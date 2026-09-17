విజయవాడ డివిజన్లో రైలుపై రైలు ప్రయాణం - ఆర్వోఆర్ బైపాస్ నిర్మాణం
విజయవాడ డివిజన్లో ఒక రైల్వేలైన్ను మరో లైన్ దాటే చోట లెవల్ క్రాసింగ్ బదులు ఒక మార్గాన్ని మరో మార్గం పైనుంచి తీసుకెళ్లేందుకు రైల్ ఓవర్ రైల్ (ఆర్ఓఆర్) నిర్మిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 9:35 AM IST
Vijayawada Railway Bypass : ఒక రైలు మరొక రైలు పైనుంచి వెళ్లడాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా? విజయవాడ డివిజన్లో త్వరలోనే ఈ దృశ్యం కనిపించనుంది. ఈ బైపాస్ నిర్మాణం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించనుంది. ఒక రైల్వేలైన్ను మరో లైన్ దాటే చోట లెవల్ క్రాసింగ్ బదులు ఒక మార్గాన్ని మరో మార్గం పైనుంచి తీసుకెళ్లేందుకు రైల్ ఓవర్ రైల్ (ఆర్ఓఆర్) నిర్మిస్తున్నారు.
విజయవాడలోకి ప్రవేశించకుండా : విజయవాడ డివిజన్ ఆదాయంలో సింహభాగం సరకు రవాణాదే. ప్రస్తుతం విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్లో ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి కారణంగా సకాలంలో గమ్యస్థానం చేరలేకపోతున్నాయి. దీనికి త్వరలోనే చెక్ పడనుంది. ఖాజీపేట, సికింద్రాబాద్ వైపు నుంచి వచ్చే గూడ్స్ రైళ్లు విజయవాడలోకి ప్రవేశించకుండా ప్రత్నామ్నాయ మార్గంలో మళ్లించేలా బైపాస్ను నిర్మిస్తున్నారు. రాయనపాడు, ముస్తాబాద వద్ద 22 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్ రైలు మార్గం రూపుదిద్దుకుంటోంది. సుమారు రూ.500 కోట్లతో ఏడాది కిందట చేపట్టిన ఈ రైల్ ఓవర్ రైల్ (ఆర్వోఆర్) నిర్మాణాలు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. అన్నీ అనుకూలిస్తే ఈ ఏడాది చివరి నాటికి అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
వచ్చే పుష్కరాల నాటికి : బైపాస్ పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే రాయనపాడు, గుణదల స్టేషన్లు పూర్తి స్థాయిలో శాటిలైట్ స్టేషన్లుగా మారనున్నాయి. గత కృష్ణా పుష్కరాల సమయంలో ఈ రెండు స్టేషన్లను రూ.కోట్ల వ్యయంతో శాటిలైట్ స్టేషన్లుగా తీర్చిదిద్దారు. వచ్చే పుష్కరాల నాటికి పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తాయి. ప్రయాణికులు విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్కు చేరుకోకుండానే ఆయా స్టేషన్ల నుంచి నగరంలోకి నేరుగా ప్రవేశించవచ్ఛు ఇప్పటికే రెండు స్టేషన్లను అమృత్ భారత్ పథకంలో రూ.150 కోట్లతో నిర్మించారు.
మూడు విభాగాలుగా : మొత్తం 22 కి.మీ మార్గాన్ని మూడు విభాగాలుగా చేపట్టారు. రాయనపాడు, విజయవాడ నార్త్, ఈస్ట్ క్యాబిన్ల మధ్య 10 కి.మీ దూరం ఒక భాగం. విజయవాడ నార్త్, ఈస్ట్ క్యాబిన్, గుణదల మధ్య 6 కి.మీ మార్గం 2023లోనే అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది బైపాస్కు కీలకంగా పని చేస్తోంది. గుణదల, ముస్తాబాద మధ్య మరో 6 కి.మీ మార్గం ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉంది. ఈ మూడు విభాగాలు పూర్తి స్థాయిలో అనుసంధానమైతే రాయనపాడు నుంచి ముస్తాబాద వరకు ప్రత్యామ్నాయ రైలు మార్గం అందుబాటులోకి వస్తుంది. బైపాస్ నిర్మాణం పూర్తయితే విజయవాడ డివిజన్ సరకు రవాణా ఆదాయం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
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