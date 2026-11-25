'జర చూడండి సారూ' - విజయవాడ రైల్వే ఆసుపత్రికి సుస్తీ
Vijayawada Railway Hospital Problems: విజయవాడ ప్రధాన రైల్వే ఆస్పత్రిలో సమస్యలు తిష్ట వేశాయి. ఇక్కడ వైద్యులు, పారామెడికల్ సిబ్బంది కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 1:26 PM IST
కోట్లాది రూపాయల బడ్జెట్ కలిగిన విజయవాడ ప్రధాన రైల్వే ఆసుపత్రిలో రోజురోజుకూ సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. రోజూ వందలాది మంది రోగులు రాకపోకలు సాగించే ఈ హాస్పిటల్లో వైద్యులు, పారామెడికల్ సిబ్బంది కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. విజయవాడ డివిజన్ వ్యాప్తంగా దువ్వాడ నుంచి తడ వరకు సుమారు 18,000ల మంది రైల్వే ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, 50,000ల మంది పింఛనర్లు ఇక్కడ వైద్య సేవలు పొందుతారు. వెయ్యికి పైగా పడకలు కలిగి రోజూ 700లకు పైగా ఔట్ పేషెంట్లు వచ్చే ఈ ఆసుపత్రికి 50 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. ఏటా రూ.50 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్ ఉన్నప్పటికీ కనీస వైద్య సదుపాయాలు కరవయ్యాయి.
నిత్యం సుమారు 1500 మంది రోగులు రాకపోకలు సాగించే ఈ పెద్దాసుపత్రిలో కనీసం స్కానింగ్ యంత్రాలు లేకపోవడం గమనార్హం. ప్రతి చిన్న పరీక్షకూ బయటి స్కానింగ్ సెంటర్లు, డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లకు పంపుతున్నారు. రిఫరల్ ఆసుపత్రులకు చెల్లించే లక్షలాది రూపాయలతో ఇక్కడే అత్యాధునిక పరికరాలు సమకూర్చుకునే వీలున్నా అధికారులు ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. అత్యవసర సమయాల్లో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు తరలించేలోపే పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. రోగుల సంఖ్య పెరుగుతున్నా సౌకర్యాలు మాత్రం అంతంత మాత్రంగానే ఉంటున్నాయి. వైద్య పరికరాలు, మందుల కొరత ఎక్కువగా ఉంది. ఎమర్జెన్సీలో రిఫరల్కు పంపేలోపు రోగులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
నిపుణుల కొరత: ఆసుపత్రిలో వైద్యులు, పారామెడికల్ సిబ్బంది కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. రోగుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా వైద్యులు లేరు. దీంతో గుండె, కిడ్నీ, క్యాన్సర్, ఊపిరితిత్తులు, న్యూరో, దంత వైద్య నిపుణులు పూర్తిస్థాయిలో లేకపోవడంతో రోగులు బయట హాస్పిటల్స్కు వెళ్లి చికిత్స చేయించుకుంటున్నారు. వారంలో ఒకరోజు మాత్రమే వైద్యులు బయట నుంచి సందర్శిస్తుంటారు. దీంతో రోగులకు సకాలంలో వైద్యం అందక మరణించిన ఘటనలూ ఉన్నాయి. వైద్యుల పోస్టులు భర్తీ చేయాలని కార్మిక సంఘాలు దశాబ్దకాలంగా పోరాటం చేస్తున్నాయి.
నాసిరకం మందులు: అదేవిధంగా ఆస్పత్రిలో ఎక్కువగా నాసిరకం మందులు ఇస్తున్నారని రోగులు ఆరోపిస్తున్నారు. కొంతమంది వైద్యులు లోకల్ పర్చేస్ (LP)కి సిఫార్సు చేస్తున్నా సంబంధిత ఏసీఎంఎస్ నిరాకరిస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. దీంతో నాసిరకం మందులు వాడుతూ ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకుంటున్నారు. తప్పని పరిస్థితుల్లో బయట విక్రయిస్తున్నారు.
అధ్వానంగా పారిశుద్ధ్యం: ఆసుపత్రి వార్డుల్లో మరుగుదొడ్లు అధ్వానంగా మారాయి. దోమలు విజృంభిస్తున్నాయి. అన్ని వార్డుల్లో ఎలుకల బెడదతో రోగులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. మంచినీటి సౌకర్యం కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. హాస్పిటల్ ఆవరణలో గతంలో ఉన్న క్యాంటీన్ను ఎత్తివేయడంతో సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే రోగులు, సహాయకులు ఆహారం కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. క్యాంటీన్ ఏర్పాటు చేయాలని రోగులు కోరుతున్నారు. దశాబ్ద కాలంగా పోస్టుల భర్తీకి కార్మిక సంఘాలు పోరాడుతున్నా ఉన్నతాధికారులు స్పందించడం లేదు.
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