రాంతాలలో రాత్రి వేళల్లో నిఘా ఏర్పాటు చేయాలి. అధికారులు ఆహార విక్రేతల గుర్తింపు కార్డులను, అలాగే వారు విక్రయిస్తున్న ఆహార పదార్థాల నాణ్యతను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయాలి. క్యాంటీన్లు, స్టాళ్లు హోటళ్ల వద్ద ఫిర్యాదుల సంఖ్యలను (Complaint numbers) ప్రయాణికులకు స్పష్టంగా కనిపించేలా ప్రముఖంగా ప్రదర్శించాలి.
నకిలీ గుర్తింపు కార్డులతో కార్యకలాపాలు: రైల్వే స్టేషన్ ఆవరణలో ఆహార పదార్థాలను విక్రయించడానికి, విక్రేతలు వాణిజ్య విభాగం జారీ చేసిన గుర్తింపు కార్డులను తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలి. అయితే, కొంతమంది వ్యాపారులు నకిలీ కార్డులను ఉపయోగించి అమ్మకాలు జరుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం రైల్వే స్టేషన్ పరిధిలో గణనీయమైన సంఖ్యలో నకిలీ గుర్తింపు కార్డులు చలామణిలో ఉన్నాయి. తారపేట వైపు భద్రతా సిబ్బంది కొరత, అనధికారిక వ్యాపారులకు తమ కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఫలితంగా, ఈ వైపు నుంచి సేకరించిన ఆహార పదార్థాలను ప్లాట్ఫారమ్ 8, 9, 10 లలో అమ్ముతున్నారు. మొత్తం ఫిర్యాదులు: 673 (ఏప్రిల్ 2025–26) అత్యంత తరచుగా వచ్చే ఫిర్యాదులు: భోజనం, బిర్యానీ, బాటిల్ తాగునీరు.
