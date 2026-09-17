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బెజవాడలో 'ఏఐ డ్రోన్'తో నేరాలకు చెక్​ - ఏ చిన్న అలజడి జరిగినా పట్టేస్తుంది

టెక్నాలజీ సాయంతో నేరాల కట్టడిపై విజయవాడ పోలీసులు ఫోకస్ పెట్టారు. ఈ క్రమంలో హాట్ స్పాట్లు, నగర శివారు ప్రాంతాల్లో డ్రోన్‌తో పహారా కాస్తున్నారు. డ్రోన్ పోలీసింగ్‌తో నేరాలను నియంత్రిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

Drone Policing in Vijayawada
హాట్ స్పాట్లు, నగర శివారు ప్రాంతాల్లో డ్రోన్‌తో పహారా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 7:39 PM IST

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Drone Policing in Vijayawada : సాంకేతికత కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న తరుణంలో డ్రోన్‌ వినియోగం మానవాళిలో సమ్మిళితమైంది. వ్యవసాయంలో మందులు పిచికారీ చేయడానికి, శుభకార్యాల్లో ఫొటోలు, వీడియోల చిత్రీకరణకు ఇలా అన్నింటా ఇది ఉండాల్సిందే. మరోవైపు రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలను రక్షించేందుకు పోలీసులు డ్రోన్లను వినియోగిస్తున్నారు. మారుమూల, అడవిలో ఉన్నాంలే అనుకుని మద్యం తాగినా, మత్తుపదార్థాలు వినియోగించినా అడుగడుగునా ఇవి వెంటాడుతూ ఇట్టే పట్టేస్తున్నాయి.

డ్రోన్ పోలీసింగ్‌తో బెజవాడలో నేరాలకు చెక్ (ETV Bharat)

డ్రోన్లు శబ్దం లేకుండా గాల్లో ఎగురుతూ ఫొటోలు, వీడియో రూపంలో చిత్రీకరిస్తూ ప్రత్యక్షంగా పట్టిస్తున్నాయి. రాత్రి వేళల్లో కూడా వీటి ద్వారా పోలీసులు నిఘా పెడుతున్నారు. తద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో ఏమి జరుగుతుందో ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. మరోవైపు పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత కుంటి సాకులు చెప్పడానికి వీల్లేకుండా డ్రోన్‌ కెమెరాలు వారి నోర్లు మూయిస్తున్నాయి. బహిరంగ ప్రదేశంలో మద్యం తాగడం, నిషేధిత పదార్థాలు వినియోగించడం వంటి నేరాలపై ఆకతాయిలపై కేసులు నమోదు చేసి, కౌన్సిలింగ్‌ ఇస్తున్నారు.

అసాంఘిక కార్యకలాపాలేవైనా జరుగుతున్నట్లు గుర్తిస్తే డ్రోన్‌ వీడియో, ఫొటోలనే సాక్ష్యాలుగా చూపి పోలీసులు కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. డ్రోన్‌లు పోలీసు కమిషనరేట్లోని కమాండ్‌ కంట్రోల్‌రూమ్‌కు అనుసంధానం చేసి ఉంటాయి. ఇక్కడి నుంచే వాటికి అవసరమైన సూచనలు చేసే అవకాశం ఉంది. రియల్‌ టైమ్‌ మోనిటరింగ్‌ సదుపాయంతో సభలు, సమావేశాలు జరిగిన సమయంలో ఆ పరిధిలో ఏమి జరుగుతుందనేది కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నుంచే పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలోనే విజయవాడ పోలీసులు కూడా టెక్నాలజీ సాయంతో నేరాల కట్టడి యత్నాలు చేపట్టారు. కృత్రిమ మేధస్సుతో పనిచేసే మాట్రిస్​ 4టీ డ్రోన్ వినియోగించి నేరాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. వివిధ పండగల్లో క్యూలైన్లు నియంత్రించేందుకు దీనిని వినియోగించేలా కసరత్తు చేస్తున్నారు. హాట్ స్పాట్లు, నగర శివారు ప్రాంతాల్లో వీటితో పహారా కాస్తున్నారు. డ్రోన్ పోలీసింగ్‌తో నేరాలను నియంత్రించనున్నామని వెస్ట్ జోన్ ఏసీపీ దుర్గారావు పేర్కొంటున్నారు.

మహిళలకు రక్షణకు సంబంధించిన చట్టాలతో పాటు పోలీసులు వెళ్లలేని ప్రాంతలోకి కూడా డ్రోన్లు వెళ్తాయని ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని వెస్ట్ జోన్ ఏసీపీ దుర్గారావు చెబుతున్నారు. టూటౌన్ పరిధిలో 13 హాట్ స్పాట్లు ఉన్నట్లు గుర్తించామని వివరిస్తున్నారు. శక్తి టీమ్​తో పాటు ఈగల్ టీమ్స్​ కూడా రోజూ తిరుగుతున్నాయని పేర్కొంటున్నారు. ఈగల్ ఛాలెంజ్ వచ్చాక గంజాయి వాడకం తగ్గిందని పేర్కొంటున్నారు. విజయవాడలో ఏ నేరం చేసినా తప్పించుకోలేరని ఆయన స్పష్టం చేస్తున్నారు.

మాట్రిస్​​ 4టీ డ్రోన్ ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం వరకు పని చేస్తుందని డ్రోన్ పైలట్ రాజేశ్ చెబుతున్నారు. ఇందులో మూడు రకాల కెమెరాలు ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. పబ్లిక్ అసిస్టెంట్ సిస్టమ్​ కూడా ఉంటుదని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాక ఇందులో మ్యాపింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుందని తద్వారా ఆ ప్రాంతం దాటి వెళ్లే వారిని ఇట్టే కనిపెట్టొచ్చని రాజేశ్ పేర్కొంటున్నారు.

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